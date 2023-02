Strava nomme Anita Patwardhan Butler au poste de directrice du design

Anita Patwardhan Butler apporte une profonde expérience en matière de produits et de design à la plateforme d'abonnement

SAN FRANCISCO, 16 février 2023 /PRNewswire/ -- Strava , la plateforme d'abonnement spécialisée dans le fitness connecté, a annoncé aujourd'hui le recrutement d'Anita Patwardhan Butler en tant que première directrice du design. Dans le cadre de ses fonctions, Anita Patwardhan Butler supervisera tous les aspects du design et de l'innovation chez Strava, y compris le design de marque et le design marketing, la conception de produits, la recherche et la création de contenu, aidant ainsi la marque à inspirer les personnes actives à bouger dans plus de 195 pays à l'échelle mondiale.

Anita Butler, Chief Design Officer, Strava

« L'occasion de renforcer la construction d'un produit important qui inspire et enrichit la vie des personnes comme le fait Strada est en parfaite harmonie avec mes objectifs personnels, a déclaré Anita Patwardhan Butler. Je suis impatiente de créer une expérience où chacun se sent inclus et trouve le groupe qui le motive à bouger davantage et à vivre en meilleure santé. »

Avec plus de 15 ans d'expérience, Anita Patwardhan Butler a dernièrement occupé le poste de vice-présidente responsable de la conception de produits chez Twitter où elle était chargée de concevoir l'expérience consommateur pour l'entreprise. Avant de travailler chez Twitter, Anita Patwardhan Butler était directrice du design pour Facebook Stories Experience et a occupé plusieurs postes de responsabilité chez Ancestry, Sephora, Walmart et Hotwire.

« Pour stimuler la croissance mondiale de Strava, il est impératif que nous abordions chaque aspect de notre produit avec rigueur. Les succès d'Anita dans la direction et l'expansion d'équipes de design de grandes marques mondiales font d'elle un atout inestimable pour Strava alors que nous nous efforçons d'offrir la meilleure expérience pour les personnes actives du monde entier », a déclaré Michael Horvath.

Anita Patwardhan Butler fera partie de l'équipe de direction de Strava et sera sous la responsabilité de Michael Horvath, directeur général et cofondateur de Strava.

Michael Horvath a récemment annoncé qu'il menait les recherches pour le recrutement de son successeur au poste de directeur général avec les membres du conseil d'administration de Strava. Il est déterminé à assurer le succès à long terme de Strava en tant que membre du conseil d'administration et restera directeur général de Strava jusqu'à ce qu'un successeur soit nommé.

Michael Horvath a déclaré : « Jusqu'à ce que mon successeur soit nommé, je reste plus engagé et convaincu que jamais que Strava est la plateforme qui motivera le monde à être plus actif. Nous cherchons le prochain directeur général qui pourra aider à faire de cette ambition une priorité et nous ne hâterons pas notre décision, nous serons scrupuleux et nous nous assurerons d'identifier le bon dirigeant. »

Strava continue d'intégrer de solides talents à ses équipes de direction et à son conseil d'administration pour accélérer la croissance de sa communauté et renforcer davantage la position de Strava en tant que spécialiste du fitness connecté. Tara Comonte (TMRW Life Sciences), Diahann Billings-Burford (RISE), Gustav Gyllenhammar (Spotify), et Jerrell Jimmerson (Disney) ont récemment été nommés au conseil d'administration.

Cette annonce fait suite à plusieurs investissements de Strava visant à accroître la valeur pour les personnes actives du monde entier, notamment l'acquisition par Strava de FATMAP en janvier, une application mobile pour découvrir, planifier, naviguer et garder des souvenirs de ses aventures en plein air. Le mois dernier, Strava a annoncé l'intégration de neuf nouveaux types de sports, dont des sports de raquette, le Pilates et le HIIT. Couvrant désormais 50 types d'activité différents, la plateforme communautaire continue de multiplier les services qu'elle propose à ses abonnés, tels que la cartographie des domaines skiables, le contenu de préparation à l'effort Recover Athletics, les recommandations d'itinéraire, la création d'itinéraires en ligne, les cartes thermiques globales et personnelles et les classements par segment. Ces mises à jour visent à améliorer le quotidien des personnes actives du monde entier.

