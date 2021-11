STL nomme deux leaders de l'industrie pour accélérer l'expansion mondiale des activités de services et de logiciels

Avant de rejoindre STL, Praveen était Vice-président exécutif et responsable des services d'infrastructure pour l'Inde et l'Asie du Sud-Est chez IBM, où il dirigeait les activités de services gérés et basés sur des projets. Il occupe également des postes de direction au conseil d'administration de sociétés de services informatiques et de logiciels réputées. Raman vient de TCS où il était Vice-président principal et responsable mondial des services HiTech et professionnels ainsi que responsable mondial des partenariats et des alliances. Il a assumé plusieurs rôles de direction dans toutes les régions géographiques tout au long de son illustre carrière s'étalant sur près de trois décennies.

Praveen et Raman prendront la responsabilité de KS Rao qui a joué un rôle crucial dans la mise à l'échelle de ces entreprises et la préparation de la feuille de route stratégique pour leur croissance future. KS assumera le rôle de Directeur général de STL, leader des alliances clés entre partenaires et écosystèmes, menant la défense des politiques mondiales et activant le cadre juridique au niveau du groupe.

Avec ces changements, STL a construit une équipe de direction mondiale, qui déclenchera une croissance non linéaire pour tous ses domaines d'activité et élèvera la position de l'entreprise sur le marché.

Commentant la nouvelle structure de l'équipe de direction, Ankit Agarwal, Directeur général de STL, a déclaré : « Je suis ravi d'accueillir deux leaders technologiques chevronnés, Praveen et Raman, pour prendre le relais des activités de services et de logiciels. Je profite également de cette occasion pour féliciter KS pour son nouveau rôle et lui souhaiter la meilleure des chances. Je suis convaincu qu'ensemble, nous débloquerons notre prochaine phase de leadership technologique et transformerons des milliards de vies grâce aux réseaux numériques. »

Lors de sa nomination, Praveen Cherian, PDG de Services Business, STL, a déclaré : « Les réseaux numériques façonnent la vie de milliards de personnes à travers le monde et STL joue un rôle central dans cette entreprise en construisant une infrastructure numérique de classe mondiale. J'ai hâte d'accélérer cette trajectoire de croissance et de faire évoluer l'activité des services réseau vers de nouveaux sommets. »

Raman Venkatraman, PDG de Software Business, STL, a déclaré : » STL a une forte promesse de croissance compte tenu des gens passionnés, de la technologie révolutionnaire et des vastes opportunités de marché. Je suis ravi de rejoindre l'organisation et de susciter des engagements clients approfondis avec un portefeuille riche en expérience de produits logiciels et de services technologiques exploitant les investissements plus importants du groupe avec des écosystèmes technologiques collaboratifs et des capacités de domaine industriel, tout en augmentant les capacités de base de l'activité logicielle. »

S'exprimant sur l'expansion du leadership exécutif, KS Rao, Directeur général de STL, a déclaré : « Avec plusieurs acquisitions récentes et une équipe de direction très expérimentée, STL est prête pour un succès encore plus grand. Je souhaite chaleureusement la bienvenue à Praveen et Raman et j'ai hâte que STL fasse de grands pas dans la création d'un avenir numérique de classe mondiale. »

