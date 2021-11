Suade Labs, globaler Anbieter von RegTech-Lösungen, erhält eine strategische Finanzierung unter der Leitung des Tech-Investment-Pioniers Glenn Hutchins

Die strategische Investition wird das Wachstum und die Marktexpansion der bahnbrechenden RegTech-Firma unterstützen.

LONDON, 18. November 2021 /PRNewswire/ -- Suade Labs , ein weltweit anerkannter Marktführer im Bereich Finanz- und Regulierungstechnologie, hat eine Serie-A-Finanzierungsrunde abgeschlossen.

Die Kapitalbeschaffung wurde von Glenn Hutchins sowie von anderen strategischen Investoren geleitet. Als Vorsitzender von North Island, Mitbegründer von Silver Lake und ehemaliges Vorstandsmitglied der Federal Reserve Bank of New York bringt Glenn Hutchins einen reichen Erfahrungsschatz im Bereich der Finanz- und Regulierungstechnologie in das Unternehmen ein. Herr Hutchins wird Mitglied des Verwaltungsrats des Unternehmens.

Eugene Ludwig, Gründer und Vorsitzender der Promontory Financial Group und ehemaliger Comptroller of the Currency in der Clinton-Administration, wird Suade als Sonderberater unterstützen. Weitere namhafte Investoren, die sich an der Finanzierungsrunde beteiligen, sind Michael Corbat, ehemaliger CEO der Citigroup; Tom Glocer, ehemaliger CEO von Thomson Reuters; Philippe Laffont, Gründer von Coatue Management; Joe Moglia, ehemaliger Vorstandsvorsitzender von TD Ameritrade; Randall Stephenson, ehemaliger Chairman und CEO von AT&T Inc und Lee Styslinger, Chairman und CEO von Altec. Die Digital Currency Group, ein führender Investor im Bereich der digitalen Währungen, war ebenfalls Teil der Serie A-Runde.

„Suade revolutioniert das aufsichtsrechtliche Meldewesen und ist eines der aufregendsten Unternehmen, das ich kenne", so Hutchins. „Die Berichterstattungslösung und der vereinfachte Ansatz zur Datenstandardisierung beschleunigen und harmonisieren die Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen. Suade ist perfekt positioniert, um die Branche auf dem Weg in eine stärker digital ausgerichtete Zukunft voranzubringen, und ich freue mich, dass ich dem Vorstand beitreten und das Unternehmen auf diesem Weg unterstützen kann."

Die bewährte Plattform von Suade Labs bietet Finanzinstituten auf der ganzen Welt die Möglichkeit, durch einen datenzentrierten Ansatz End-to-End-Funktionen für die aufsichtsrechtliche Berichterstattung zu automatisieren und zu skalieren. Der RegTech-Pionier, der 2014 von Diana Paredes und Murat Abur gegründet wurde, verändert die Auslegung und Bereitstellung von Rechtsvorschriften durch die Nutzung des einzigen globalen Open-Source-Standards für Regulierungsdaten, FIRE und moderne Technologien wie maschinelles Lernen und natürliche Sprachverarbeitung.

„Die alten Technologielösungen sind nicht in der Lage, zu skalieren oder die Anforderungen zu erfüllen, die die Regulierung nach der Finanzkrise erfordert", so Abur, CTO von Suade. „Suades datengesteuerter und technologischer Ansatz zur Finanzregulierung macht das aufsichtsrechtliche Meldesystem eines Unternehmens zu einer wertsteigernden Investition und nicht zu einer kostspieligen Belastung."

„Als wir das Unternehmen gründeten, wussten wir, dass der Ansatz zur Lösung groß angelegter Probleme bei der Harmonisierung von Rechtsvorschriften ein hohes Maß an Vorarbeit und die richtige Art von Investor und Unterstützung erfordern würde", so Frau Paredes, CEO von Suade. „Wir freuen uns, dass wir nach der Umsetzung unserer ursprünglichen Vision ein bedeutendes technologisches Know-how entwickelt haben und nun den Markt als Vordenker und Wegbereiter für positive Veränderungen vorantreiben. Wir fühlen uns geehrt durch die Unterstützung, die wir von dieser Gruppe von Investoren erhalten haben, die über eine beispiellose Erfahrung in der Führung, dem Wachstum und der Beratung von Unternehmen in den Bereichen Technologie, Finanzdienstleistungen und darüber hinaus verfügen."

Suade wurde 2014 gegründet und ist ein RegTech-Unternehmen, das Regulation-as-a-Service anbietet, um die aufsichtsrechtliche Berichterstattung und Compliance für Finanzinstitute zu automatisieren. Ihr datengesteuerter Ansatz bei der Regulierung sowie der Einsatz innovativer Technologien wie natürliche Sprachverarbeitung und maschinelles Lernen haben Suade zu einem weltweit führenden Unternehmen in der Branche gemacht. Das Unternehmen hat zahlreiche Auszeichnungen und Titel erhalten, darunter die Anerkennung als Global Innovator durch das Weltwirtschaftsforum. Suade hat das schnellste System auf dem Markt. Das Unternehmen erbringt Dienstleistungen für Finanzinstitute in der ganzen Welt und ist mit Niederlassungen in Großbritannien, Europa, Nordamerika und Asien vertreten.

