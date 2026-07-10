STL obtient gain de cause dans un litige de brevet en Europe ; l'entreprise réaffirme sa détermination à défendre ses innovations et sa propriété intellectuelle

LONDRES, 10 juillet 2026 /PRNewswire/ -- STL (NSE : STLTECH), l'un des principaux fournisseurs de solutions de connectabilité pour les infrastructures numériques axées sur l'IA, a annoncé aujourd'hui avoir remporté une victoire définitive dans le litige portant sur un brevet européen qui l'opposait à Fujikura Ltd. Lors d'une audience tenue le 24 juin 2026, la chambre de recours techniques de l'Office européen des brevets (OEB) a rendu une décision définitive, contraignante et non susceptible d'appel révoquant dans son intégralité le brevet européen EP 3796060 de Fujikura. Cette décision tranche en faveur de STL le litige relatif à un brevet du Royaume-Uni opposant les parties.

Construite au fil des décennies, la propriété intellectuelle de STL est protégée par un portefeuille de 785 brevets couvrant les principaux marchés mondiaux sur lesquels l'entreprise est présente. STL collabore activement avec ses clients pour concevoir des solutions optiques sur mesure destinées à alimenter l'infrastructure numérique de demain, qui sera fondée sur l'IA.

Répercussions positives de cette décision pour STL sur le plan commercial :

Renforcement de la position de STL sur les marchés de la connectabilité optique au Royaume-Uni et en Europe

Mise en avant des capacités mondiales de STL en matière de propriété intellectuelle et de son aptitude à défendre avec vigueur sa position sur l'ensemble des marchés où elle est présente : Amérique du Nord, Europe, Moyen-Orient et Afrique, Inde et reste du monde

« STL accorde une grande importance à l'innovation et à la propriété intellectuelle, et nous défendons fermement nos droits dans ce domaine partout dans le monde. Cette décision rendue par la plus haute instance d'appel de l'OEB confirme avec force la solidité de notre position mondiale en matière de propriété intellectuelle, l'intégrité de notre R & D et de nos compétences technologiques de pointe », déclare Badri Gomatam, directeur de la technologie du groupe STL. « Notre capacité tout à fait intégrée verticalement, du "verre au centre de données", garantit à nos clients du monde entier un contrôle de qualité inégalé et une résilience absolue de la chaîne d'approvisionnement. »

À propos de STL - Sterlite Technologies Ltd.

Leader mondial dans le domaine des solutions de connectabilité de pointe, STL propose des solutions de bout en bout pour la mise en place d'infrastructures compatibles avec l'IA ainsi que de réseaux FTTx, ruraux, d'entreprise et de centre de données. Grâce à nos sites de production situés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, nous fournissons nos solutions dans plus de 100 pays. Les sociétés spécialisées dans les centres de données et l'informatique en nuage, les opérateurs de télécommunications, les fournisseurs d'accès à Internet et les grandes entreprises collaborent avec STL afin de construire une infrastructure numérique prête pour l'avenir. Les objectifs stratégiques de STL s'articulent autour de l'orientation sur les besoins des clients, de la R & D et du développement durable. En savoir plus, Nous contacter, stl.tech | Twitter | LinkedIn | YouTube