Studie zeigt präventive Wirkung und schützendes Potenzial von Astaxanthin bei Kollagenschädigung

BRANCHBURG, N.J., 9. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Eine Studie, die kürzlich im Journal of Food & Nutritional Sciences veröffentlicht wurde, ergab, dass das Astaxanthin von Lycored Kollagenschäden durch Neutrophile verhindert, wodurch sein Potenzial zum Schutz von Kollagen und zur Verbesserung der Hautgesundheit entdeckt wurde. In dieser Studie wurde der Zusatz von Astaxanthin zu Neutrophilen, den Hauptakteuren bei der Immunreaktion der Haut und der Lichtalterung, und die kombinierten Auswirkungen auf das Vorhandensein von Kollagen untersucht.

Die beiden am häufigsten vorkommenden Kollagenarten sind I und III, die für die Elastizität der Haut eine wichtige Rolle spielen. Wenn die Haut schädlichen Elementen ausgesetzt wird, löst dies eine Immunreaktion in der Haut aus, die Neutrophile signalisiert, die versuchen, die schädlichen Auswirkungen zu beseitigen, und dabei freie Radikale freisetzen, die das Kollagen schädigen oder abbauen. In dieser Studie ahmten die Forscher diesen Prozess der Auslösung einer neutrophilen Immunantwort mit Hilfe des Tumor-Nekrose-Faktors alpha (TNF-a) nach.

Bei Zugabe von Astaxanthin (5-50 uM) zu TNF-a-geprimten Neutrophilen wurde eine dosisabhängige Einschränkung der von den Neutrophilen freigesetzten freien Radikale und der anschließenden Schädigung von Kollagen I und III festgestellt. Die Zugabe von 50 uM Astaxanthin verhinderte den Verlust von Kollagen I um 28,1±8 % und von Kollagen III um 49,4±5,9 %. Es wirkte sich auch nicht auf die Zellzahl oder die Expression von Kollagen I und III aus, was zeigt, dass die Wirkung von Astaxanthin spezifisch auf die Hemmung der Aktivität freier Radikale zurückzuführen ist, die von Neutrophilen freigesetzt werden und die Zellen als Reaktion auf umweltbedingte Auslöser (z. B. Sonnenlicht) schädigen. Dies deutet nicht nur darauf hin, dass Astaxanthin der Haut zugute kommen kann, da Kollagen den Großteil des Knorpels in Knien und Gelenken ausmacht, sondern deutet auch auf eine mögliche Unterstützung für Menschen mit einem aktiven Lebensstil hin.

Das Astaxanthin von Lycored verwendet ein aus Algen gewonnenes Carotinoid (Haematococcus pluvialis) mit antioxidativen und entzündungshemmenden Eigenschaften, das eine Vielzahl von wissenschaftlich belegten Vorteilen bietet. Frühere Studien haben Astaxanthin auch mit positiven Ergebnissen bei der sportlichen Erholung, der Zellgesundheit, der Herzgesundheit, der Gesundheit der Gelenke, der Unterstützung des Immunsystems und der Minderung von oxidativen Schäden und Entzündungen in Verbindung gebracht. Astaxanthin kann vom Menschen nicht synthetisiert werden und muss daher über die Nahrung oder Nahrungsergänzungsmittel zugeführt werden.

Elizabeth Tarshish, PhD, Head of Claims and Clinical Affairs bei Lycored, erklärt: "Diese Studie zeigt nicht nur die Fähigkeiten von Astaxanthin für die Hautgesundheit, sondern unterstreicht auch, wie vorteilhaft Astaxanthin für die Gesundheit der Gelenke und die Erholung von aktiven Menschen sein kann. Wir bei Lycored wollen den Menschen helfen, die Schönheit von innen zu entdecken, und deshalb sind wir gespannt, was diese Ergebnisse für die präventiven gesundheitlichen Vorteile von Astaxanthin im ganzen Körper bedeuten."

Die vollständige Studie finden Sie unter: Astaxanthin schützt normale menschliche Hautfibroblasten vor Kollagenschäden in Co-Kultur (starlingscience.com)

Informationen zu Lycored

Lycored ist ein internationales Unternehmen, das bei der Entdeckung der Schönheit von innen heraus eine Vorreiterolle spielt, indem es das Gute der Natur mit modernster Wissenschaft kombiniert, um eine sensorische Reise zu ermöglichen, die das Wohlbefinden beeinflusst. Lycored wurde 1995 in Israel gegründet und ist der weltweit führende Anbieter von natürlichen Carotinoiden für Lebensmittel, Getränke und Nahrungsergänzungsmittel. Weitere Informationen finden Sie unter www.lycored.com.

