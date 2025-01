Stimuler la production de protéines de levure pour répondre à la demande mondiale croissante de protéines alternatives

YICHANG, Chine, 18 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Angel Yeast (SH600298), un leader mondial de la production de levure, a officiellement posé le bouquet final sur l'usine principale du projet de production industrielle de protéines de levure à Baiyang Yichang, qui permettra d'augmenter la production annuelle de 11 000 tonnes, une étape importante de la stratégie de développement durable des protéines d'Angel Yeast. L'entreprise est déterminée à construire un avenir durable grâce à des technologies de fermentation innovantes et à des capacités de biofabrication avancées afin de faire progresser le développement de protéines alternatives et de nouveaux produits alimentaires durables à l'échelle mondiale.

Boosting Yeast Protein Production to Meet the Growing Global Demand for Alternative Proteins

La production traditionnelle de protéines, de la culture des céréales et des légumineuses à l'élevage laitier, prend beaucoup de temps et pourrait avoir du mal à répondre à la future demande sur le plan de la quantité, de la qualité et de l'approvisionnement durable. Il est donc urgent d'innover en matière de méthodes de production de protéines à grande échelle, peu coûteuses et de haute qualité. Angel Yeast a réussi à extraire les protéines de la levure en quelques heures seulement, ce qui améliore considérablement l'efficacité de la production. Pour répondre à la demande croissante du marché, elle augmente sa capacité de production et la ligne de production de 11 000 tonnes devrait être mise en service en 2025.

La protéine de levure présente des avantages environnementaux significatifs en diminuant efficacement la dépendance à l'égard des ressources en terre et en eau et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Les émissions de dioxyde de carbone associées à la production de protéines de levure représentent environ 1/20 de celles des protéines animales. AngeoPro d'Angel Yeast a considérablement élargi l'application des protéines de levure. Les produits vont des barres protéinées aux céréales et chips hyperprotéinées, en passant par la poudre de protéines de levure, les biscuits et les substituts de viande.

« AngeoPro a redéfini la notion de « protéine du futur », avec une teneur en protéines supérieure de 80 % et un taux d'utilisation des protéines de 96 % qui surpasse presque toutes les protéines d'origine végétale. Elle fournit également les neuf acides aminés essentiels dont le corps humain a besoin et qui représentent 47 % du total des acides aminés. En comparaison, la protéine de lactosérum contient 46 % d'acides aminés essentiels, tandis que les protéines végétales n'en contiennent généralement que 35 à 40 %, ce qui fait de la protéine de levure AngeoPro une source de protéines de haute qualité avantageuse sur le plan nutritionnel et très efficace », a déclaré Zhang Yan, directeur général adjoint d'Angel Yeast et doyen de l'Institut de recherche d'Angel Yeast.

Bruce Friedrich, fondateur et directeur général du Good Food Institute, s'est récemment exprimé lors du Sommet de l'innovation agroalimentaire de l'Asie-Pacifique à Singapour, où il a souligné que la demande de viande de la région Asie-Pacifique devrait représenter 50 % de la demande mondiale d'ici 2050. Il a comparé le développement des protéines alternatives à celui des véhicules solaires et électriques il y a dix ans, qui n'étaient pas considérés comme un choix viable pour la transformation énergétique à l'époque, mais qui sont désormais courants.

Les coûts des protéines de levure ayant considérablement baissé, les marchés mondiaux et asiatiques réagissent rapidement aux tendances et promeuvent les technologies potentielles.

Angel Yeast joue un rôle de premier plan dans la distribution mondiale. Elle a présenté les produits AngeoPro au salon Food ingredients Global Europe 2024 qui s'est tenu à Francfort, en Allemagne, et a introduit l'ingrédient auprès d'une célèbre marque de barres protéinées végétaliennes en Inde, ce qui élargit encore l'application.

« À l'avenir, Angel Yeast continuera d'augmenter ses investissements dans la recherche et le développement des protéines de levure, d'améliorer les technologies de production et d'étendre ses domaines d'expansion, afin de contribuer à la construction d'un avenir durable pour tous », a déclaré Zhang Yan.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2600792/Boosting_Yeast_Protein_Production.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1586948/angel_logo_Logo.jpg