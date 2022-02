STL apresentará ofertas All-in 5G no MWC 2022

A STL exporá sua gama de soluções que serão baseadas em interfaces seguras e abertas, com a capacidade de funcionar nas redes 5G do tipo All-in 5G da nova era, que serão convergentes (combinação de redes óticas e sem fio) e operarão em várias bandas. Juntamente com produtos sem fio, o pacote também incluirá as mais recentes soluções da STL em fibra ótica, virtualização, implementação de redes e softwares. Juntas, essas novas capacidades fazem parte das ofertas All-in 5G da STL que permitirão que os desenvolvedores e operadoras de rede implementem de forma perfeita e econômica redes digitais 5G de última geração.

As soluções expostas no #MWC22 All-in 5G da STL englobam essas quatro áreas principais, que são cruciais para a implementação do 5G:

Sem fio:

Garuda : nova solução 5G aberta e virtualizada interna para empresas

: nova solução 5G aberta e virtualizada interna para empresas Firebird : novas unidades de rádio compatíveis com macro O-RAN de múltiplas bandas (O-RUs) para ampla área de cobertura 5G

: novas unidades de rádio compatíveis com macro O-RAN de múltiplas bandas (O-RUs) para ampla área de cobertura 5G RAN Intelligent Controller (RIC) : um componente nativo da nuvem para monitoramento quase em tempo real e otimização de RAN

: um componente nativo da nuvem para monitoramento quase em tempo real e otimização de RAN Programmable FTTx : solução de acesso sem fio virtualizado em nuvem para redes de fibra

Redes óticas:

Celesta : um cabo de fibra ótica de alta densidade; e Stellar Optical Fibre : a primeira fibra ótica A2 universal do mundo

um cabo de fibra ótica de alta densidade; e a primeira fibra ótica A2 universal do mundo Opto Bolt e Opto Blaze : soluções de redes óticas pré-conectorizadas para terminação e distribuição seguras de fibra

Implementação de redes:

LEAD 360 o : uma solução de implementação de redes em hiperescala para implementações 5G mais rápidas e eficientes

Software:

Enterprise Marketplace : uma plataforma integrada de marketplace focada em telecomunicações para conectar provedores de serviços, clientes e parceiros

: uma plataforma integrada de marketplace focada em telecomunicações para conectar provedores de serviços, clientes e parceiros dWiFi : uma solução de Wi-Fi digital para gerenciar e monetizar o Wi-Fi, oferecendo ao mesmo tempo uma experiência de usuário superior

Ankit Agarwal, diretor administrativo da STL, comentou:

"Como o maior evento de comunicações móveis do mundo, o Mobile World Congress é a plataforma ideal para lançarmos nossa gama de novos produtos 'All-in 5G'. Nossa nova oferta reúne tecnologias e inovações que permitirão desenvolvimentos de redes 5G novos, mais rápidos e altamente escaláveis em todo o mundo. Isso reflete o objetivo da STL de construir redes digitais que combinem tecnologias sem fio e óticas desenvolvidas em interfaces seguras, totalmente programáveis e abertas. Estamos animados para interagir com o setor em Barcelona e avançar em nosso objetivo de transformar bilhões de vidas por meio das redes digitais."

Visite a STL no Mobile World Congress 2022 no Corredor 2, estande 2E18.

Sobre a STL

A STL é uma integradora líder de redes digitais que oferece soluções All-in 5G. Nossas capacidades em conectividade sem fio, redes óticas, softwares e serviços nos colocam entre os principais fornecedores de 5G RAN, de acordo com o Gartner. Essas capacidades são desenvolvidas com base em arquiteturas de código aberto e convergentes que ajudam empresas de telecomunicações, empresas de nuvem, redes de cidadãos e grandes empresas a oferecer experiências de última geração a seus clientes. A STL faz parceria com provedores de serviços no mundo todo para alcançar um futuro digital verde e sustentável, conforme as metas de desenvolvimento sustentável da ONU.

A STL tem uma forte presença global na Índia, Itália, Reino Unido, EUA, China e Brasil. Leia mais, entre em contato conosco.

