Stratégia GWM v oblasti nových zdrojov energie zvyšuje nárast predaja

PAO-TING, Čína, 12. mája 2023 /PRNewswire/ -- 8. mája GWM zverejnila najnovšie údaje o predaji. V apríli tohto roku spoločnosť GWM predala 93 107 vozidiel, čo predstavuje medziročný nárast o 73,14 %. Počet predaných vozidiel využívajúcich nové zdroje energie (NEV) dosiahol 14 863 kusov, čo predstavuje medziročný nárast o 284,06 %.

GWM New Energy Strategy Boosts Sales Surge

S trendom zrýchľovania transformácie na nové zdroje energie v globálnom automobilovom priemysle sa spoločnosť GWM, globálna spoločnosť zaoberajúca sa inteligentnými technológiami, rýchlo integrovala do trendu inteligentných NEV. V dôsledku toho objem predaja vozidiel NEV spoločnosti GWM neustále rastie.

Spoločnosť GWM uviedla na globálny trh rôzne nové rady produktov využívajúcich nové zdroje energie, ako sú modely HAVAL H6 PHEV, H6 HEV, JOLION HEV, GWM TANK300 HEV, GWM TANK500 HEV a WEY Coffee 01. Tieto modely zaujali spotrebiteľov svojim vynikajúcim výkonom a skúsenosťami založenými na inteligencii.

Bohatá škála produktov v produktovej matici GWM v kombinácii s výhodami vozidiel NEV posilňuje objem predaja spoločnosti GWM na zahraničných trhoch. V apríli spoločnosť GWM predala v zahraničí 21 814 vozidiel, čo predstavuje medziročný nárast o 182,09 %, a teda 23,43 % celkového objemu predaja.

Podľa najnovších údajov, ktoré zverejnila Národná asociácia výrobcov automobilov v Južnej Afrike (NAAMSA), objem predaja vozidiel GWM HAVAL prekonáva vozidlá BMW a Mazda v rebríčku miestnych automobilových značiek, čím si zaisťuje miesto medzi 10 najlepšími.

Na austrálskom trhu priniesli modely HAVAL H6 HEV a JOLION HEV miestnym spotrebiteľom nový zážitok z mobility s inteligentnými technológiami vozidiel NEV. Podľa správy VFACTS o predaji nových vozidiel, ktorú vydáva Federálna komora automobilového priemyslu, objem predaja spoločnosti GWM vzrástol v apríli o 63,8 %.

V reakcii na dopyt po ekologickej a inteligentnej mobilite spotrebiteľov v rôznych regiónoch spoločnosť GWM neustále rozširuje svoje rady produktov využívajúcich nové zdroje energie. Počas veľtrhu Auto Shanghai 2023 predstavila spoločnosť GWM verejnosti viac ako 15 nových vozidiel NEV. Svetovú premiéru mali vozidlo SUV strednej triedy využívajúce nové zdroje energie z modelu GWM HAVAL (pre čínsky trh s názvom „Fierce Dragon MAX), modely GWM TANK400 a POER Shanhai HEV. Spoločnosť GWM medzitým usporiadala globálnu konferenciu 2023, na ktorej predstavila svoju globálnu expanziu, systém Forest Ecosystem a budúce strategické plánovanie v oblasti nových zdrojov energie.

V oblasti nových zdrojov energie spoločnosť GWM vždy neustále zvyšovala investície do výskumu a vývoja nových technológií s cieľom podporiť modernizáciu produktov. V minulom roku spoločnosť GWM investovala do výskumu a vývoja 12,181 miliardy čínskych jüanov, čo predstavuje medziročný nárast o 34,34 %. Do roku 2025 GWM investuje do výskumu a vývoja technológií využívajúcich nové zdroje energie a inteligentných technológií celkovo 100 miliárd čínskych jüanov.

V súčasnosti spoločnosť GWM zaviedla riešenia v oblasti nových zdrojov energie vzťahujúce sa na čisto elektrickú, vodíkovú a hybridnú energiu. S cieľom uspokojiť rôzne potreby spotrebiteľov spoločnosť GWM nedávno predstavila mnoho pokročilých technológií vrátane Hi4 (Hybrid intelligent 4WD) a superhybridnej architektúry pre jazdu v teréne Hi4-T. Časté uvádzanie nových technológií a produktov spoločnosti GWM upevnilo jej imidž výrobcu inteligentných vozidiel a vozidiel využívajúcich nové zdroje energie.

V budúcnosti bude spoločnosť GWM neustále napredovať vo svojej stratégii transformácie na nové zdroje energie a posilňovať systém Forest Ecosystem. Spoločnosť GWM celosvetovo predstaví inteligentnejšie modely využívajúce nové zdroje energie s cieľom poskytovať „ekologickejšie, kvalitnejšie a bezpečnejšie" skúsenosti s pokročilými technológiami.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2074878/GWM.jpg

SOURCE GWM