Steigerung der Hefeproteinproduktion zur Deckung der weltweit wachsenden Nachfrage nach alternativen Proteinen

YICHANG, China, 17. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Angel Yeast (SH600298), ein weltweit führendes Unternehmen in der Hefeherstellung, hat offiziell das Richtfest der Hauptanlage für das industrielle Hefeprotein-Produktionsprojekt in Baiyang Yichang abgeschlossen, das eine Jahresproduktion von 11.000 Tonnen erreichen wird, ein Meilenstein der Strategie zur nachhaltigen Proteinentwicklung von Angel Yeast. Das Unternehmen setzt sich für eine nachhaltige Zukunft ein, indem es innovative Fermentationstechnologien und fortschrittliche Bioproduktionsverfahren einsetzt, um die Entwicklung alternativer Proteine und neuer nachhaltiger Lebensmittelprodukte voranzutreiben.

Boosting Yeast Protein Production to Meet the Growing Global Demand for Alternative Proteins

Die herkömmliche Eiweißproduktion – vom Getreide- und Hülsenfruchtanbau bis zur Milchwirtschaft – ist zeitaufwändig und wird den künftigen Anforderungen an Quantität, Qualität und nachhaltiger Versorgung möglicherweise nicht gerecht. Daher besteht ein dringender Bedarf an innovativen, kostengünstigen und qualitativ hochwertigen Verfahren zur Proteinproduktion in großem Maßstab. Angel Yeast hat den Durchbruch geschafft, Proteine aus Hefe zu extrahieren, was nur Stunden dauert und die Produktionseffizienz erheblich steigert. Um die wachsende Marktnachfrage zu befriedigen, wird die Produktionskapazität erweitert, und die 11.000-Tonnen-Produktionslinie soll 2025 in Betrieb genommen werden.

Hefeprotein bietet erhebliche Vorteile für die Umwelt, da es die Abhängigkeit von Land- und Wasserressourcen und die Treibhausgasemissionen wirksam verringert. Die mit der Herstellung von Hefeprotein verbundenen Kohlendioxidemissionen betragen etwa 1/20 derjenigen von tierischem Eiweiß. AngeoPro von Angel Yeast hat die Anwendung von Hefeprotein erheblich erweitert. Die Produktpalette reicht von Proteinriegeln, eiweißreichen Cerealien und Chips bis hin zu Hefeproteinpulver, Keksen und alternativen Fleischsorten.

„AngeoPro hat den Begriff 'Zukunftsprotein' neu definiert, da es einen 80 Prozent höheren Proteingehalt und eine 96-prozentige Proteinverwertungsrate aufweist, die fast alle pflanzlichen Proteine übertrifft. Es liefert auch die neun essentiellen Aminosäuren, die der menschliche Körper benötigt, die 47 Prozent der gesamten Aminosäuren ausmachen, während im Vergleich dazu Molkeprotein 46 Prozent essentielle Aminosäuren enthält, während Pflanzenproteine normalerweise nur 35 bis 40 Prozent ausmachen, was AngeoPro Hefeprotein zu einer ernährungsphysiologisch vorteilhaften und hocheffizienten Quelle für hochwertiges Protein macht", sagte Zhang Yan, stellvertretender Geschäftsführer von Angel Yeast und Dean am Angel Yeast Research Institute.

Bruce Friedrich, Gründer und CEO des Good Food Institute, sprach kürzlich auf dem Asia-Pacific Agri-Food Innovation Summit in Singapur, wo er darauf hinwies, dass die Nachfrage nach Fleisch im asiatisch-pazifischen Raum bis 2050 voraussichtlich 50 Prozent der weltweiten Nachfrage ausmachen wird. Er verglich die Entwicklung von alternativem Protein mit der Entwicklung von Solar- und Elektrofahrzeugen vor zehn Jahren, die damals noch nicht als praktikable Lösung für die Energiewende angesehen wurden, heute aber zum Mainstream gehören.

Da die Kosten für Hefeproteine drastisch gesunken sind, reagieren die globalen und asiatischen Märkte rasch auf die Trends und fördern die potenziellen Technologien.

Angel Yeast übernimmt eine führende Rolle im globalen Layout. Das Unternehmen stellte die AngeoPro-Produkte auf der Food ingredients Global Europe 2024 in Frankfurt vor und hat die Zutat bei einer bekannten veganen Proteinriegelmarke in Indien eingeführt, die die Anwendung weiter ausbaut.

„Angel Yeast wird auch in Zukunft verstärkt in die Forschung und Entwicklung von Hefeproteinen investieren, die Produktionstechnologien verbessern und die Expansionsfelder erweitern, um so einen Beitrag zum Aufbau einer nachhaltigen Zukunft für alle zu leisten", sagte Zhang Yan.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2600792/Boosting_Yeast_Protein_Production.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1586948/angel_logo_Logo.jpg