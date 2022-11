Sterling faz parceria com Yoti para lançar internacionalmente uma solução exclusiva de identidade digital portátil

A Sterling e a Yoti integrarão o fluxo de trabalho exclusivo de verificação de identidade digital ao processo de contratação nas regiões EMEA e APAC

A mudança fortalecerá as verificações de pré-emprego para empresas em todo o mundo

As duas empresas também apresentarão identidades digitais seguras para que candidatos possam compartilhar com outras empresas e organizações para múltiplos casos de uso

NOVA YORK, 9 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Sterling (NASDAQ: STER), uma provedora líder de soluções de antecedentes e identidade, está fazendo parceria com a empresa de identidade digital Yoti para agilizar as verificações de antecedentes e expandir suas soluções de identidade digital. Essa colaboração reúne os mais de 45 anos de experiência da Sterling em triagem de antecedentes com a inovadora tecnologia de verificação de identidade da Yoti. A parceria global expandirá os recursos de identidade digital da Sterling nas regiões EMEA e APAC e acelerará sua visão de criar identidades portáteis centradas na privacidade para os candidatos.

A parceria Sterling-Yoti permitirá que um fluxo de trabalho exclusivo de verificação de identidade digital seja integrado diretamente ao processo de contratação, permitindo que os empregadores adotem uma abordagem de identidade em primeiro lugar, na qual a identidade de um candidato é verificada antes de concluir outras verificações de antecedentes e antes de realmente ser contratado. Isso fortalece as verificações de pré-emprego, reduz ou elimina a necessidade de usar documentos físicos e cria uma experiência simplificada de contratação e integração para empregador e candidato.

Além disso, os candidatos que verificarem sua identidade por meio da Sterling e da Yoti poderão criar sem problemas uma identidade digital segura e reutilizável. Isso permitirá que eles verifiquem sua identidade uma vez e compartilhem em segundos suas informações com outras empresas, tornando o processo de verificação mais simplificado para empregadores e candidatos. As pessoas poderão usar sua identidade digital para futuras oportunidades de trabalho, verificação de idade e qualquer processo que exija a verificação de identidade.

"Estamos entusiasmados pela parceria com a Yoti, líder internacional em verificação de identidade digital, expandindo o acesso às ofertas de identidade da Sterling para empregadores em todo o mundo", disse Josh Peirez, CEO da Sterling. "Esta parceria oferecerá aos nossos clientes uma solução de identidade digital exclusiva e totalmente integrada que agilizará e simplificará a verificação de identidade nos processos de contratação e melhorará a precisão das verificações de antecedentes."

Robin Tombs, CEO da Yoti, disse: "Estamos muito satisfeitos em combinar nossa tecnologia de verificação de identidade digital com a experiência de Sterling em triagem de antecedentes para criar uma solução de identidade digital inovadora e integrada. Podemos oferecer às empresas as verificações de emprego mais abrangentes, seguras e eficientes. Ao adotar uma abordagem de "identidade em primeiro lugar", os empregadores podem ter certeza de que a pessoa correta está se candidatando ao emprego e se beneficiar de um processo tranquilo de integração. Nossas verificações de identidade digital agilizarão a triagem de antecedentes e melhorarão a eficácia durante todo o processo de contratação."

A Sterling e a Yoti se uniram para criar um fluxo de trabalho totalmente integrado, estruturado inteiramente em torno de identidade digital reutilizável e padrões de preservação da privacidade. Os clientes da Sterling e seus candidatos poderão desfrutar da experiência exclusiva em todas as regiões internacionais da Sterling a partir de 2023, com a primeira fase começando no Reino Unido.

Para saber mais sobre a parceria, acesse o Digital Identity Hub da Sterling.

De acordo com a nova legislação, as verificações do Right to Work (Direito de trabalhar) e as do DBS (Disclosing Barring Service) agora podem ser concluídas digitalmente usando um provedor de serviços de identidade (IDSP). A Yoti e seu parceiro Post Office (Correio), tornaram-se o primeiro IDSP certificado no Reino Unido. A Sterling também é um IDSP certificado, sob a UK Digital Identity & Attributes Trust Framework (Estrutura de confiança de identidade digital e atributos do Reino Unido), para as verificações do UK Right to Work (Direito de trabalhar do Reino Unido), do DBS Criminal Record (Registro criminal do DBS) e do UK Right to Rent (Direito de locação do Reino Unido).

Sobre a Sterling

A Sterling (NASDAQ: STER) — um fornecedor líder de serviços de antecedentes e de identidade — oferece verificação de antecedentes e de identidade para ajudar mais de 50 mil clientes a criar culturas, construídas com base em confiança e segurança, que priorizam as pessoas. Os serviços viabilizados por tecnologia da Sterling ajudam organizações de todos os setores a estabelecerem ótimos ambientes para seus funcionários, parceiros e clientes. Com operações em todo o mundo, a Sterling realizou mais de 95 milhões de pesquisas nos doze meses finalizados em 31 de dezembro de 2021. Visite-nos em sterlingcheck.com/.

Sobre a Yoti

A Yoti é uma empresa de tecnologia de identidade digital que torna mais seguro para as pessoas provarem quem são, verificando identidades e credenciais confiáveis on-line e presencialmente. Ela agora oferece soluções de verificação em todo o mundo, abrangendo verificação de identidade, verificação de idade, assinatura eletrônica de documentos, gerenciamento de acesso e autenticação. No Reino Unido, a Yoti fez parceria com o Post Office (Correio) para acelerar a adoção da identidade digital, com uma presença nacional que abrange 11.500 agências de correios, on-line e muito mais. Mais de 12 milhões de pessoas no mundo todo fizeram o download gratuito do aplicativo Yoti. O aplicativo está disponível em inglês, espanhol, francês, alemão, português e polonês. A Yoti é certificada pela ISO/IEC 27001:2013 para serviços de verificação de identidade, de acordo com o ISAE 3000 (SOC 2) tipo 2 para seus processos técnicos e organizacionais de segurança. Para mais informações, acesse www.yoti.com.

