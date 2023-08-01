STEM学者未来计划公布2023年传统黑人大学奖学金获得者

领先的传统黑人大学奖学金计划为132名即将入学的大学新生提供40,000美元的奖金

华盛顿2023年8月1日 /美通社/ -- 今日，STEM学者未来计划（FOSSI）代表迎来132名新奖学金获得者，他们来自全国26个州。 这批学生将于今年秋季在26所传统黑人大学（HBCU）开始学业生涯，主修十多项科学、技术、工程和数学（STEM）领域课程。 他们成功加入了近300名当前FOSSI奖学金获得者的行列。

FOSSI成立于2020年，旨在帮助减少接受高等教育的经济障碍，并增强化学行业劳动力的多样性，为攻读首选STEM学位的学生提供40,000美元的奖学金。 奖学金获得者将与 70多家企业赞助商中的一家进行单独匹配，致力于帮助他们实现目标，并获得技能培训、指导和实习机会。 值得一提的是，自FOSSI于2021年迎来首届学生以来，这种强有力的支持使学生保留率维持在约95%。首批学者计划于2025年毕业。

FOSSI拥有宏伟目标，即到2025年为1,000名学生提供支持。迄今为止，已筹集近3,000万美元，为595名学生提供了支持。

计划负责人通过在线庆祝活动欢迎了新学者，国会女议员Alma Adams（北卡罗来纳州民主党）和 白宫通过HBCU促进教育公平、卓越和经济机会计划执行主任Dietra Trent发表了主题演讲。

FOSSI顾问委员会主席、陶氏化学公司董事长兼首席执行官Jim Fitterling表示："我很荣幸欢迎这132位才华横溢、抱负远大的学者加入FOSSI大家庭。 从学术表现，到对学校和社区的贡献，这些学者都被誉为全国最优秀、最聪明的学者。 我们迫不及待想要看到他们在其各自选择的领域大展宏图。"

2024年秋季申请将于2024年9月22日开启。 如需了解有关FOSSI的更多信息，请访问 www.FutureOfSTEMScholars.org 。

关于STEM学者未来计划

STEM学者未来计划由美国化学理事会、美国化学工程师学会（AIChE）、科慕公司和HBCU Week基金会于2020年创立。 FOSSI是一项全国性的化学行业计划，为在传统黑人大学（HBCU）攻读相关科学、技术、工程和数学（STEM）学位的学生提供奖学金，帮助消除历史上代表性不足群体的经济障碍。 FOSSI由化学品制造商和相关行业利益相关者提供赞助，为期四年，每年为获得者提供10,000美元的奖学金，并帮助他们在参与公司获得领导力发展、指导和实习机会。 如需了解更多信息，请访问：FutureofSTEMscholars.org。

American Chemistry Council

SOURCE American Chemistry Council