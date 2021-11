STL ernennt zwei Branchenführer, um die globale Expansion im Bereich Services & Software zu beschleunigen

Bevor er zu STL kam, war Praveen Cherian Executive Vice President und Head of Infrastructure Services für Indien und Südostasien bei IBM, wo er das Projekt- und Managed Services-Geschäft vorantrieb. Darüber hinaus ist er Vorstandsmitglied in namhaften IT-Dienstleistungs- und Softwareunternehmen. Raman Venkatraman kommt von TCS, wo er als Senior Vice President und Global Head für HiTech und Professional Services sowie als Global Head für Partnerschaften und Allianzen tätig war. Im Laufe seiner glanzvollen Karriere, die sich über fast drei Jahrzehnte erstreckt, hatte er mehrere Führungspositionen in verschiedenen Regionen inne.