Storm Reid devient l'ambassadrice mondiale de Maybelline New York

Vue pour la première fois dans un rôle principal dans l'adaptation à la distribution prestigieuse d' Un raccourci dans le temps (2018) , Storm Reid a également joué dans 12 Years a Slave (2013), Don't Let Go (2019), Dans leur regard (2019), The Bravest Knight (2019) et Invisible Man (2020). On la verra également dans les longs métrages The Suicide Squad et One Way , ainsi que dans la deuxième saison de la série à succès Euphoria de HBO, où elle continuera de jouer le rôle de Gia. Aux côtés de sa mère Robyn Simpson, Storm Reid a fondé sa propre société de production – A Seed & Wings –, dont la mission et l'ambition consistent à créer des histoires authentiques mobilisatrices, honnêtes et qui reflètent les perspectives de chacun. En plus de plusieurs projets en cours, mère et fille ont récemment lancé sur Facebook Watch une nouvelle série conversationnelle intitulée Chop It Up et animée par Storm Reid elle-même .

Storm Reid milite en faveur du changement social à travers ses différentes plateformes et son initiative Bamazing, qui a pour but de mettre en avant et de dynamiser la nouvelle génération. S'exprimant volontiers sur des enjeux comme l'égalité raciale, la santé mentale ou encore l'inclusion, l'actrice choisit régulièrement de s'associer à des projets qui soutiennent ces causes.

Et c'est précisément cet état d'esprit qui a attiré Maybelline. « Storm est une formidable ambassadrice et actrice du changement, a déclaré Trisha Ayyagari, présidente de la marque Maybelline New York Worldwide. C'est une très grande actrice à l'énergie débordante qui n'hésite jamais à défendre l'égalité. J'ai toujours admiré Storm, et je savais qu'elle représenterait idéalement la marque Maybelline. »

En collaboration avec Maybelline, Storm Reid pourra contribuer à l'avancement des causes qui comptent le plus pour les clients de la marque. Elle prêtera ainsi sa voix à Brave Together, une initiative de lutte contre l'anxiété et la dépression, et participera aux efforts continus de promotion de la diversité de la marque Maybelline.

« Maybelline fait partie de ma famille depuis la nuit des temps, a indiqué Storm Reid. J'ai hâte d'entamer ce nouveau chapitre avec Maybelline, où je vais pouvoir être le porte-voix des jeunes femmes et des membres de ma génération. »

Storm Reid sera le visage d'une innovation de la franchise Fit Me de Maybelline qui sera lancée cet été.

Leader mondial du maquillage, Maybelline New York est disponible dans plus de 120 pays. Alliant formules de pointe, expertise des tendances et esprit new-yorkais, Maybelline New York tient sa promesse : offrir des cosmétiques innovants, accessibles et faciles à utiliser à toutes les femmes. En 2020, Maybelline a lancé Brave Together, un programme à long terme pour soutenir les personnes souffrant d'anxiété et de dépression leur permettre de trouver la force d'affronter le monde qui les entoure. Offrant un soutien individuel essentiel, une plateforme d'information en ligne et divers programmes destinés à déstigmatiser les enjeux de santé mentale, Brave Together s'est engagée à donner 10 millions de dollars à des organisations internationales et locales au cours des cinq prochaines années. Pour en savoir plus, visitez les sites www.maybelline.com ou www.maybelline.com/bravetogether.com.

