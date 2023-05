Une étude montre les effets préventifs et le potentiel protecteur de l'astaxanthine sur les dommages causés au collagène

BRANCHBURG, New Jersey, 9 mai 2023 /PRNewswire/ -- Une étude récemment publiée dans le Journal of Food & Nutritional Sciences a révélé que l'astaxanthine de Lycored empêchait les dommages causés au collagène par les neutrophiles, découvrant ainsi son potentiel de protection du collagène et d'amélioration de la santé de la peau. Cette étude a évalué l'ajout d'astaxanthine aux neutrophiles, acteurs clés de la réponse immunitaire et du photo-vieillissement de la peau, ainsi que les effets combinés sur la présence de collagène.

Les deux types de collagène les plus répandus sont le I et le III, qui jouent un rôle majeur dans l'élasticité de la peau. Lorsque la peau est exposée à des éléments nocifs, il déclenche une réponse immunitaire dans la peau qui signale les neutrophiles, lesquels tentent d'éliminer les effets nocifs et, ce faisant, libèrent des radicaux libres qui endommagent ou décomposent le collagène. Dans cette étude, les chercheurs ont imité ce processus de déclenchement d'une réponse immunitaire des neutrophiles en utilisant le facteur de nécrose tumorale alpha (TNF-a).

Lorsque des niveaux d'astaxanthine (5-50 uM) ont été ajoutés aux neutrophiles amorcés par le TNF-a, une limitation dose-dépendante a été observée dans l'activité des radicaux libres libérés par les neutrophiles et dans les dommages subséquents causés au collagène I et III. L'ajout de 50 uM d'astaxanthine a empêché la perte de collagène I de 28,1±8 %, et la perte de collagène III de 49,4±5,9 %. L'astaxanthine n'a pas non plus eu d'impact sur le nombre de cellules ni sur l'expression du collagène I et III, ce qui montre que l'effet de l'astaxanthine est spécifique à l'inhibition de l'activité des radicaux libres libérés par les neutrophiles, qui endommagent les cellules en réponse à des déclencheurs environnementaux (par exemple, l'exposition à la lumière du soleil). Cela indique non seulement que l'astaxanthine peut améliorer les bienfaits pour la peau, mais aussi que le collagène constitue la majeure partie du cartilage des genoux et des articulations, ce qui indique un soutien potentiel pour les personnes ayant un mode de vie actif.

L'astaxanthine Lycored utilise un caroténoïde astaxanthine dérivé d'une algue (Haematococcus pluvialis) aux propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires qui offre une multitude de bienfaits étayés par la science. Des études antérieures ont également établi un lien entre l'astaxanthine et des résultats positifs en matière de récupération sportive, de santé cellulaire, de santé cardiaque, de santé articulaire, de soutien du système immunitaire et d'atténuation des dommages oxydatifs et de l'inflammation. L'astaxanthine ne pouvant pas être synthétisée par l'homme, elle doit donc être consommée dans l'alimentation par le biais d'aliments ou de compléments.

Elizabeth Tarshish, Ph.D., responsable des réclamations et des affaires cliniques chez Lycored, a déclaré : « Cette étude ne met pas seulement en évidence les capacités de l'astaxanthine pour la santé de la peau, mais souligne également à quel point l'astaxanthine peut être bénéfique pour la santé articulaire et la récupération des personnes actives. Chez Lycored, nous nous efforçons d'aider les gens à découvrir la beauté de l'intérieur, et nous sommes donc ravis de ce que ces résultats signifient pour les bienfaits préventifs de l'astaxanthine sur l'ensemble de l'organisme. »

Consultez l'étude complète sur : Astaxanthin Supports Normal Human Dermal Fibroblasts from Neutrophil-Induced Collagen Damage in Co-Culture (starlingscience.com)

À propos de Lycored

Lycored est une entreprise internationale à l'avant-garde de la découverte de la beauté intérieure en combinant les bienfaits de la nature avec une science de pointe pour offrir un voyage sensoriel qui a un impact sur le bien-être. Créée en 1995 en Israël, Lycored est le leader mondial des caroténoïdes naturels pour les aliments, les boissons et les compléments alimentaires. Pour plus d'informations, consultez www.lycored.com .

