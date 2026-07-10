-STL gana decisivamente una disputa de patentes en Europa; reafirma su compromiso con la defensa de su innovación y propiedad intelectual

LONDRES, 10 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- STL (NSE: STLTECH) un proveedor líder de soluciones de conectividad para infraestructuras digitales preparadas para IA, anunció hoy una victoria definitiva en su disputa de patentes europea con Fujikura Ltd. La Sala Técnica de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (EPO), en una audiencia celebrada el 24 de junio de 2026, emitió una resolución final, vinculante e inapelable que revoca íntegramente la patente europea EP 3796060 de Fujikura. Esta resolución resuelve la disputa de patentes en el Reino Unido a favor de STL.

La propiedad intelectual de STL se ha forjado a lo largo de décadas y está protegida por una cartera de 785 patentes que abarca los principales mercados globales en los que opera. STL colabora activamente con sus clientes en la creación de soluciones ópticas diseñadas a medida que impulsan la infraestructura digital del futuro basada en la IA.

Esta resolución tiene las siguientes implicaciones comerciales positivas para STL:

Refuerza la posición de STL en los mercados de conectividad óptica del Reino Unido y Europa.

Destaca la capacidad global de STL en materia de propiedad intelectual y su habilidad para defender con firmeza su posición en los mercados en los que opera: Norteamérica, Europa, Oriente Medio y África, India y el resto del mundo.

"En STL respetamos profundamente la innovación y la propiedad intelectual, y protegemos con firmeza nuestra posición en materia de propiedad intelectual a nivel mundial. Esta resolución del máximo órgano de apelación de la EPO es una contundente confirmación de la solidez de nuestra posición global en materia de propiedad intelectual, la integridad de nuestra I+D y nuestra avanzada capacidad tecnológica", declaró el Dr. Badri Gomatam, director de tecnología del Grupo, STL. "Nuestra capacidad de integración vertical completa, desde el vidrio hasta el centro de datos, garantiza un control de calidad inigualable y una absoluta resiliencia de la cadena de suministro para nuestros clientes globales".

Acerca de STL - Sterlite Technologies Ltd

STL es líder mundial en soluciones de conectividad avanzadas, proporcionando soluciones integrales para la creación de infraestructura preparada para IA, FTTx, redes rurales, empresariales y de centros de datos. Con plantas de fabricación en Norteamérica, Europa y Asia, ofrecemos nuestras soluciones en más de 100 países. Empresas de centros de datos y nube, operadores de telecomunicaciones, proveedores de servicios de internet y grandes empresas colaboran con STL para construir su infraestructura digital preparada para el futuro. Los objetivos comerciales de STL se basan en la orientación al cliente, la I+D y la sostenibilidad. Más información, Contacto, stl.tech | Twitter | LinkedIn | YouTube