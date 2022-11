Sterling se asocia con Yoti para lanzar una exclusiva solución de identidad digital portátil a nivel internacional

Sterling y Yoti integrarán un flujo de trabajo exclusivo de verificación de identidad digital en el proceso de contratación en las regiones de EMEA y APAC

La medida fortalecerá las verificaciones previas al empleo para empresas de todo el mundo

Ambas empresas también presentarán identidades digitales seguras para los candidatos que puedan compartir con otras empresas y organizaciones para múltiples casos de uso

NUEVA YORK, 9 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Sterling (NASDAQ: STER), un proveedor líder de soluciones de antecedentes e identidad, se asocia con la empresa de identidad digital Yoti para agilizar las verificaciones de antecedentes y ampliar sus soluciones de identidad digital. Esta colaboración integra los más de 45 años de experiencia de Sterling en la verificación de antecedentes con la innovadora tecnología de verificación de identidad de Yoti. La alianza global ampliará las capacidades de identidad digital de Sterling en EMEA y APAC, y acelerará su visión de crear identidades portátiles centradas en la privacidad para los candidatos.

Yoti es una empresa de tecnología de identidad digital que hace que sea más seguro para las personas demostrar quiénes son, verificar identidades y brindar credenciales confiables tanto en línea como en persona. La empresa ahora ofrece soluciones de verificación en todo el mundo, que abarcan verificación de identidad, verificación de edad, firma electrónica de documentos, gestión de acceso y autenticación. Para obtener más información, visite www.yoti.com. (PRNewsfoto/Sterling)

La alianza Sterling – Yoti permitirá que un flujo de trabajo exclusivo de verificación de identidad digital se integre directamente en el proceso de contratación, lo que permitirá a los empleadores adoptar un enfoque basado en la identidad, en el que la identidad de un candidato se verifique antes de completar otras comprobaciones de antecedentes y antes de ser contratado. Esto fortalece las verificaciones previas al empleo, reduce o elimina la necesidad de utilizar documentos físicos y crea una experiencia de contratación e incorporación simplificada tanto para el empleador como para el candidato.

Además, los candidatos que verifiquen su identidad a través de Sterling y Yoti podrán crear fácilmente una identidad digital segura y reutilizable. Esto les permitirá verificar su identidad una vez y compartir sus detalles con otras empresas en segundos, lo que hará que el proceso de verificación sea más eficiente para empleadores y candidatos. Las personas podrán utilizar su identidad digital para futuras oportunidades de trabajo, verificación de edad y cualquier proceso que requiera de verificación de identidad.

"Nos entusiasma asociarnos con Yoti, un líder internacional en verificación de identidad digital, ampliando el acceso a las ofertas de identidad de Sterling para empleadores de todo el mundo", afirmó Josh Peirez, director ejecutivo de Sterling. "Esta alianza ofrecerá a nuestros clientes una solución de identidad digital exclusiva y totalmente integrada que agilizará y simplificará la verificación de identidad en los procesos de contratación y mejorará la precisión de las verificaciones de antecedentes".

Robin Tombs, director ejecutivo de Yoti, expresó: "Nos complace combinar nuestra tecnología de verificación de identidad digital con la experiencia de Sterling en la verificación de antecedentes para crear una solución de identidad digital innovadora e integrada. Podemos ofrecer a las empresas las verificaciones de empleo más completas, seguras y eficientes. Al adoptar un enfoque de "la identidad primero", los empleadores pueden estar seguros de que la persona correcta está solicitando el trabajo y beneficiarse de un proceso de incorporación fluido. Nuestras verificaciones digitales de identidad agilizarán la verificación de antecedentes y mejorarán la eficiencia a lo largo del proceso de contratación".

Sterling y Yoti se han asociado para crear un flujo de trabajo totalmente integrado, estructurado en torno a la identidad digital reutilizable y los estándares de preservación de la privacidad. Los clientes de Sterling y sus candidatos podrán disfrutar de la experiencia única en las regiones internacionales de Sterling a partir de 2023, con la implementación de la primera fase en el Reino Unido.

Para obtener más información sobre la alianza, visite el Digital Identity Hub de Sterling.

Notas para los editores:

Conforme a la nueva legislación, las verificaciones de Right to Work y DBS ahora se pueden completar digitalmente utilizando un proveedor de servicios de identidad (IDSP). Yoti y su oficina postal asociada se convirtieron en el primer IDSP certificado en el Reino Unido. Sterling es también un IDSP certificado, conforme al Marco sobre la identidad digital y la confianza de los atributos (DIATF) del Reino Unido para las verificaciones de UK Right to Work, DBS Criminal Record y UK Right to Rent.

Acerca de Sterling

Sterling (NASDAQ: STER), un proveedor líder de servicios de antecedentes e identidad, ofrece verificación de antecedentes e identidad para ayudar a más de 50.000 clientes a crear culturas que priorizan a las personas basadas en la confianza y la seguridad. Los servicios tecnológicos de Sterling ayudan a las organizaciones de todas las industrias a crear excelentes entornos para sus trabajadores, socios y clientes. Con operaciones en todo el mundo, Sterling llevó a cabo más de 95 millones de búsquedas en los doce meses finalizados el 31 de diciembre de 2021. Visítenos en sterlingcheck.com/.

Acerca de Yoti

Yoti es una empresa de tecnología de identidad digital que hace que sea más seguro para las personas demostrar quiénes son, verificar identidades y brindar credenciales confiables tanto en línea como en persona. La empresa ahora ofrece soluciones de verificación en todo el mundo, que abarcan verificación de identidad, verificación de edad, firma electrónica de documentos, gestión de acceso y autenticación. En el Reino Unido, Yoti se ha asociado con la oficina postal para acelerar la adopción de la identidad digital, con una presencia nacional que abarca 11.500 sucursales de oficinas postales, en línea y más. Más de 12 millones de personas han descargado la aplicación gratuita de Yoti en todo el mundo. Está disponible en inglés, español, francés, alemán, portugués y polaco. Yoti cuenta con la certificación ISO/IEC 27001:2013 para servicios de verificación de identidad así como la certificación ISAE 3000 (SOC 2) Tipo 2 para sus procesos de seguridad técnica y organizativa. Para obtener más información, visite www.yoti.com.

