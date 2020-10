Sua Alteza Sereníssima Príncipe Albert II de Mônaco, encerra a CleanEquity® 2020

LONDRES, 29 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- A conferência CleanEquity®, organizada pelo Innovator Capital, o banco de investimentos com sede em Londres, e pelo Conselho Econômico de Mônaco, encerrou suas atividades na sexta-feira, dia 23de outubro, com sua cerimônia de premiação e um discurso de Sua Alteza Sereníssima Príncipe Albert II de Mônaco, co-fundador do evento, que apresentou a premiação.

Pela primeira vez, a CleanEquity foi exibida ao vivo em todo o mundo via EarthX TV e estará disponível para assistir sob demanda. A EarthX TV foi lançada em 2020 pela EarthX, sediada em Dallas. .Sua missão é tornar-se a rede de streaming mais importante do mundo para programação ambiental, cobrindo soluções interdisciplinares para as questões críticas enfrentadas pelo mundo natural. A organização sem fins lucrativos EarthX foi fundada em 2011 por Trammell S. Crow.

Assista ao vídeo promocional da CleanEquity 2020 aqui.

A CleanEquity apresentou 22 empresas este ano e Sua Alteza Sereníssima conferiu com os jurados, que selecionaram três vencedores da CleanEquity Awards pela Excelência:

Olombria (UK), pela Pesquisa; abordando a questão do número cada vez menor de polinizadores selvagens, estimulando as moscas a serem mais eficientes na polinização por meio do uso de voláteis químicos;

METRON (FR), pelo Desenvolvimento; que desenvolveu uma plataforma impulsionada por IA de inteligência energética dedicada ao setor industrial, para identificar proativamente oportunidades de otimização de energia e conectar-se a ativos de energia descentralizados; e

OrganoClick (SE), pela Comercialização; desenvolvendo e fornecendo tecnologias de produtos químicos e materiais verdes que substituem os plásticos fósseis e produtos químicos tóxicos.

Os outros classificados, respectivamente, foram GoodHout (NL), Polystyvert (CA) e Envelio (DE).

Os prêmios foram esculturas criadas pelo artista francês emergente, Samuel de Gunzburg, que vive e trabalha em Londres.

Sua Alteza Sereníssima declarou:

"Apesar das restrições da crise de saúde, podemos continuar a trabalhar em prol dos objetivos consagrados nos ODSs e resolver as questões das mudanças climáticas e suas consequências."

Sua Alteza Sereníssima parabenizou também os vencedores e demais classificados.

Mungo Park, presidente do Innovator Capital e co-fundador da CleanEquity, declarou:

"Agradecemos a Sua Alteza Sereníssima por seu apoio contínuo ao longo deste ano. Sua ajuda, Monsenhor, foi e continua a ser inestimável. Agradecemos também a todos que se juntaram a nós em Mônaco e àqueles que participaram on-line. Retornaremos mais fortes em 2021.

"Por último, e não menos importante, agradecemos a Fundação Prince Albert II, , a BP Ventures, Cision, Climate-KIC, Covington & Burling, Cranfield, Earth Capital, EarthX, Edufront, Monaco Economic Board, Parkview International e Taronis Fuels"

Sobre o Innovator Capital

O Innovator Capital (ICL), fundado em 2003, é um banco especializado em investimentos com sede em Londres voltado para empresas de saúde e tecnologia sustentável; assessoria em finanças corporativas, fusões e aquisições, propriedade intelectual, negócios e desenvolvimento corporativo. A missão do ICL é ajudar empresas privadas e públicas ricas em propriedade intelectual a encontrar os investidores, adquirentes, clientes, licenciados e parceiros comerciais apropriados. Siga o ICL e a CleanEquity no LinkedIn.

Sobre a EarthX

A EarthX reúne a maior exposição, conferência e festival de cinema ambiental do mundo, e é membro da IUCN, a União Internacional para Conservação da Natureza. A EarthxTV, lançada no outono de 2020, é uma plataforma com base na web para conversas sobre meio ambiente equilibradas e inclusivas, programas, mídia emergente e filmes. Fundada em 2011 pelo ambientalista e empresário Trammell S. Crow, a organização sem fins lucrativos 501(c)(3) com sede no Texas promove a conscientização e o impacto ambiental por meio de negócios conscientes, colaboração apartidária e soluções sustentáveis voltadas para a comunidade. A Earthx2020 foi realizada virtualmente em abril e atraiu mais de 550.000 visitantes em todo o mundo. Acesse www.EarthX.org ou siga a @earthxorg no Instagram, Twitter, e Facebook.

