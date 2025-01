Stax benoemt Peter Rodrigues-Renon tot directeur van de EMEA Value Creation Practice

NEW YORK, 9 januari 2025 /PRNewswire/ -- Stax LLC, een wereldwijd strategieadviesbureau gespecialiseerd in commercieel due diligence-onderzoek, waardecreatie en exitplanning voor private equity-ondernemingen, PE-bedrijven, hedgefondsen en investeringsbanken, kondigt met genoegen aan dat het Peter Rodrigues-Renon tot directeur heeft benoemd. Peter zal leiding geven aan de EMEA Value Creation practice in het kantoor in Londen. Peter heeft uitgebreide expertise in het creëren van waarde door het afstemmen van strategie, commerciële inzichten en operationele uitvoering.

Peter Rodrigues-Renon, Director EMEA Value Creation

"Zijn bewezen vaardigheid om waardecreatieplannen te definiëren, kwantificeren en implementeren geeft Stax nog meer mogelijkheden om meetbare, duurzame resultaten te leveren voor haar klanten," zegt Vince Zosa, Managing Director, Value Creation. "Peter zal onze groei stimuleren op drie cruciale gebieden: Onze Europese capaciteiten uitbreiden op het gebied van strategie, commerciële uitmuntendheid en prijsstelling, terwijl we voortbouwen op ons bewezen succes in het ondersteunen van de portfoliobedrijven van onze klanten; de internationale uitbreiding van Stax leiden om te voldoen aan de toenemende wereldwijde behoeften van onze private equity-klanten; zijn diepgaande expertise in technologie, vooral digitalisering, AI en technologie-ondersteunde groei, inzetten om onze klanten te adviseren over het ontsluiten van transformationele waarde."

Peters carrière omvat leidinggevende functies bij EY-Parthenon, Alvarez & Marsal en PwC, waar hij een staat van dienst heeft opgebouwd door het leveren van impactvolle resultaten voor private equity en corporate M&A initiatieven. Hij heeft complexe buy-side transacties geleid, waaronder multi-territoriale integraties, carve-outs en publiek-private overgangen. Zijn expertise strekt zich uit over meerdere sectoren, met een bijzondere focus op technologie en software, zakelijke dienstverlening en consumentenmarkten.

"Het is een voorrecht om in zo'n spannende tijd bij Stax aan de slag te gaan," zegt Peter Rodrigues-Renon. "De mogelijkheid om de bewezen Amerikaanse capaciteiten van Stax uit te breiden naar het VK en de EMEA-markten is uniek en stimulerend. De data-gedreven, actiegerichte mindset van Stax sluit perfect aan bij mijn aanpak. Ik richt me op het combineren van strategie met operationele uitvoering om private equity-klanten te helpen het volledige potentieel van hun investeringen te benutten. Door te opereren op het snijvlak van strategie en operaties, lever ik impactvolle, duurzame resultaten terwijl ik nauw samenwerk met managementteams om succes te stimuleren."

Phil Dunne, Managing Director VK, benadrukte het belang van Peters benoeming. "Peter's combinatie van strategisch inzicht, operationele expertise en diepgaande sectorkennis maakt hem een uitstekende toevoeging aan het team. Zijn ondernemende instelling, gekoppeld aan zijn ervaring in het leveren van waardecreatiestrategieën, sluit perfect aan bij de cultuur van Stax en het streven naar succes voor klanten. Peters leiderschap zal een belangrijke rol spelen bij het versnellen van onze groei en het leveren van de beste resultaten voor onze klanten in het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten."

Het kantoor van Stax in Londen is snel uitgebreid om te voldoen aan de groeiende vraag van private equity-ondernemingen en portfoliobedrijven in heel EMEA. De toevoeging van Peter Rodrigues-Renon versterkt de inzet van Stax om transformatieve strategieën te leveren voor waardecreatie, waarbij lokale expertise wordt gecombineerd met wereldwijde middelen om te voldoen aan de veranderende behoeften van haar klanten.

Over Stax LLC

Stax LLC is een wereldwijd managementadviesbureau dat zakelijke en private equity-klanten bedient in een breed scala aan sectoren, waaronder software/technologie, gezondheidszorg, zakelijke dienstverlening, industrie, consumenten/detailhandel en onderwijs. Het bedrijf werkt samen met klanten om datagestuurde, bruikbare inzichten te bieden die zijn ontworpen om groei te stimuleren, winst te verbeteren, waarde te verhogen en betere investeringsbeslissingen te nemen. Bezoek www.stax.com en volg Stax op LinkedIn, Instagram, Threads en Facebook.

