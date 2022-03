STL et Analog Devices collaborent pour construire des unités radio Open RAN 5G

« STL a développé un ensemble de produits et de solutions ouverts, désagrégés, virtualisés et programmables pour le côté accès du réseau, » explique Chris Rice, PDG, Access Solutions Business, STL . « Garuda est un produit radio de nouvelle génération avec des interfaces ouvertes conformes aux normes O-RAN. Il est rentable et est un élément clé dans les solutions qui fournissent des cas d'utilisation de l'industrie 4.0, tels que la sécurité des travailleurs et l'automatisation des usines. Tirer parti des offres RadioVerse d'Analog Devices dans nos produits crée une nouvelle référence de l'industrie pour les radios à petites cellules intérieures, permettant à la pleine capacité de la technologie 5G d'améliorer des milliards de vies dans le monde entier. »

Alors que les opérateurs commencent à déployer leurs réseaux d'Open RAN, la demande d'O-RU adaptées à chaque région pour répondre aux besoins de bande de fréquence et de puissance est grandissante. L'O-RU est une partie du réseau qui ne peut pas être virtualisée, et compte tenu des exigences croissantes pour les options de bande de fréquence et de puissance prêtes pour la commercialisation, les options de radio intérieure existantes limitent les choix des opérateurs de réseau. La gamme de produits radio Garuda de STL élargit la disponibilité des appareils O-RU sur les marchés mondiaux.

« En nous appuyant sur le succès du projet Garuda, nous nous réjouissons à l'idée d'étendre la collaboration avec STL et de fournir à l'écosystème Open RAN des O-RU haute performance, » affirme Nitin Sharma, Directeur général du Groupe des systèmes sans fil chez Analog Devices.

À propos de STL - Sterlite Technologies Ltd :

STL est un intégrateur de réseaux numériques majeur qui fournit des solutions 5G tout-en-un. Nos capacités en matière de connectivité sans fil, de réseaux optiques, de logiciels et de services nous placent parmi les meilleurs fournisseurs de RAN 5G selon Gartner. Ces capacités sont construites sur des architectures open source et convergentes, aidant les opérateurs de télécommunications, les sociétés de cloud, les réseaux citoyens et les grandes entreprises à offrir des expériences nouvelle génération à leurs clients. STL s'associe aux fournisseurs de services du monde entier pour assurer un avenir numérique vert et durable, conformément aux objectifs des Nations unies en matière de développement durable.

STL a une forte présence mondiale en Inde, en Italie, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Chine et au Brésil. Pour en savoir plus , contactez-nous .

