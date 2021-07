Straive présente Straive Data Platform (SDP) : une plateforme de gestion des données de bout en bout axée sur les solutions de données non structurées

Straive, forte de ses années d'expertise dans le traitement du contenu et des données (notamment non structurées), a développé la SDP pour offrir aux entreprises une solution complète leur permettant de tirer des informations exploitables à partir des ensembles de données non structurées. La SDP fournit des connecteurs prédéfinis et de multiples voies d'ingestion pour capturer des données provenant de diverses sources et de divers formats (non structurés et structurés) afin de les unifier et de les exploiter à travers différents points de contact, tout en fournissant un environnement de traitement des données robuste et sécurisé. La SDP utilise l'intelligence artificielle et les capacités d'apprentissage automatique pour apporter des niveaux différenciés de précision, de qualité et d'automatisation des données.

La SDP a été conçue pour répondre aux cas d'utilisation de Straive qui couvrent les informations textuelles, les informations sur des données publiques et les informations visuelles dans des secteurs tels que les publications scientifiques, les services financiers, le risque et la conformité, ainsi que les services juridiques et immobiliers :

Des flux de travail facilement personnalisables

Collecte, extraction et préparation automatisées des données

Mise à l'échelle automatique

Intégration transparente avec des outils et produits tiers

Des accords de niveau de service de qualité professionnelle

De l'extraction de données sur les personnes et les entreprises à partir de plus de 14 millions de sites internet en 3 à 4 mois au suivi de plus de 9 millions de points de données uniques dans 11 000 entreprises à partir de rapports annuels, de rapports sur la responsabilité sociale des entreprises et de divers documents réglementaires, la SDP est l'une des solutions les plus évolutives pour les données non structurées.

Murugesh Mayandi, responsable des solutions informatiques chez Straive, a déclaré : « La Straive Data Platform est l'expression de notre expérience de plusieurs décennies et de nos capacités de bout en bout dans le domaine des solutions en matière de données. Nous avons constamment investi dans les ressources humaines et les plateformes afin d'augmenter les niveaux d'automatisation et d'application d'une approche fondée sur une plateforme pour résoudre les problèmes liés aux données non structurées, ce qui est en train de se produire pour les principaux cas d'utilisation commerciale. Grâce à la SDP, nous sommes bien placés pour répondre aux besoins d'un large éventail d'industries grâce à notre technologie exclusive et à une solide équipe d'experts en la matière pour appliquer et créer des solutions industrielles personnalisées. »

À propos de Straive (anciennement SPi Global)

Straive est une entreprise de technologie de contenu leader sur le marché qui fournit des services de données, une expertise en la matière (SME) et des solutions technologiques dans plusieurs domaines tels que le contenu de la recherche, l'apprentissage en ligne et l'éducation et les fournisseurs de données et d'informations. Avec une base de clients couvrant 30 pays à travers le monde, le pool de ressources multi-géographiques de Straive est stratégiquement situé dans huit pays : Philippines, Inde, États-Unis, Chine, Nicaragua, Vietnam, Royaume-Uni et le siège de la société à Singapour. En août 2017, Partners Group, le gestionnaire mondial d'investissements sur les marchés privés, a investi dans SPi Global pour le compte de ses clients.

