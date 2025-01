Stax nomme Peter Rodrigues-Renon au poste de directeur de la création de valeur dans la région EMEA

NEW YORK, 9 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Stax LLC, une société de conseil stratégique spécialisée dans la diligence raisonnable commerciale, la création de valeur et la planification de sortie pour les sociétés de capital-investissement, les sociétés financées par capital-investissement, les fonds spéculatifs et les banques d'investissement, a le plaisir d'annoncer la nomination de Peter Rodrigues-Renon au poste de directeur de la création de valeur dans la région EMEA depuis Londres. Peter apporte une grande expertise dans la création de valeur par l'alignement de la stratégie, des idées commerciales et de l'exécution opérationnelle.

« Sa capacité avérée à définir, quantifier et mettre en œuvre des plans de création de valeur exploitables renforcera les capacités de Stax à fournir des résultats mesurables et durables à ses clients », déclare Vince Zosa, directeur général, création de valeur. « Peter va stimuler notre croissance dans trois domaines essentiels : le développement de nos capacités européennes en matière de stratégie, d'excellence commerciale et de tarification, tout en s'appuyant sur notre succès avéré dans le soutien aux sociétés de portefeuille de nos clients ; la direction de l'expansion internationale de Stax pour répondre aux besoins mondiaux croissants de nos clients du secteur du capital-investissement ; et l'application de son expertise technologique approfondie, en particulier dans les domaines de la numérisation, de l'IA et de la croissance basée sur la technologie, pour conseiller nos clients sur la création de valeur transformationnelle. »

Au cours de sa carrière, Peter a occupé des postes de direction chez EY-Parthenon, Alvarez & Marsal et PwC, où il a obtenu des résultats probants dans le cadre d'initiatives de capital-investissement et de fusacs. Il a dirigé des opérations complexes d'achat, y compris des intégrations multiterritoriales, des scissions et des transitions entre le secteur public et le secteur privé. Son expertise couvre de nombreux secteurs, avec une attention particulière pour les technologies et les logiciels, les services aux entreprises et les marchés de consommation.

« C'est un privilège de rejoindre Stax à un moment aussi passionnant », déclare Peter Rodrigues-Renon. « L'opportunité d'étendre les capacités américaines éprouvées de Stax aux marchés du Royaume-Uni et de la région EMEA est unique et stimulante. L'approche de Stax, axée sur les données et l'action, correspond parfaitement à mon approche. Je me concentre sur le rapprochement entre la stratégie et l'exécution opérationnelle afin d'aider les clients du secteur du capital-investissement à concrétiser le plein potentiel de leurs investissements. En travaillant au carrefour de la stratégie et des opérations, j'obtiens des résultats durables et probants tout en collaborant étroitement avec les équipes de direction pour assurer la réussite. »

Phil Dunne, directeur général pour le Royaume-Uni, souligne l'importance de la nomination de Peter. « La combinaison de la perspicacité stratégique, de l'expertise opérationnelle et de la connaissance approfondie du secteur de Peter fait de lui un membre exceptionnel de l'équipe. Son esprit d'entreprise, associé à son expérience en stratégies de création de valeur, correspond parfaitement à la culture de Stax et à son engagement en faveur de la réussite de ses clients. Le leadership de Peter jouera un rôle clé dans l'accélération de notre croissance et dans l'obtention des meilleurs résultats pour nos clients au Royaume-Uni et au-delà ».

Le bureau londonien de Stax s'est rapidement développé pour répondre à la demande croissante des sociétés de capital-investissement et des sociétés de portefeuille dans toute la région EMEA. L'arrivée de Peter Rodrigues-Renon renforce l'engagement de Stax à fournir des stratégies transformatrices de création de valeur, en combinant l'expertise locale avec des ressources globales pour répondre aux besoins évolutifs de ses clients.

Stax LLC est une société internationale de conseil en gestion au service d'entreprises et de fonds d'investissement privés dans un large éventail de secteurs, notamment les logiciels/technologies, la santé, les services aux entreprises, l'industrie, les biens de consommation/la vente au détail et l'éducation. L'entreprise travaille aux côté de ses clients pour leur fournir des informations fondées sur des données et exploitables, conçues pour stimuler la croissance, accroître les bénéfices, augmenter la valeur et prendre des décisions d'investissement éclairées.

