STL se compromete com emissões líquidas zero até 2030 e aumenta o foco na sustentabilidade

MUMBAI, Índia, 6 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A STL (NSE: STLTECH), integradora líder do setor de redes digitais, anunciou hoje seu compromisso de se tornar uma empresa neutra em carbono até 2030. À medida que a STL impulsiona as redes digitais do futuro, ela está acelerando seus esforços em direção à manufatura carbono zero líquido e às estratégias de construção de redes sustentáveis.