- Straive presenta la Straive Data Platform (SDP), una plataforma de gestión de datos de un extremo a otro centrada en soluciones de datos no estructurados

SINGAPUR, 21 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- Straive (anteriormente SPi Global), líder del mercado en soluciones de datos y contenido impulsadas por la tecnología, anunció hoy el lanzamiento de su Straive Data Platform (SDP). La SDP es una plataforma de gestión de datos de un extremo a otro centrada en soluciones de datos no estructurados. Con su arquitectura nativa de la nube y basada en microservicios, la SDP extrae y enriquece los datos de cualquier fuente no estructurada y permite a las empresas aprovechar el poder de todos los datos. La SDP beneficia a las empresas con un tiempo de comercialización más rápido, una mejor cobertura de datos y proporciona una calidad constante con una solución escalable y una capacidad distintiva para trabajar con datos no estructurados.