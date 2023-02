Strava nomeia Anita Patwardhan Butler como diretora de design

Butler traz uma profunda experiência global de produto e design para a plataforma de assinatura

SÃO FRANCISCO, 15 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Strava, a plataforma de assinatura no centro do condicionamento físico conectado, anunciou hoje a contratação da Anita Patwardhan Butler como sua primeira diretora de design. Nessa função, Butler irá supervisionar todos os aspectos de design e inovação da Strava, incluindo design de marca e marketing, design de produtos, pesquisa, e design de conteúdo, ajudando a marca a inspirar o movimento para pessoas ativas em mais de 195 países em todo o mundo.

Anita Butler, diretora de design da Strava

"A oportunidade de evoluir com um produto significativo que inspire e enriqueça a vida das pessoas como a Strava vem fazendo condiz com o meu propósito pessoal", disse Butler. "Estou ansiosa para moldar uma experiência na qual todos se sintam incluídos e encontrem o grupo que os motiva a se movimentar mais, vivendo de forma mais saudável."

Com mais de 15 anos de experiência, Butler atuou recentemente como vice-presidente de design de produto no Twitter, liderando o design para as experiências de consumo da empresa. Antes do Twitter, Anita foi diretora de design do Facebook Stories Experience, e ocupou vários cargos seniores de design na Ancestry, Sephora, Walmart e Hotwire.

"Para promover o crescimento global da Strava, é essencial que abordemos cada aspecto de nosso produto com um foco disciplinado. A experiência bem-sucedida de Anita, liderando e ampliando equipes de design em grandes marcas globais, a torna um ativo inestimável para a Strava conforme a transformamos na melhor experiência da categoria para pessoas ativas em todos os lugares", disse Horvath.

Butler atuará como parte da equipe executiva da Strava e se reportará ao diretor executivo da Strava e cofundador Michael Horvath.

Horvath anunciou recentemente que está liderando a busca por seu sucessor como diretor executivo juntamente com membros do Conselho de Administração da Strava. Como membro do conselho, ele está comprometido com o sucesso da Strava a longo prazo, e permanecerá como diretor executivo até nomear um sucessor.

Horvath declarou: "Até que meu sucessor seja nomeado, eu sigo mais comprometido e confiante do que nunca de que a Strava é a plataforma que motiva o mundo a ser mais ativo. A prioridade é buscar um novo diretor executivo que ajude a realizar isso, mas nós não temos pressa. Em vez disso, seremos cuidadosos para garantir a escolha do melhor líder".

A Strava continua agregando forte talento às suas equipes de liderança executiva e do conselho para acelerar o crescimento de sua comunidade e ampliar a posição da Strava como o centro do condicionamento físico conectado ainda mais. As nomeações recentes do Conselho incluem Tara Comonte (TMRW Life Sciences), Diahann Billings-Burford (RISE), Gustav Gyllenhammar (Spotify) e Jerrell Jimmerson (Disney), respectivamente.

Esse anúncio foi feito após vários investimentos da Strava para aumentar o valor para pessoas ativas em todo o mundo, incluindo a aquisição do FATMAP em janeiro, um aplicativo móvel para descobrir, planejar, navegar e memorizar aventuras ao ar livre. No mês passado, a Strava anunciou nove tipos novos de esportes, incluindo esportes de raquete, pilates e treino HIIT. Agora com 50 tipos de atividades disponíveis, a plataforma comunitária segue aumentando os benefícios dos assinantes, como mapeamento de área de esqui, conteúdo pré-hab Recover Athletics, recomendações de rotas, um construtor de rotas online, mapas de calor globais e pessoais, e quadros de liderança do segmento. Essas atualizações visam agregar valor diário a pessoas ativas em todo o mundo.

Para mais informações sobre a Strava ou para iniciar um teste de assinatura gratuito, acesse www.strava.com.

Contato de imprensa

[email protected]

Sobre a Strava

A Strava é a plataforma líder de assinatura no centro do condicionamento físico conectado, com mais de 100 milhões de pessoas ativas em 195 países. A plataforma oferece uma visão holística de seu estilo de vida ativo, independentemente de onde você mora, o esporte que você ama e/ou o dispositivo que usa. Todos têm lugar na Strava quando buscam uma vida ativa. Junte-se à comunidade, encontre motivação e descubra novas experiências com uma assinatura da Strava.

Nossas estatísticas favoritas:

Mais de oito bilhões de atividades compartilhadas na Strava

Indivíduos ativos em todos os países da Terra

40 milhões de atividades carregadas por semana

Mais de 30 milhões de segmentos

Mais de três mil atletas profissionais na Strava

três mil atletas profissionais na Strava Quase 10 bilhões de reconhecimentos no ano passado

Mais de 10 milhões de fotos e vídeos compartilhados por semana

Mais de 10 milhões de fotos e vídeos compartilhados por semana

Mais de duas mil organizações parceiras, melhorando suas comunidades com o Strava Metro

duas mil organizações parceiras, melhorando suas comunidades com o Strava Metro Mais de 400 funcionários e sete escritórios em todo o mundo:

São Francisco, Califórnia (sede)



Berlim, Alemanha



Bristol , Reino Unido

, Reino Unido

Chamonix , França

, França

Denver, CO



Dublin , Irlanda

, Irlanda

Vilnius , Lituânia

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2002979/STRAVA_1.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1919893/STRAVA_INC_Logo.jpg

