Stimuler l'innovation pour favoriser la transformation numérique et intelligente

SHANGHAI, 30 juin 2023 /PRNewswire/ -- Liu Kang, président du service Global Carrier Marketing & Solution Sales de Huawei, a présenté « Building Innovation Momentum to Boost Digital and Intelligent Transformation » à l'occasion de la deuxième journée du salon Mobile World Congress (MWC) de Shanghai 2023.

« Dans l'industrie des télécommunications, les exploitants ont toujours été les leaders et les catalyseurs de la transformation numérique. Les exploitants ont non seulement accumulé et optimisé leurs propres capacités d'innovation de façon continue pendant la transformation numérique, mais ils ont aussi permis la mise à niveau numérique au sein de milliers d'industries, favorisant un énorme potentiel d'innovation », a déclaré Liu Kang.

Les fournisseurs profitent déjà d'un formidable élan en faveur de l'innovation pour permettre la transformation numérique

Tout d'abord, pour les consommateurs, les exploitants sont passés des simples services téléphones simples à la prestation du gigabit ubiquitaire et à la mise en œuvre d'interactions intelligentes. L'infrastructure de réseau de pointe est essentielle à l'émergence des services aux entreprises numériques pour les consommateurs.

Ensuite, pour l'industrie, les entreprises progressent vers la production numérique, de la numérisation des bureaux à la numérisation du marketing et du service à la clientèle. Les scénarios de production clés comme le contrôle à distance, les véhicules à guidage automatique et les automates programmables sont entièrement stimulés, ce qui améliore grandement l'efficacité de la production des entreprises.

Liu Kang a souligné que ces réalisations sont indissociables du surplus de capacités accumulées lors de la transformation numérique des fournisseurs.

Une nouvelle vague de transformation numérique transforme l'élan en faveur de l'innovation en croissance

Pour faire face à la nouvelle vague d'intelligence numérique, Huawei pense qu'il faut travailler avec les fournisseurs pour construire trois nouvelles capacités de transformation numérique.

La première est la couche d'infrastructure, qui transforme la collaboration dans le domaine des TIC en capacité d'intégration souple des ressources stratégiques. Liu Kang a déclaré : « L'une des manifestations les plus intuitives est que les connexions passent d'un débit de liaison montante de 100 Mbit/s et d'un débit de liaison descendante de 1 Gbit/s et de capacités natives du nuage à de nouvelles connexions avec des caractéristiques typiques comme le débit de liaison montante de 1 Gbit/s et le débit de la liaison descendante de 10 Gbit/s, et l'intelligence endogène. Sur cette base, on observe l'émergence des exigences relatives à la combinaison réseau + informatique, à la synergie infonuagique et réseau, à la collaboration infonuagique et nuage de périphérie à la synergie infonuagique et appareils »

La deuxième est la couche d'exploitation, qui convertit des données massives en capacité de composer avec des scénarios complexes d'une manière agile. Le passage de l'agrégation de données à l'agrégation de données + soutien intelligent accélère davantage le transfert de données lors des activités de production et activités quotidiennes des gens, favorise un fonctionnement intelligent tout au long du processus et des activités commerciales et double directement l'expérience et l'efficacité, tout en stimulant l'innovation continue du modèle.

La troisième est la couche de services numériques, qui transforme des services avantageux en capacité de stimuler rapidement l'innovation. Dans le contexte de la transformation numérique, les exploitants profitent pleinement des avantages de SIM, qui est un point d'entrée naturel, et fournissent des services numériques plus novateurs.

Concernant l'avenir, Liu Kang a déclaré : « Une nouvelle vague d'ère numérique intelligente est à nos portes. Huawei continuera de travailler avec l'industrie pour promouvoir de façon continue la transformation numérique et accélérer la transformation du potentiel d'innovation en élan de développement au sein de l'industrie. »

Le salon MWC Shanghai 2023 se déroule du 28 au 30 juin à Shanghai, en Chine. Huawei présentera ses produits et solutions aux stands E10 et E50 dans le hall N1 du Shanghai New International Expo Centre (SNIEC). Avec des opérateurs mondiaux, des professionnels de l'industrie et des leaders d'opinion, nous nous penchons sur des sujets tels que l'accélération de la prospérité de la 5G, la progression vers l'ère de la 5.5G et la transformation numérique intelligente. La 5.5G crée une nouvelle valeur commerciale dans des domaines tels que la connexion des personnes, l'Internet des objets (IdO) et l'Internet des véhicules (IdV), soutenant d'innombrables industries dans leur évolution vers un monde intelligent. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter : https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2023.

