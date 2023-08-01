未來 STEM 學者計劃公佈 2023 年傳統黑人大學獎學金得獎者

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American Chemistry Council

01 Aug, 2023, 09:44 ET

頂尖傳統黑人大學 (HBCU) 獎學金計劃，為 132 名大學新生提供 40,000 美元獎學金

華盛頓2023年8月1日 /美通社/ -- 今天「未來 STEM 學者計劃」(FOSSI)  的代表，歡迎來自全國 26 個州，共 132 名新獎學金得獎者。這些學生將於今年秋季入讀 26 所傳統黑人大學，並主修十多個科學、技術、工程和數學 (STEM) 的專業。他們加入 FOSSI 獎學金得獎者之列，該獎學金得獎者現已近 300 名 。

FOSSI 於 2020 年成立，旨在幫助減少接受高等教育的經濟障礙，並提升化學業業者的多元。因此，FOSSI 為攻讀首選 STEM 學位的學生提供 40,000 美元獎學金。獎學金得獎者將與 70 多家企業贊助商作一對一配對，而致力協助得獎者實現目標，並得到技能培訓、指導和實習機會。顯然地，自 FOSSI 於 2021 年首屆以來，這份堅持支援促使學生保留率約 95%，而莘莘學子將計劃於 2025 年畢業。

FOSSI 以於 2025 年支援 1,000 名學生為遠大目標，迄今已籌集近 3,000 萬美元來支援 595 名學生。

在虛擬慶祝活動中，多位計劃領導歡迎莘莘學子，而代表北卡羅萊納州 (D-NC) 的國會女議員 Alma Adams 和「白宮促進教育公平、卓越和經濟機會的倡議」的執行董事 Dietra Trent 博士，則透過傳統黑人大學發表主題演講。

FOSSI 顧問委員會主席兼 Dow 主席兼行政總裁 Jim Fitterling 表示：「我很高興地歡迎這 132 位優秀兼志向遠大的學子，加入 FOSSI 大家庭。這些學子從自身學術表現，到為學校和社區作出的貢獻，均獲譽為全國最優秀和最聰明的學子。我們希望早日目睹他們於各自所選的領域中，獲得輝煌成果。」

將於 2024 年 9 月 22 日開始接受 2024 年秋季的申請。如欲了解 FOSSI 的詳情，請瀏覽 www.FutureOfSTEMScholars.org

關於未來 STEM 學者計劃 
未來 STEM 學者計劃由美國化學理事會、美國化學工程學會 (AIChE)、The Chemours Company 和 HBCU Week Foundation 基金會於 2020 年發起。FOSSI 是一項全國性化學業計劃，為在傳統黑人大學 (HBCU) 攻讀科學、技術、工程和數學 (STEM) 相關學位的學生提供獎學金，協助消除一直以來被視為群體的經濟障礙。由化學品製造商和相關行業持份者贊助的 FOSSI，每年為獲獎者提供獎學金 10,000 美元，為期四年。參加計劃的莘莘學子可獲參與公司提供領導能力發展、指導和實習機會。如欲了解詳情，請瀏覽 FutureofSTEMscholars.org。

American Chemistry Council

SOURCE American Chemistry Council

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