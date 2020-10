Su Alteza Serenísima el Príncipe Alberto II de Mónaco cierra los premios CleanEquity® 2020

LONDRES, 29 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- CleanEquity®, hospedada por medio de Innovator Capital, banco de inversión con sede en Londres, y el Monaco Economic Board, cerraron el viernes 23 de octubre su ceremonia de premios y un diálogo con Su Alteza Serenísima el Príncipe Alberto II de Mónaco, co-fundador del evento, quien se encargó de presentar los premios.

Por primera vez, CleanEquity se mostró en directo en todo el mundo por medio de EarthX TV y estará disponible para visualización bajo demanda. EarthX TV se lanzó en 2020 a través de EarthX, con sede en Dallas. Su misión es convertirse en la principal red de streaming más importante del mundo para programación medioambiental, cubriendo las soluciones entre disciplinas para ocuparse de los temas vitales a los que se enfrenta el mundo natural. EarthX, organización sin ánimo de lucro, se fundó en 2011 por medio de Trammell S. Crow.

Vea aquí el video promocional de CleanEquity 2020.

CleanEquity mostró a 22 compañías este año, y Su Alteza Serenísima deliberó con los jueces, que seleccionaron a tres receptores de los CleanEquity Awards for Excellence:

Olombria (UK), para Investigación; hace frente al tema de la reducción de números e forma acusada de los polinizadores en libertad al instar a las moscas a ser más eficientes en la polinización por medio del uso de los volátiles químicos;

METRON (FR), para Desarrollo; que han desarrollado una plataforma impulsada por la IA de inteligencia de energía dedicada al sector industrial, para identificar de forma proactiva las oportunidades de optimización de energía y su conexión con los activos de energía descentralizados; y

OrganoClick (SE), para Comercialización; desarrolla y suministra químicos verdes y tecnologías de material que sustituyen los plásticos fósiles y químicos tóxicos.

Los segundos fueron, respectivamente, GoodHout (NL), Polystyvert (CA) y Envelio (DE).

Los premios tienen forma de escultura, y han sido creados por el artista francés emergente Samuel de Gunzburg, que vive y trabaja en Londres.

Su Alteza Serenísima comentó:

"A pesar de las restricciones impuestas por la crisis sanitaria, podemos seguir trabajando hacia los objetivos impuestos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y resolver los temas relacionados con el cambio climático y sus consecuencias".

Su Alteza Serenísima felicitó a los ganadores del premio y a los segundos clasificados.

Mungo Park, presidente de Innovator Capital y co-fundador de CleanEquity, explicó:

"Agradecemos a Su Alteza Serenísima por su apoyo continuado durante este año. Su ayuda, Monseñor, ha sido y sigue siendo de un valor incalculable. Agradecemos a todo el mundo que se ha unido a nosotros en Mónaco y también a los que se han unido de forma online. Vamos a volver más fuertes aún en el año 2021".

"Finalmente y no por ello menos importante, queremos mostrar el más importante de nuestros agradecimientos a la Foundation Prince Albert II, BP Ventures, Cision, Climate-KIC, Covington & Burling, Cranfield, Earth Capital, EarthX, Edufront, Monaco Economic Board, Parkview International y Taronis Fuels".

Acerca de Innovator Capital

Innovator Capital (ICL), creado en 2003, es un banco de inversión especializado con sede en Londres centrado en la salud y las compañías de tecnología sostenibles; asesorando a las finanzas empresariales, fusiones y adquisiciones, IP, negocios y desarrollo empresarial. La misión de ICL es ayudar a las compañías ricas privadas y públicas para encontrar a los inversores correctos, compradores, clientes, licenciatarios y socios comerciales. Siga a ICL y CleanEquity por medio de LinkedIn.

Acerca de EarthX

EarthX reúne a las principales exposiciones medioambientales del mundo, conferencias y festivales de cine, y es miembro de IUCN, la International Union for Conservation of Nature. EarthxTV, que se lanzó en otoño de 2020, es una plataforma basada en la web para conversaciones, programas, medios y películas emergentes equilibrados e inclusivos. Fundada en 2011 por medio del medioambientalista y empresario Trammell S. Crow, la organización sin ánimo de lucro con sede en Texas 501(c)(3) promueve la concienciación medioambiental y el impacto por medio de los negocios conscientes, colaboración no partisana y soluciones sostenibles impulsadas por la comunidad. Earthx2020 se celebró de forma virtual en abril, atrayendo a más de 550.000 visitantes de todo el mundo. Visite www.EarthX.org o siga a @earthxorg en Instagram, Twitter y Facebook.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1029336/CEM2020_white_cropped_Logo.jpg

