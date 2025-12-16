Thunes ernennt Chloé Mayenobe zur stellvertretenden Geschäftsführerin, um strategisches Wachstum und globale Skalierung voranzutreiben

Thunes stärkt Führungsstruktur, um operative Exzellenz zu fördern und die globale Skalierung zu beschleunigen

SINGAPUR, 16. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Thunes, die smarte Superautobahn für Geldtransfers rund um die Welt, gibt heute die Beförderung von Chloé Mayenobe zur stellvertretenden Geschäftsführerin bekannt.

Zuvor war Chloé Präsidentin des Unternehmens und Leiterin des operativen Geschäfts (COO), ihr erweiterter Aufgabenbereich schlägt eine Brücke zwischen strategischem Anspruch und operativer Realität. In ihrer neuen Rolle als stellvertretende Geschäftsführerin wird Chloé gemeinsam mit dem Verwaltungsrat und dem Geschäftsführer die langfristige Vision des Unternehmens definieren und zugleich deren Umsetzung vorantreiben. Sie übernimmt die umfassende Aufsicht über die unternehmensweite Roadmap von Thunes, einschließlich Netzwerkexpansion, Fusionen und Übernahmen, Technologie, Produkte, Marketing, Vertriebsabläufe sowie globale operative Abläufe.

Chloé wird weiterhin direkt an Peter De Caluwe, Mitgründer des Unternehmens, Geschäftsführer sowie stellvertretenden Vorsitzenden von Thunes, berichten. Diese neue Struktur nutzt ihre einzigartige Expertise in der Skalierung von Wachstumsunternehmen und der Transformation von Marktführern, um Thunes' wirtschaftliche Entwicklung zu beschleunigen.

Chloé verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung darin, Fintech-Unternehmen auf Wachstumskurs zu bringen, und in der Umgestaltung multinationaler Unternehmen. Zu ihren Führungsstationen zählen die Tätigkeit als Leiterin des operativen Geschäfts der Solaris Group (Bewertung: 1,6 Mrd. Euro), als stellvertretende Geschäftsführerin von Natixis Payments sowie als Bereichsleiterin auf Senior-Ebene und Geschäftsführerin für EMEA bei der Ingenico Group. In diesen Funktionen hat sie erfolgreich Ergebnisverantwortung (P&L) von mehr als 400 Mio. Euro getragen und einen enormen Unternehmenswert geschaffen, darunter ein Beitrag zur 12-fachen Steigerung der Marktkapitalisierung bei Ingenico.

Seit ihrem Eintritt bei Thunes im Jahr 2023 war sie maßgeblich an der Professionalisierung der Unternehmensführung beteiligt und spielte eine zentrale Rolle bei der Sicherung der Lizenzierung des Unternehmens in den USA in allen 50 Bundesstaaten sowie beim Abschluss der Serie-D-Finanzierungsrunde über 150 Millionen US-Dollar von Thunes.

Peter De Caluwe, Geschäftsführer und stellvertretender Vorsitzender von Thunes, sagte: „Chloé ist mehr als eine operative Führungskraft; sie ist eine strategische Visionärin, die es versteht, Ambitionen in Unternehmenswert zu verwandeln. Ihre Beförderung zur stellvertretenden Geschäftsführerin spiegelt ihren immensen Beitrag zu unserem Wachstum und ihre Fähigkeit wider, sich in komplexen globalen Märkten zurechtzufinden. Um das Rennen zu gewinnen, braucht man sowohl einen visionären Fahrer als auch einen einwandfreien Motor. Während Chloé den leistungsstarken Motor unseres Tagesgeschäfts optimiert, konzentriere ich mich auf den vor uns liegenden Weg, unsere strategische Vision zu steuern und Thunes als die weltweit maßgebliche globale Zahlungsinfrastruktur zu etablieren."

Chloé Mayenobe, stellvertretende Geschäftsführerin von Thunes, sagte: „Ich fühle mich geehrt, die Rolle der stellvertretenden Geschäftsführerin zu übernehmen. Thunes befindet sich an einem entscheidenden Punkt, an dem operative Strenge auf aggressive strategische Expansion treffen muss. Ich werde mich darauf konzentrieren, unser globales Netzwerk zu nutzen, um neue Einnahmequellen zu erschließen, prädiktive Intelligenz in unsere Entscheidungsfindung zu integrieren sowie sicherzustellen, dass unsere Hochleistungskultur direkt zum Erfolg unserer Kunden führt. Ich freue mich darauf, mit Peter und unserem unglaublichen Team zusammenzuarbeiten, um ein Finanzökosystem aufzubauen, das nicht nur effizient ist, sondern wirklich die globale Wirtschaft verändert."

