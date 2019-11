Stefanini migra soluções financeiras digitais para a Amazon Web Services (AWS)

As relações financeiras são a engrenagem do mundo. Com a desintermediação de serviços proporcionada pelas tecnologias e a abertura no mercado para criação de soluções digitais financeiras, existe um "oceano azul" de oportunidades para qualquer empresa prover serviços financeiros e criar experiências digitais aos clientes, gerando novas possibilidades de negócios.

O trabalho conjunto entre Stefanini e AWS permite às empresas atender estas exigências do mundo digital. O SICREDI, pioneiro na transformação digital de serviços financeiros no segmento de cooperativas, lançou em junho de 2018 o Sicredi Woop, que alia inovação digital e cooperativismo, conectando pessoas e propósitos.

O Agibank, banco 100% digital que chegou para revolucionar a forma de relacionamento com os bancos, pagamentos, recebimentos e investimentos, bem como a PagSeguros, que lançou o seu banco digital PagBank.

A solução TOPAZ na nuvem AWS oferece aos bancos uma solução financeira de alta performance, robusta e escalável, permitindo processar um grande volume de carga de trabalho. Por utilizar a nuvem AWS, o banco não necessita se preocupar com a administração e custo fixo de infraestrutura, proporcionando maior eficiência operacional ao Banco. "É a base para a construção de um banco projetado para o cliente, visando o seu propósito e visão clara de futuro. Possuímos mais de 30 anos de experiência de mercado, com cobertura funcional completa para as necessidades atuais e futuras, uma arquitetura orientada a microsserviços simplificada e com alto nível de parametrização, o que garante ao banco permanecer em conformidade, seguro, atendendo às exigências do mercado, além de facilitar o lançamento de novos produtos e serviços financeiros, atendendo o time-to-market do negocio", destaca Jorge Iglesias, diretor geral da Stefanini e responsável pela plataforma TOPAZ.

"Temos a melhor oferta de solução financeira digital do mercado, trazendo uma solução de nuvem privada e gerenciada, que se diferencia pela flexibilidade da plataforma TOPAZ com a segurança e experiência no gerenciamento da infraestrutura da AWS. Com isso, continuaremos expandindo a adoção de soluções financeiras digitais para atender os desafios de nossos clientes rumo à transformação digital", diz Breno Barros, diretor global de Inovação e Negócios Digitais da Stefanini.

Sobre a Stefanini

A Stefanini (http://www.stefanini.com.br) é uma multinacional brasileira com 32 anos de atuação no mercado, que investe em um completo ecossistema de inovação para atender as principais verticais e auxiliar os clientes no processo de transformação digital. Com ofertas robustas e alinhadas às tendências de mercado como automação, cloud, Internet das Coisas (IoT) e User Experience (UX), a empresa vem sendo reconhecida com várias premiações na área de inovação. Atualmente, a multinacional brasileira conta com um amplo portfólio, que mescla soluções inovadoras de consultoria e marketing, mobilidade, campanhas personalizadas e inteligência artificial a soluções tradicionais como Service Desk, Field Service e outsourcing (BPO).

Presente em 41 países, a Stefanini foi apontada, pelo quarto ano consecutivo, como a quinta empresa transnacional mais internacionalizada, segundo ranking da Fundação Dom Cabral de 2018.

