Studie zeigt, dass Lycomato® die Mitochondrienfunktion verbessert und die Zellalterung verzögert

BRANCHBURG, N.J., 26.September 2024 /PRNewswire/ -- Eine präklinische Studie, die kürzlich in Antioxidants veröffentlicht wurde, zeigt, dass Lycored's Lycomato® signifikante Vorteile für die zelluläre Gesundheit und die Alterung hat. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass Lycomato die Funktion der Mitochondrien verbessern, oxidativen Stress reduzieren und vor Zellschäden schützen kann - alles Faktoren, die den zellulären Alterungsprozess verlangsamen und die Langlebigkeit beeinflussen.

Mitochondrien, die Energieproduzenten (ATP) der Zellen, werden mit der Zeit weniger effizient und erzeugen mehr schädliche reaktive Sauerstoffspezies (ROS). Erhöhter oxidativer Stress schädigt die Zellen, beeinträchtigt die Zellfunktionen, löst die Zellalterung aus und beschleunigt die Alterung. Studien deuten darauf hin, dass eine Verbesserung der Mitochondrienfunktion die Lebensspanne verlängern und ein gesünderes Altern fördern kann.1

Um die Wirksamkeit von Lycomato bei der Verzögerung der Zellalterung zu bewerten, behandelten die Forscher die Zellen mit Rotenon, einer Verbindung, die eine mitochondriale Dysfunktion auslöst. Die Ergebnisse zeigten, dass sich die Funktion der Mitochondrien verbesserte, wenn die Zellen ebenfalls mit Lycomato vorbehandelt wurden, die mitochondriale ROS-Konzentration um etwa 70 % gesenkt wurde, die ATP-Konzentration wieder auf etwa 70 % anstieg und die Zahl der alternden Zellen drastisch auf ein nahezu normales Niveau reduziert wurde. Insgesamt deuten die Ergebnisse darauf hin, dass Lycomato und ähnliche phytonährstoffreiche Verbindungen als potenzielle Mittel zur Förderung der Zellgesundheit und Langlebigkeit dienen könnten.

Diese Ergebnisse unterstützen frühere Forschungen, die die positive Wirkung von Lycopin, dem Helden unter den sechs standardisierten Phytonährstoffen in Lycomato, auf die Telomerlänge nachweisen, einem Faktor, der eng mit der Zellalterung zusammenhängt.2 Elizabeth Tarshish, PhD, Head of Scientific Value & Strategy bei Lycored, erklärt: "Gesündere Mitochondrien erzeugen weniger oxidativen Stress, liefern mehr Zellenergie und unterstützen eine verbesserte Zellfunktion, was zu einem langsameren Alterungsprozess beiträgt. Wir freuen uns über die zunehmenden Belege dafür, dass Lycomato dazu beitragen kann, den Alterungsprozess zu verzögern, die Lebensdauer der Zellen zu verlängern und gesünderes Gewebe zu erhalten".

Über Lycored

Lycored ist ein internationales Unternehmen, das an der Spitze der Entdeckung der inneren Schönheit steht, indem es das Gute der Natur mit modernster Wissenschaft kombiniert, um eine sensorische Reise zu ermöglichen, die das Wohlbefinden beeinflusst. Lycored wurde 1995 in Israel gegründet und ist der weltweit führende Anbieter von natürlichen Carotinoiden für Lebensmittel, Getränke und Nahrungsergänzungsmittel. Weitere Informationen finden Sie unter www.lycored.com.

