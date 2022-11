Sterling geht Partnerschaft mit Yoti ein, um international eine exklusive tragbare digitale Identitätslösung einzuführen

Sterling und Yoti werden einen einzigartigen digitalen Identitätsprüfungsablauf in den Einstellungsprozess in EMEA und APAC integrieren.

Dieser Schritt wird es Unternehmen weltweit leichter machen, vor dem Eingehen von Arbeitsverhältnissen gründliche Personenüberprüfungen durchzuführen.

Die beiden Unternehmen werden auch sichere digitale Identitäten für Kandidaten einführen, die diese mit anderen Unternehmen und Organisationen für verschiedene Anwendungsfälle teilen können.

NEW YORK, 10. November 2022 /PRNewswire/ -- Sterling (NASDAQ: STER), ein führender Anbieter von Hintergrund- und Identitätslösungen, schließt eine Partnerschaft mit Yoti, einem Unternehmen für digitale Identitäten, um Hintergrundprüfungen zu rationalisieren und seine digitalen Identitätslösungen zu erweitern. Diese Zusammenarbeit vereint die mehr als 45-jährige Erfahrung von Sterling im Bereich Background Screening mit der innovativen Identitätsüberprüfungstechnologie von Yoti. Die globale Partnerschaft wird Sterlings digitale Identitätskapazitäten in EMEA und APAC erweitern und die Vision, datenschutzfreundliche portable Identitäten für Bewerber zu schaffen, beschleunigen.

Die Partnerschaft zwischen Sterling und Yoti ermöglicht es, direkt in den Einstellungsprozess einen exklusiven digitalen Identitätsprüfungsablauf zu integrieren, der es Arbeitgebern ermöglicht, einen Ansatz zu verfolgen, bei dem zuerst die Identität eines Bewerbers bestätigt wird, bevor andere Hintergrundprüfungen durchgeführt werden und letztendlich die Einstellung erfolgt. Dies stärkt die Prüfungen vor der Einstellung, reduziert oder eliminiert die Notwendigkeit, physische Dokumente zu verwenden, und schafft eine vereinfachte Einstellungs- und Onboarding-Erfahrung für Arbeitgeber und Bewerber.

Außerdem können Bewerber, die ihre Identität über Sterling und Yoti verifizieren, nahtlos eine sichere, wiederverwendbare digitale Identität erstellen. So brauchen sie ihre Identität nur einmal zu verifizieren und können dann ihre Daten in Sekundenschnelle an andere Unternehmen weitergeben, was den Überprüfungsprozess für Arbeitgeber und Bewerber vereinfacht. Die Personen können dann ihre digitale Identität für künftige Stellenangebote, Altersüberprüfungen und alle Verfahren, die eine Identitätsüberprüfung erfordern, nutzen.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Yoti, einem international führenden Unternehmen im Bereich der digitalen Identitätsprüfung, das Arbeitgebern weltweit Zugang zu den Identitätsangeboten von Sterling bietet", so Josh Peirez, CEO von Sterling. „Diese Partnerschaft wird unseren Kunden eine exklusive, vollständig integrierte digitale Identitätslösung bieten, die die Identitätsüberprüfung bei Einstellungsprozessen rationalisiert und vereinfacht und die Genauigkeit von Hintergrundprüfungen verbessert.

Robin Tombs, CEO von Yoti, sagte: „Wir freuen uns, unsere Technologie zur digitalen Identitätsüberprüfung mit der Expertise von Sterling im Bereich von Hintergrundprüfungen zu kombinieren, um eine innovative, integrierte digitale Identitätslösung zu schaffen. Wir können Unternehmen die umfassendsten, sichersten und effizientesten Überprüfungen von Stellenbewerbern anbieten. Mit dem Ansatz, dass zuerst die Identität geprüft wird, können Arbeitgeber sicher sein, dass sich die richtige Person für die Stelle bewirbt, und sie profitieren von einem reibungslosen Einführungsprozess. Unsere digitalen Identitätsprüfungen werden Hintergrundprüfungen rationalisieren und die Effizienz des gesamten Einstellungsprozesses verbessern.

Sterling und Yoti haben sich zusammengetan, um einen vollständig integrierten Arbeitsablauf zu schaffen, der gänzlich auf wiederverwendbaren digitalen Identitäts- und Datenschutzstandards aufbaut. Die Kunden von Sterling und ihre Bewerber werden ab 2023 in allen internationalen Regionen von Sterling in den Genuss dieser einzigartigen Erfahrung kommen, wobei die erste Phase im Vereinigten Königreich beginnt.

Um mehr über die Partnerschaft zu erfahren, besuchen Sie bitte den Digital Identity Hub von Sterling.

Redaktionelle Hinweise:

Nach der neuen Gesetzgebung können Right-to-Work- und DBS-Checks (Prüfung der Arbeitserlaubnis und Anforderung eines polizeilichen Führungszeugnisses) jetzt digital über einen Identity Service Provider (IDSP) durchgeführt werden. Yoti und die Postämter des Landes, mit denen Yoti eine Partnerschaft eingegangen ist, wurden zu den ersten zertifizierten IDSPs im Vereinigten Königreich. Sterling ist auch ein zertifizierter IDSP im Rahmen des UK Digital Identity & Attributes Trust Framework für die Überprüfungen UK Right to Work (Arbeitserlaubnis), DBS Criminal Record (polizeiliches Führungszeugns) und UK Right to Rent (Wohnungsmieterlaubnis).

Informationen zu Sterling

Sterling (NASDAQ: STER) – ein führender Anbieter von Hintergrund- und Identitätsdienstleistungen – bietet Hintergrund- und Identitätsüberprüfungen an, um mehr als 50.000 Kunden dabei zu helfen, eine Kultur zu schaffen, in der der Mensch im Mittelpunkt steht und die auf einer Grundlage von Vertrauen und Sicherheit beruht. Die technologiegestützten Services von Sterling unterstützen Unternehmen aller Branchen bei der Schaffung optimaler Umgebungen für ihre Mitarbeiter, Partner und Kunden. Sterling ist weltweit tätig und hat in den zwölf Monaten bis zum 31. Dezember 2021 mehr als 95 Millionen Suchanfragen durchgeführt. Besuchen Sie uns auf sterlingcheck.com/.

Informationen zu Yoti

Yoti ist ein Unternehmen, das sich mit digitaler Identitätstechnologie beschäftigt und den Nachweis der Identität von Personen sicherer macht, indem es Identitäten und vertrauenswürdige Ausweise online und persönlich überprüft. Es bietet nun weltweit Verifizierungslösungen an, die Identitätsüberprüfung, Altersüberprüfung, eSigning von Dokumenten, Zugangsmanagement und Authentifizierung umfassen. Im Vereinigten Königreich ist Yoti eine Partnerschaft mit Post Office (den Postämtern des Landes) eingegangen, um die Einführung der digitalen Identitäten zu beschleunigen. Dies führte zu einer nationalen Präsenz in 11.500 Postamtsfilialen, online und anderweitig. Schon über 12 Millionen Menschen haben die kostenlose Yoti-App weltweit heruntergeladen. Sie ist auf Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch und Polnisch verfügbar. Yoti ist nach ISO/IEC 27001:2013 für ID-Verifizierungsdienste und nach ISAE 3000 (SOC 2) Typ 2 für seine technischen und organisatorischen Sicherheitsprozesse zertifiziert. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.yoti.com.

