Une étude révèle que Lycomato® améliore la fonction mitochondriale et retarde le vieillissement cellulaire.

BRANCHBURG, N.J., 26 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Une étude préclinique récemment publiée dans Antioxidants révèle que le Lycomato® de Lycored présente des avantages significatifs pour la santé cellulaire et le vieillissement. Les résultats de cette étude montrent que le Lycomato peut améliorer la fonction mitochondriale, réduire le stress oxydatif et protéger contre les dommages cellulaires, autant de facteurs qui ralentissent le processus de vieillissement cellulaire et influencent la longévité.

Les mitochondries, qui produisent l'énergie (ATP) des cellules, deviennent moins efficaces et génèrent des espèces réactives de l'oxygène (ROS) plus nocives au fil du temps. L'augmentation du stress oxydatif endommage les cellules, altère les fonctions cellulaires, déclenche la sénescence cellulaire et accélère le vieillissement. Des études suggèrent que l'amélioration de la fonction mitochondriale peut prolonger la durée de vie et favoriser un vieillissement en bonne santé.1

Pour évaluer l'efficacité du Lycomato à retarder le vieillissement cellulaire, les chercheurs ont traité des cellules avec de la roténone, un composé qui déclenche un dysfonctionnement mitochondrial. Les résultats ont montré que lorsque les cellules étaient également prétraitées avec Lycomato, la fonction mitochondriale s'améliorait, les niveaux de ROS mitochondriaux étaient réduits d'environ 70 %, les niveaux d'ATP étaient rétablis à environ 70 % et le nombre de cellules sénescentes était considérablement réduit à des niveaux proches de la normale. L'ensemble des résultats suggère que le Lycomato et des composés similaires riches en phytonutriments pourraient servir d'agents potentiels pour promouvoir la santé cellulaire et la longévité.

Ces résultats appuient des recherches antérieures démontrant l'effet bénéfique du lycopène, le héros parmi les six phytonutriments standardisés présents dans Lycomato, sur la longueur des télomères, un facteur profondément lié au vieillissement cellulaire.2 Elizabeth Tarshish, PhD, responsable de la valeur scientifique et de la stratégie chez Lycored, déclare : " Des mitochondries en meilleure santé génèrent moins de stress oxydatif, fournissent plus d'énergie cellulaire et soutiennent une fonction cellulaire améliorée, contribuant ainsi à un ralentissement du processus de vieillissement ". Nous sommes enthousiasmés par le nombre croissant de preuves qui démontrent que Lycomato peut aider à retarder le processus de vieillissement, à prolonger la durée de vie des cellules et à maintenir des tissus plus sains au fil du temps".

À propos de Lycored

Lycored est une entreprise internationale à la pointe de la découverte de la beauté intérieure en combinant les bienfaits de la nature avec la science de pointe pour offrir un voyage sensoriel qui a un impact sur le bien-être. Fondée en 1995 en Israël, Lycored est le leader mondial des caroténoïdes naturels pour les aliments, les boissons et les compléments alimentaires. Pour plus d'informations, consultez le site www.lycored.com.

Contact

Julia Matteson

FoodMinds

+1 617 779 1836

[email protected]

Phua QH, Ng SY, Soh BS. Mitochondries : Un outil de rajeunissement potentiel contre le vieillissement. Aging Dis. 2024 Apr 1 ;15(2):503-516. doi : 10.14336/AD.2023.0712. Mazidi M, Kengne AP, Cheskin LJ, Banach M. Serum lipophilic antioxidants levels are associated with leucocyte telomere length among US adults. Lipids Health Dis. 2018 Jul 20;17(1):164. doi : 10.1186/s12944-018-0781-x.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2016732/Lycored_Logo.jpg