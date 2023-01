Strava acquiert FATMAP, plateforme d'aventures en plein air

Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de l'investissement continu de Strava visant à procurer une expérience numérique de premier ordre aux personnes qui s'efforcent d'adopter un mode de vie actif. FATMAP a mis au point une technologie de cartographie 3D propriétaire internationale qui sera activée dans tous les services de Strava, permettant aux personnes actives de découvrir et de planifier leurs activités de plein air dans leur intégralité grâce à des guides locaux, des points d'intérêt et des informations sur la sécurité.

« En 2022, près de 10 millions d'itinéraires ont été enregistrés et recommandés par des personnes actives du monde entier sur Strava. Les cartes et les outils sont des moyens puissants de fournir une valeur quotidienne et de motiver notre communauté active, a déclaré Michael Horvath, PDG et cofondateur de Strava. Nous partageons une vision commune avec FATMAP, celle d'inciter davantage de personnes à être actives en leur permettant de découvrir et de goûter aux joies du plein air. Pour nous, la possibilité de réimaginer le rôle des cartes et la façon dont elles incitent à l'exploration est un avantage considérable pour une expérience de plein air diversifiée. »

Conçue spécifiquement pour les sentiers et l'exploration du monde extérieur, la technologie de FATMAP permet aux gens de découvrir, de parcourir et de partager des aventures en toute sécurité, même hors réseau mobile. La communauté de randonneurs, de vététistes, de skieurs et de coureurs de fond de FATMAP est déjà active dans plus de 100 pays à travers le monde. Associée à l'ensemble de données de Strava, qui compte plus de 8 milliards d'activités, cette acquisition permettra d'établir une carte universelle des expériences humaines, que ce soit sur les pistes, les sentiers, les rues des villes ou les quartiers de banlieue.

Basée en Europe, FATMAP a été fondée en 2013 par Misha Gopaul et David Cowell et compte près de 50 membres d'équipe hautement qualifiés qui rejoindront les effectifs de Strava sur le continent, notamment les bureaux de Chamonix, Berlin et Vilnius. M. Gopaul quittera son rôle actuel de PDG de FATMAP pour occuper le poste de vice-président des produits de Strava, sous la responsabilité de Steve Lloyd, directeur des produits et de la technologie de Strava.

M. Gopaul a déclaré : « Nous avons fondé FATMAP dans le but de rendre les expériences de plein air plus accessibles. Alors que d'autres plateformes cartographiques ont été conçues pour se déplacer dans les rues et les villes, nous voulions créer une carte conçue spécifiquement pour aider les gens à explorer leur environnement. En unissant nos forces à celles de Strava, nous accédons à de nouvelles possibilités fascinantes et nous accélérons notre progression pour permettre à des millions de personnes supplémentaires de découvrir les espaces naturels du monde, en toute sécurité et de manière durable. »

Cette acquisition fait suite aux améliorations apportées l'année dernière aux produits de Strava, notamment l'ajout de nouveaux types de sports de randonnée et sa suite améliorée de fonctions de routage pour aider les personnes actives à explorer et à stimuler leurs aventures. Il s'agit également de la deuxième acquisition de la société depuis l'été 2022, lorsqu'elle a acquis Recover Athletics, une application de préparation et de prévention des blessures pour les personnes actives. Ces acquisitions renforcent ses investissements technologiques constants afin de fournir aux personnes actives une valeur plus élevée et un accès à davantage d'outils pour organiser, motiver et stimuler un mode de vie actif sur une plateforme unique.

Strava a également annoncé récemment l'ajout de neuf nouveaux types de sports, dont les sports de raquette, les pilates et le HIIT. Prenant désormais en charge 50 types d'activité différents, la plateforme communautaire continue de proposer à ses abonnés des services tels que la cartographie des domaines skiables, le contenu de préparation à l'effort de Recover Athletics, le suivi de sécurité Beacon, les recommandations d'itinéraire, la création d'itinéraires en ligne, les cartes de chaleur globales et personnelles et les classements par segment. Pour accompagner ces mises à niveau de produits, Strava a modifié ses tarifs afin de refléter l'augmentation des avantages. Ces mises à jour visent à offrir une valeur quotidienne aux personnes actives du monde entier.

