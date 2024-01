Stefanini remporte le prix ISG Star of Excellence™ de 2023 pour son rapport de référence sur l'expérience client

BUCAREST, Roumanie, 31 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Stefanini, une entreprise mondiale avec plus de 35 ans d'expérience sur le marché, offrant une solide sélection de services tels que l'automatisation, le cloud, l'Internet des objets (IoT) et l'expérience utilisateur (UX), a annoncé aujourd'hui qu'elle a remporté le prix ISG Star of Excellence™ de 2023, la plus importante reconnaissance de l'industrie pour les fournisseurs de technologie et de services aux entreprises. Ce prix récompense ses efforts pour offrir constamment un niveau élevé de service à la clientèle au cours de la dernière année et il se base sur les commentaires directs des clients de l'entreprise.

Stefanini a reçu le prix dans la région EMEA pour l'expérience client lors du dîner de gala ISG Sourcing Industry Awards, le 15 novembre, au Park Plaza Victoria de Londres. La cérémonie a clôturé la 17e conférence annuelle ISG Sourcing Industry Conference – EMEA, organisée par Information Services Group (ISG), une société de conseil et de recherche technologique internationale de premier plan.

Le programme ISG Star of Excellence™, qui en est à sa sixième année, s'appuie sur la recherche continue d'ISG en matière d'expérience client, qui demande aux entreprises d'évaluer leur expérience auprès de centaines de fournisseurs de services informatiques et commerciaux dans six domaines : la collaboration et la transparence, l'exécution et la prestation, l'innovation et le leadership éclairé, la gouvernance et la conformité, le personnel et l'adéquation à la culture, la continuité et la flexibilité de l'entreprise.

Stefanini a obtenu des résultats supérieurs à ceux des 60 principaux fournisseurs de services de toutes les régions. En Amérique, dans la région EMEA et la région APAC, les scores CX de la société sont nettement plus élevés, ce qui indique une approche profondément centrée sur le client qui se traduit par des clients extrêmement satisfaits dans l'ensemble de ses unités commerciales. Cela se reflète également dans l'amélioration des classements du fournisseur dans les quadrants ISG Provider Glass™ dans toutes les régions.

« Je suis extrêmement fier du dévouement, de l'innovation et de la poursuite incessante de l'excellence de notre équipe. Le prix ISG Star of Excellence™ témoigne de l'engagement de Stefanini à offrir des solutions exceptionnelles. Cette réalisation reflète non seulement nos capacités, mais aussi la confiance que nos clients nous accordent. C'est un moment de célébration et un rappel qu'avec passion et collaboration, nous pouvons relever tous les défis. » Farlei Kothe PDG de la région EMEA chez Stefanini

Les lauréats sont choisis parmi un groupe de plus de 2 000 prestataires de services et fournisseurs qu'ISG analyse et évalue chaque année. Cette année, ISG a reçu des commentaires de clients d'entreprise jouant un rôle dans l'informatique, les opérations, les secteurs d'activité, la gestion des approvisionnements et des fournisseurs et dans d'autres domaines, et opérant dans les Amériques, la région EMEA et la région Asie-Pacifique.

ISG a désigné trois lauréats parmi les fournisseurs de services qui ont obtenu les scores cumulés les meilleurs en matière d'expérience client dans toutes les régions, les secteurs d'activité et les domaines technologiques, ainsi qu'un lauréat parmi les fournisseurs de technologie. De plus, un gagnant « universel » a été désigné dans les catégories suivantes : services d'externalisation informatique, services BPO, technologies émergentes, services spécifiques à l'industrie et fournisseurs de logiciels indépendants, ainsi qu'un gagnant mondial basé sur la géographie. D'autres prix ont été décernés dans des sous-catégories fondées sur la géographie, l'industrie et la technologie ou le service commercial.

Une liste complète des projets est disponible ici .

Paul Gottsegen, président d'ISG Research and Client Experience, a souligné l'importance des commentaires des clients pour les améliorations continues de l'ensemble du secteur.

« En 2023, un nombre record d'entreprises ont partagé leurs expériences des fournisseurs dans le cadre du programme ISG Star of Excellence. Ces précieux commentaires aident les fournisseurs à se voir à travers les yeux de leurs clients et permettent à ISG d'approfondir sa compréhension des fournisseurs pour soutenir nos services de recherche et de conseil en approvisionnement, a déclaré Gottsegen. Nous sommes heureux de constater que les scores des fournisseurs en matière d'expérience client sont en hausse, même si les attentes des clients le sont également, surtout en ce qui concerne l'innovation et le leadership éclairé. »

À propos du programme de recherche CX ISG Star of Excellence

Le programme de recherche CX ISG Star of Excellence™ note et classe les fournisseurs en fonction des réponses aux enquêtes clients. Les enquêtes en cours demandent aux entreprises d'évaluer leurs expériences avec des centaines de fournisseurs de services informatiques et commerciaux dans tous les secteurs, régions et technologies. La recherche va au-delà de la satisfaction générale pour explorer, en profondeur, les expériences des clients avec des services et des solutions spécifiques offerts par les fournisseurs, une recherche qui est directement liée aux évaluations du quadrant ISG Provider Lens™.

À propos de ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III ) est une société de recherche et de conseil technologique de premier plan au niveau mondial. Partenaire commercial de confiance de plus de 900 clients, dont plus de 75 des 100 entreprises les plus importantes au monde, ISG s'engage à aider les entreprises, les organisations du secteur public et les fournisseurs de services et de technologies à atteindre l'excellence opérationnelle et une croissance plus rapide. La société est spécialisée dans les services de transformation numérique, notamment l'automatisation, le cloud et l'analyse des données, le conseil en matière d'approvisionnement, les services de gestion de la gouvernance et des risques, les services aux exploitants de réseau, la conception de stratégies et d'opérations, la gestion du changement, la veille commerciale, et la recherche et l'analyse technologiques. Fondée en 2006 et basée à Stamford, dans le Connecticut, ISG emploie plus de 1 600 professionnels prêts pour le numérique et opérant dans plus de 20 pays, une équipe mondiale connue pour sa pensée novatrice, son influence sur le marché, sa profonde expertise sectorielle et technologique, et ses capacités de recherche et d'analyse de classe mondiale reposant sur les données de marché les plus complètes du secteur. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.isg-one.com .

À propos du groupe Stefanini

Le groupe Stefanini est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions numériques, présent dans 41 pays sur quatre continents. Forte de plus de trois décennies d'expérience au service de clients de multiples industries, y compris la fabrication, les services de détail, la banque, et les soins de santé, l'entreprise a acquis une expertise inégalée en matière d'innovation et de réponse aux demandes complexes dans l'ensemble de son vaste portefeuille de solutions.