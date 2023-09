Stefanini Group übernimmt Solve.it, ein italienisches Unternehmen, das IT-Dienstleistungen anbietet, um sein Wachstum in Italien und Europa zu beschleunigen.

Stefanini Italy wird nach der Transaktion 300 Mitarbeiter beschäftigen.

Solve.it konzentriert sich auf Großkunden aus allen Technologiebereichen.

Die Gründer werden im Vorstand des Unternehmens bleiben, um die Integration von Solve.it in das Ökosystem von Stefanini zu gewährleisten.

TURIN, Italien und SAO PAULO, 12. September 2023 /PRNewswire/ -- Die Stefanini Group, ein globaler multinationaler Technologiekonzern in 41 Ländern präsent ist, der Kunden bei ihrer digitalen Transformation unterstützt, hat Solve.it übernommen, ein italienisches Unternehmen, das IT-Beratung, Anwendungsentwicklung und Managementdienstleistungen anbietet. Diese Übernahme wird die Position von Stefanini stärken und sein Wachstum in Italien und Europa beschleunigen.

Solve.it wurde 2003 in Turin von Giuseppe Arietti und Giovanni Maria Bosiso gegründet und bietet IT- und Betriebsmanagementdienstleistungen an, wobei der Schwerpunkt auf Großkunden aus allen Technologiebereichen liegt. Im Laufe der Jahre erwarb Solve.it vier Unternehmen, die es dem Unternehmen ermöglichten, seine Fähigkeiten durch neue Kompetenzen und Spezialgebiete zu erweitern.

Das Unternehmen ist in den Bereichen Automobil, Maschinenbau, Finanzdienstleistungen, öffentlicher Sektor, Industrie und Automatisierung, Lebensmittel und Getränke, Fertigung, Verteidigung, Transport, Haushaltsgroßgeräte und Pharmazeutik tätig.

Solve.it beschäftigt mehr als 200 Mitarbeiter, alle in Italien (Turin ist der Hauptsitz, in Mailand und Bologna unterhält es weitere Niederlassungen) und nach dieser Übernahme wird Stefanini Italy 300 Mitarbeiter beschäftigen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt von Stefaninis Entscheidung betrifft das Kundenportfolio. Das Portfolio von Solve.it umfasste in den letzten Jahren über 30 Kunden, fünf große Global Player in der Automobilindustrie, eine der Top-Banken und eine bedeutende Kaffeeindustrie, was die Bedeutung globaler italienischer Marken bei dieser strategischen Expansion unterstreicht, sowie zwei weitere wichtige Pharmaunternehmen.

Das Unternehmen ist auf Infrastruktur und Wartung von SAP, Infrastruktur und Wartung von ServiceNow und anderen Technologien wie Cornerstone, IBM Maximo, Microsoft und Oracle spezialisiert.

Die Transaktion wurde von der Stefanini Gruppe durchgeführt und das Unternehmen wird in den Betrieb von Stefanini in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) mit Sitz in Brüssel integriert.

Solve.it wird einen reibungslosen Übergang sicherstellen, um das gesamte Team innerhalb von Stefanini Italy und Stefanini EMEA zu integrieren. Die bisherigen Eigentümer und das Management werden im Unternehmen verbleiben, um Stefanini Italy dabei zu unterstützen, die Integration im Interesse der Mitarbeiter und Kunden bestmöglich zu gestalten.

Die Möglichkeit, das Portfolio von Stefanini in Italien mit mehr „lokaler Energie" zu stärken.

Unser Anspruch ist es, kontinuierlich neue Dienstleistungen anzubieten, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind. Wir entwickeln diese Dienstleistungen nicht nur intern, sondern investieren auch in Forschung und Entwicklung, wir schauen uns immer an, was andere ähnliche oder ergänzende Unternehmen schaffen. „Solve.it ist unsere erste Akquisition in Italien und wir sind zuversichtlich, dass diese Transaktion unsere Wachstumsbemühungen in Italien, Europa und EMEA deutlich verstärken wird", sagte Marco Stefanini, Global CEO und Gründer der Stefanini Group."

„Diese Akquisition ist ein strategischer Schritt, um unser Angebot in Italien zu erweitern und zu verstärken, die Position von Stefanini in Europa zu verbessern und das Wachstum auf dem Markt zu beschleunigen. Dieser Schritt spiegelt das Engagement von Stefanini wider, an der Spitze der Technologielösungen zu bleiben und sich weiter als führender Akteur in der Region zu etablieren. Solve.it bietet ähnliche Lösungen wie Stefanini und ist daher eine gute Ergänzung zur Stärkung unseres Portfolios, insbesondere in Italien mit einem eher „lokalen Ansatz". Gleichzeitig ist unser Modell darauf ausgerichtet, den Gründern und dem eigentlichen Management Autonomie zu geben, um die kulturellen Aspekte dieses erfolgreichen italienischen Unternehmens beizubehalten. Die Beziehung von Solve.it zum italienischen Markt und zu den CIOs ist aufgrund ihrer lokalen Kultur sehr wichtig. Wir werden also wachsen, aber wir werden italienisch bleiben", sagte Farlei Kothe, CEO von Stefanini EMEA.

Ein weiterer wichtiger Aspekt für die Entscheidung von Stefanini, dieses Geschäft abzuschließen, war die Kundenbindung: Solve.it hat eine fast 100-prozentige Vertragsverlängerung und eine sehr hohe Kundenzufriedenheit erzielt. Dies ist für Stefanini von entscheidender Bedeutung, da das Unternehmen großen Wert auf die Kundenzufriedenheit legt, wie die hervorragenden Ergebnisse mit einem NPS-Wert von 63 im letzten Jahr zeigen.

Dies ist die erste Übernahme von Stefanini in Italien. Die Gespräche begannen im April 2023.

„Es handelte sich um eine offensichtlich starke Übereinstimmung und ein gutes Einvernehmen, so dass sich beide Parteien leicht aufeinander abstimmen konnten. Unser starker Fokus auf moderne Technologielösungen, Blue-Chip-Kunden aus allen Technologiebereichen und vor allem die hervorragenden Beziehungen zu diesen Kunden haben das Management der Stefanini Group überzeugt, in Italien und in diese Partnerschaft mit Solve.it zu investieren", sagte Giuseppe Arietti, CEO/Gründer und Mitbegründer von Solve.it.

Informationen zur Stefanini Group

Stefanini ist ein globaler, multinationaler Technologiekonzern mit Ursprung in Brasilien, der seit 35 Jahren auf dem Markt ist und in 41 Ländern vertreten ist. Das Unternehmen investiert in ein komplettes innovatives Ökosystem, um die wichtigsten vertikalen Branchen zu bedienen und Kunden bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen. Mit robusten Angeboten, die auf Markttrends wie Automatisierung, Cloud, Internet of Things (IoT) und User Experience (Benutzererlebnis, UX) ausgerichtet sind, hat das Unternehmen Anerkennungen sowie mehrere Auszeichnungen im Bereich Innovation erhalten. Derzeit verfügt das brasilianische multinationale Unternehmen über ein breites Portfolio, das innovative Beratungs- und Marketinglösungen, Mobilität, personalisierte Kampagnen und künstliche Intelligenz mit traditionellen Lösungen wie Service Desk (mit der Möglichkeit, Support in 35 Sprachen anzubieten), Außendienst und Outsourcing (BPO) kombiniert.

Informationen zu Solve.it

Solve.it unterstützt das IT-Service- und Betriebsmanagement und die digitale Transformation seiner Kunden durch einen End-to-End-Service-Design-Ansatz, indem es Beratungs-, Anwendungs- und Managementdienste anbietet. Solve.it wurde 2003 in Turin gegründet und unterhält Niederlassungen in Mailand und Bologna. Die Gruppe konzentriert sich auf große Kunden und ist in allen technologischen Bereichen präsent, einschließlich der innovativsten Bereiche wie erweiterte Realität, und ist in den Sektoren Automobil, Industrie, Lebensmittel und Schienenverkehr, Luft- und Raumfahrt sowie Marine tätig.

