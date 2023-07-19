Strider: Китай массово переманивает таланты из ведущих полупроводниковых компаний Европы

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Strider Technologies, Inc.

19 Jul, 2023, 12:30 ET

«Европа под прицелом»: новый доклад Strider подробно описывает, как Китай систематически переманивает таланты и использует интеллектуальную собственность ведущих полупроводниковых компаний Европы для увеличения внутреннего потенциала.

В течение 20 лет Рабочий отдел Единого фронта Коммунистической партии Китая осуществляет масштабную деятельность по всей Европе с целью привлечения в китайские фирмы тысяч специалистов из ведущих полупроводниковых и технологических компаний для развития собственной полупроводниковой промышленности.

СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ, 19 июля 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Strider Technologies, INC.сегодня опубликовала новый документ, содержащий подробную информацию о привлечении Китайской Народной Республикой ведущих ученых, технологов и руководителей европейских компаний для развития современной полупроводниковой промышленности в Китае.  Эти действия являются частью стратегической инициативы КНР по модернизации своих вооруженных сил и превращению страны в мирового технологического лидера.

«КНР непреклонна в своем стремлении к приобретению передовых технологий и ноу-хау, необходимых для реализации ее военных и экономических амбиций»,— заявил глава и соучредитель компании Strider Грег Левеске (Greg Levesque). —  «Наши данные демонстрируют, что технологические компании Европы, особенно производители полупроводников, продолжают оставаться в центре геополитической борьбы за интеллектуальную собственность и таланты. Правительства европейских стран и главы компаний стараются отвечать на эти вызовы, однако им следует предпринимать больше шагов для защиты своих талантов и промышленной конкурентоспособности в новую эру конкуренции великих держав».

В докладе Strider подчеркивается роль Рабочего отдела Единого фронта в поиске и привлечении талантливых специалистов по всему миру для реализации инициативы промышленного развития Китая, именуемой «стратегией кадрового развития сверхдержавы». Две организации, поддерживаемые Единым фронтом, играют ключевую роль в поиске европейских полупроводниковых технологий и специалистов промышленности — это Федерация китайских профессиональных ассоциаций в Европе (FCPAE) и одна из ее дочерних организаций, Европейский китайский профессиональный форум микроэлектроники (IC-Forum).

Команда расследователей Strider выявила систематические действия Единого фронта при участии FCPAE и IC-Forum, направленные на внедрение в европейскую технологическую промышленность и включающие три основных метода:

1)  Привлечение зарубежных специалистов

  • Данные команды Strider о глобальном притоке кадров показывают, что за последние 20 лет более 30 000 человек покинули ведущие технологические европейские компании, включая полупроводниковые компании, и перешли в аналогичные фирмы с штаб-квартирой в КНР. 
  • Субъекты экономического государственного управления КНР используют поддерживаемые государством программы развития талантов, ассоциации зарубежных выпускников и отраслевые мероприятия для привлечения зарубежных специалистов.
  • IC-Forum является одним из ярких примеров этой программы по привлечению кадров. В пик своего развития IC-Forum заявлял о примерно 200 участниках. По данным на 2019 год 101 участник вернулся в КНР, где более 15% были включены в программу «Тысяча талантов» (TTP) — инициативу КНР по привлечению высококвалифицированных специалистов. 

2)  Расширение международного научно-исследовательского сотрудничества

  • Глобальные данные Strider показывают, что за последние 20 лет было зарегистрировано более 3 000 случаев сотрудничества между ведущими европейскими полупроводниковыми компаниями и китайскими организациями, включая фирмы, связанные с правительством КНР и военными. 
  • Международное сотрудничество позволяет правительственным организациям КНР налаживать отношения с зарубежными экспертами, упрощая их поездки в Китай для обмена технической информацией и привлечения кадров. 

3)  Приобретение ведущих мировых компаний

  • Правительство КНР также финансирует приобретение ведущих мировых технологических компаний. Глобальные инвестиционные данные компании Strider показывают, что за последние 20 лет имело место более 200 случаев инвестирования со стороны китайских организаций, включая государственные предприятия, в европейские полупроводниковые компании.

Полный текст доклада представлен на сайте https://www.striderintel.com/resources/europe-in-the-crosshairs/.

Информация о компании Strider
Strider коренным образом меняет взгляд на защиту интеллектуальной собственности и технологий в новую эру глобальной стратегической конкуренции для компаний, государственных учреждений, университетов и научно-исследовательских учреждений. Наши передовые технологии и стратегические интеллектуальные решения позволяют клиентам заблаговременно выявлять, предотвращать и реагировать на финансируемые государством кражи интеллектуальной собственности и уязвимости цепочек поставок. Компания Strider осуществляет свою деятельность в Солт-Лейк-Сити (штат Юта), Вашингтоне и Лондоне (Великобритания).

КОНТАКТЫ ДЛЯ ПРЕССЫ: Dan Palumbo (Дэн Палумбо), [email protected], +13018752356

SOURCE Strider Technologies, Inc.

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