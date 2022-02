STL s'apprête à dévoiler des offres 5G tout-en-un lors du MWC 2022

STL présentera sa gamme de solutions basées sur des interfaces ouvertes et sécurisées, capables de fonctionner sur les nouveaux réseaux 5G « All-in 5G », ou « 5G tout-en-un », qui seront convergents (combinaison d'optique et de sans fil) et fonctionneront sur plusieurs bandes. Outre les produits sans fil, la suite comprendra également les dernières solutions de STL en matière de fibre optique, de virtualisation, de déploiement de réseaux et de logiciels. Ces nouvelles capacités font partie de l'offre All-in 5G de STL qui permettra aux constructeurs de réseaux et aux opérateurs de déployer de manière transparente et rentable des réseaux numériques 5G de nouvelle génération.

Le stand All-in 5G de STL exposé au #MWC22 couvre ces quatre domaines clés, essentiels au déploiement de la 5G :

Sans fil :

Garuda : nouvelle solution 5G indoor ouverte et virtualisée pour les entreprises

: nouvelle solution 5G indoor ouverte et virtualisée pour les entreprises Firebird : nouvelles unités radio multi-bandes macro conformes à la norme O-RAN (O-RU) pour une couverture 5G étendue

: nouvelles unités radio multi-bandes macro conformes à la norme O-RAN (O-RU) pour une couverture 5G étendue RAN Intelligent Controller (RIC) : un composant natif du cloud pour la surveillance et l'optimisation du RAN en temps quasi réel

: un composant natif du cloud pour la surveillance et l'optimisation du RAN en temps quasi réel FTTx programmable : solution d'accès sans fil virtualisée en cloud pour les réseaux en fibre optique

Réseau optique :

Celesta : un câble à fibre optique haute densité ; et Stellar Optical Fibre : la première fibre optique A2 universelle au monde

un câble à fibre optique haute densité ; et la première fibre optique A2 universelle au monde Opto Bolt et Opto Blaze : solutions de réseau optique « pré-connectorisées » pour la terminaison et la distribution sécurisées des fibres optiques

Déploiement de réseaux :

LEAD 360o : une solution de déploiement de réseau à grande échelle pour des déploiements 5G plus rapides et plus efficaces

Logiciels :

Enterprise Marketplace : une plateforme de marketplace intégrée axée sur les télécoms pour connecter les fournisseurs de services, les clients et les partenaires

: une plateforme de marketplace intégrée axée sur les télécoms pour connecter les fournisseurs de services, les clients et les partenaires dWiFi : une solution Wi-Fi numérique pour gérer et monétiser le Wi-Fi, tout en offrant une expérience utilisateur supérieure

Ankit Agarwal, directeur général de STL, a déclaré :

« En tant que plus grand événement mondial dans le domaine des communications mobiles, le Mobile World Congress sert de plateforme idéale pour nous permettre de dévoiler notre gamme de nouveaux produits "All-in 5G". Notre nouvelle offre rassemble des technologies et des innovations qui permettront la mise en place de nouveaux réseaux 5G plus rapides et hautement évolutifs dans le monde entier. Cela reflète l'objectif de STL de construire des réseaux numériques qui combinent des technologies sans fil et optiques construites sur des interfaces sécurisées, entièrement programmables et open source. Nous sommes impatients de collaborer avec cette industrie à Barcelone et de progresser dans notre objectif de transformer des milliards de vies grâce aux réseaux numériques. »

Venez rendre visite à STL au Mobile World Congress 2022, Hall 2, stand 2E18.

À propos de STL

STL est un intégrateur de réseaux numériques de premier plan qui fournit des solutions 5G tout-en-un. Nos capacités en matière de connectivité sans fil, de réseaux optiques, de logiciels et de services nous placent parmi les meilleurs fournisseurs de RAN 5G selon Gartner. Ces capacités sont construites sur des architectures open-source et convergentes, aidant les opérateurs de télécommunications, les sociétés de cloud computing, les réseaux citoyens et les grandes entreprises à offrir des expériences de nouvelle génération à leurs clients. STL s'associe aux fournisseurs de services du monde entier pour assurer un avenir numérique vert et durable, conformément aux objectifs des Nations unies en matière de développement durable.

STL a une forte présence mondiale en Inde, en Italie, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Chine et au Brésil. Pour en savoir plus ; contactez-nous .

