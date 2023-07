« L'Europe dans le collimateur » - Un nouveau rapport de Strider explique comment la Chine recrute et exploite systématiquement les talents et la propriété intellectuelle des plus grandes entreprises européennes de semi-conducteurs afin d'accroître ses capacités nationales

Au cours des 20 dernières années, le Département du travail du Front uni du Parti communiste chinois a mis en place des opérations dans toute l'Europe pour recruter des milliers de personnes dans les plus grandes sociétés de semi-conducteurs et de technologie pour les entreprises basées en RPC, afin de faire progresser son industrie des circuits intégrés

SALT LAKE CITY, 20 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Strider Technologies, Inc. a publié aujourd'hui un nouveau rapport détaillant le recrutement par la République populaire de Chine (RPC) de scientifiques, de technologues et de cadres de premier plan issus d'entreprises européennes pour développer des semi-conducteurs avancés en Chine. Ces activités s'inscrivent dans le cadre de l'initiative stratégique de la RPC visant à moderniser son armée et à devenir le leader technologique mondial.

« La RPC poursuit sans relâche ses efforts concertés et systématiques pour acquérir les technologies de pointe et le savoir-faire nécessaires à la réalisation de ses ambitions militaires et économiques, a déclaré Greg Levesque, PDG et cofondateur de Strider. Nos données démontrent que les entreprises technologiques européennes, en particulier les entreprises de semi-conducteurs, ont été, et continueront d'être, dans la ligne de mire d'une bataille géopolitique pour la propriété intellectuelle et le talent. Les gouvernements européens et les entreprises de semi-conducteurs relèvent le défi, mais il faut faire plus pour protéger leurs talents et leur compétitivité industrielle avec la réapparition de la concurrence des grandes puissances. »

Le rapport de Strider met en lumière le rôle du Département du travail du Front uni (Front uni) dans l'identification et le recrutement de talents dans le monde entier pour faire progresser les stratégies industrielles de la Chine, un effort désigné sous le nom de stratégie de la superpuissance des talents de la RPC. Deux organismes soutenus par le Front Uni jouent un rôle central dans le ciblage des technologies et des talents européens dans le domaine des semi-conducteurs : la Fédération des associations professionnelles chinoises en Europe (FCPAE) et l'une de ses filiales, le Forum professionnel européen chinois de la microélectronique (IC-Forum).

L'équipe d'intelligence globale de Strider a découvert un effort systématique du Front Uni, via la FCPAE et l'IC-Forum, pour cibler l'industrie technologique européenne, en s'appuyant sur trois méthodes principales :

1) Le recrutement de talents internationaux

Les données de Strider sur les flux mondiaux de talents indiquent qu'au cours des 20 dernières années, plus de 30 000 personnes ont quitté des entreprises technologiques européennes de premier plan, y compris des entreprises de semi-conducteurs de premier plan, pour rejoindre des entreprises basées en République populaire de Chine.

Les acteurs de la diplomatie économique de la RPC s'appuient sur des programmes de promotion des talents soutenus par le gouvernement, sur des associations d'anciens étudiants étrangers et sur des événements industriels pour encourager les experts étrangers à s'installer à l'étranger.

L'IC-Forum est un excellent exemple de ce programme de recrutement de talents. À son apogée, l'IC-Forum comptait près de 200 membres. En 2019, 101 membres étaient revenus en RPC et plus de 15 % d'entre eux ont été intégrés au programme des mille talents (TTP), l'une des initiatives de recrutement de talents d'élite de la RPC.

2) Le développement de la collaboration internationale en matière de recherche

Les données de la publication mondiale de Strider révèlent qu'il y a eu plus de 3 000 cas de collaboration entre les principales entreprises européennes de semi-conducteurs et les entreprises de la RPC au cours des 20 dernières années, y compris celles liées au gouvernement et à l'armée de la RPC.

La collaboration internationale permet aux organisations gouvernementales de la RPC d'établir des relations avec des experts étrangers et de faciliter leur voyage en Chine pour des échanges techniques et le recrutement dans des programmes de talents.

3) L'acquisition d'entreprises mondiales de premier plan

Le gouvernement de la RPC finance également l'acquisition d'entreprises technologiques mondiales de premier plan. Les données de Strider sur les investissements mondiaux indiquent qu'au cours des 20 dernières années, plus de 200 entreprises de la RPC, dont plusieurs entreprises d'État, ont investi dans des entreprises européennes de semi-conducteurs.

Pour lire le rapport complet, rendez-vous sur https://www.striderintel.com/resources/europe-in-the-crosshairs/ .

