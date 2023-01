Strava Adquire a Plataforma de Aventura ao Ar Livre, FATMAP

A aquisição faz parte do investimento contínuo da Strava para oferecer a melhor experiência digital da categoria para pessoas que estão se esforçando por um estilo de vida ativo. O FATMAP construiu uma tecnologia de mapeamento 3D global exclusiva que será habilitada em todos os serviços da Strava, capacitando os indivíduos ativos a descobrir e planejar de forma holística uma experiência ao ar livre com guias locais, pontos de interesse e informações de segurança com curadoria.

"Em 2022, quase 10 milhões de rotas foram salvas e recomendadas por indivíduos ativos em todo o mundo na Strava. Mapas e ferramentas são desbloqueios poderosos para agregar valor diário e motivar nossa comunidade ativa", disse Michael Horvath, CEO e cofundador da Strava. "Temos uma visão compartilhada com o FATMAP para inspirar mais pessoas a se movimentarem, capacitando elas a descobrir e vivenciar a alegria do ar livre. Para nós, a oportunidade de reimaginar o propósito dos mapas e como eles inspiram a exploração é uma vantagem excepcional para uma experiência diferenciada ao ar livre."

Desenvolvida especificamente para trilhas e para explorar o mundo ao ar livre, a tecnologia do FATMAP permite que as pessoas descubram, naveguem e compartilhem aventuras com segurança, mesmo sem uma conexão móvel. A comunidade de caminhantes, ciclistas de montanha, esquiadores e corredores de trilha do FATMAP já está ativa em mais de 100 países em todo o mundo. Juntamente com o conjunto de dados da Strava de mais de 8 bilhões de atividades, a aquisição permitirá um mapa universal para experiências alimentadas pelo ser humano, seja passando pelas encostas, trilhas, ruas da cidade ou bairros suburbanos.

Com sede na Europa, o FATMAP foi fundado em 2013 por Misha Gopaul e David Cowell e tem quase 50 membros de equipe altamente qualificados, que se juntarão à força de trabalho da Strava em todo o continente, incluindo escritórios em Chamonix, Berlim e Vilnius. Gopaul mudará de sua função atual como CEO da FATMAP para atuar como vice-presidente de produtos da Strava, reportando-se à Steve Lloyd, diretor de produtos e tecnologia da Strava.

Gopaul disse: "Iniciamos o FATMAP com a missão de tornar as experiências ao ar livre mais acessíveis. Onde outras plataformas de mapas foram projetadas para navegar pelas ruas e cidades, queríamos construir um mapa projetado especificamente para ajudar as pessoas a explorarem. A união de forças com o Strava abre novas possibilidades interessantes e acelerará nosso progresso para permitir que milhões de pessoas explorem os lugares selvagens do mundo, com segurança e sustentabilidade".

Esta aquisição segue as melhorias de produtos do ano passado na Strava, incluindo a introdução de novos tipos de esportes de trilha e seu conjunto aprimorado de recursos de roteamento para ajudar pessoas ativas a explorar e impulsionar suas aventuras. Também é a segunda aquisição desde o verão de 2022, quando a organização adquiriu o Recover Athletics, um aplicativo de pré-hab e prevenção de lesões para indivíduos ativos. Essas adições reforçam seus investimentos contínuos em tecnologia para oferecer aos indivíduos ativos maior valor e acesso a mais ferramentas para planejar, motivar e alimentar um estilo de vida ativo em uma plataforma única.

O Strava também anunciou recentemente 9 novos tipos de esportes, incluindo esportes de raquete, pilates e HIIT. Agora apoiando 50 tipos diferentes de atividade, a plataforma comunitária continua aumentando os benefícios dos assinantes, como mapeamento da área de esqui, conteúdo pré-hab Recover Athletics, rastreamento de segurança do Beacon, recomendações de rotas, um construtor de rotas online, mapas de calor globais e pessoais e quadros de liderança de segmento. Com essas atualizações de produtos, a Strava implementou uma mudança de preços para refletir os maiores benefícios. Essas atualizações visam agregar valor diário a pessoas ativas em todo o mundo.

Para mais informações sobre a Strava ou para iniciar um teste de assinatura gratuito, acesse www.strava.com.

Sobre a Strava

A Strava é a plataforma líder de assinatura no centro do fitness conectado, com mais de 100 milhões de pessoas ativas em 195 países. A plataforma oferece uma visão holística de seu estilo de vida ativo, independentemente de onde você mora, qual esporte você ama e/ou qual dispositivo você usa. Todos pertencem à Strava quando estão buscando uma vida ativa. Junte-se à comunidade, encontre motivação e descubra novas experiências com uma assinatura da Strava.

Nossas estatísticas favoritas:

Mais de 8 bilhões de atividades compartilhadas na Strava

8 bilhões de atividades compartilhadas na Strava Indivíduos ativos em todos os países na Terra

40 milhões de atividades carregadas por semana

Mais de 30 milhões de segmentos

30 milhões de segmentos Mais de 3.000 atletas profissionais na Strava

3.000 atletas profissionais na Strava Quase 10 bilhões de reconhecimentos concedidos no ano passado

Mais de 10 milhões de fotos e vídeos compartilhados por semana

10 milhões de fotos e vídeos compartilhados por semana Mais de 2.000 organizações parceiras melhorando suas comunidades com o Strava Metro

2.000 organizações parceiras melhorando suas comunidades com o Strava Metro Mais de 400 funcionários em todo o mundo, com sete escritórios em todo o mundo:

São Francisco, Califórnia (sede)



Berlim, Alemanha



Bristol , Reino Unido

, Reino Unido

Chamonix , França

, França

Denver, CO



Dublin , Irlanda

, Irlanda

Vilnius , Lituânia

Sobre a FATMAP

A FATMAP ajuda milhões de pessoas em todo o mundo a desfrutar de aventuras ao ar livre melhores e mais seguras. Com seu mapa 3D de ponta, a plataforma permite que sua comunidade planeje, rastreie e compartilhe suas aventuras. Para aqueles que buscam inspiração de aventura, existem milhares de rotas e guias com curadoria profissional, abrangendo uma variedade de atividades de montanha. Com a FATMAP Explore, os membros podem desbloquear recursos e benefícios premium para que tenham tudo o que precisam para aproveitar ao máximo seu tempo nas montanhas. Seja caminhada, ciclismo, corrida em trilhas, passeios de esqui ou freeriding, se você gosta de aventuras nas montanhas, encontrará sua comunidade no FATMAP.

Contato para a imprensa:

Strava PR

[email protected]

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1988879/STRAVA_and_FATMAP.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1988880/Strava_Fatmap_summer_routes.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1988881/Strava_Fatmap_summer_urban_sf_discover.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1988882/Strava_Fatmap_winter_map_record_screen.jpg

FONTE STRAVA, INC.

SOURCE STRAVA, INC.