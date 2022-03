STL und Analog Devices kooperieren bei der Entwicklung von Open RAN 5G-Funkeinheiten

„STL hat eine Reihe von offenen, disaggregierten, virtualisierten und programmierbare Produkte und Lösungen für die Zugangsseite des Netzes entwickelt", so Chris Rice, CEO, Access Solutions Business, STL. „Garuda ist ein Funkprodukt der nächsten Generation mit offenen Schnittstellen, die mit den O-RAN-Standards konform sind. Sie ist kosteneffizient und eine Schlüsselkomponente in Lösungen, die Industrie 4.0-Anwendungsfälle wie Arbeitssicherheit und Fabrikautomatisierung ermöglichen. Die Nutzung der RadioVerse-Angebote von Analog Devices in unseren Produkten schafft einen neuen Industriestandard für Indoor-Small-Cell-Funkgeräte und ermöglicht es, die volle Leistung der 5G-Technologie zu nutzen, um das Leben von Milliarden von Menschen weltweit zu verbessern."