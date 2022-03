STL a Analog Devices spolupracujú na vytvorení rádiových jednotiek Open RAN 5G

BARCELONA, Španielsko, 3. marca 2022 /PRNewswire/ -- STL ( NSE: STLTECH), popredný integrátor digitálnych sietí, dnes oznámil spoluprácu so spoločnosťou Analog Devices, Inc. na vývoji rádiových jednotiek 5G Open RAN (O-RU). Obe spoločnosti spoločne vytvoria riešenia pripravené na 5G s cieľom rozšíriť rozmanitosť komerčne dostupných O-RU a uľahčiť rast sietí Open RAN. V rámci tejto spolupráce budú spoločnosti STL a Analog Devices úzko spolupracovať s ďalšími poskytovateľmi ekosystémov vrátane popredných dodávateľov výkonových zosilňovačov (PA), aby rozšírili rozsah produktov interiérových malých stropných jednotiek Garuda O-RU od STL. Spoločnosť STL integruje špičkové vysielače RadioVerse® spoločnosti Analog Devices do systému Garuda s cieľom vytvoriť energeticky úsporné a vysoko výkonné rádiá.