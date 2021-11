Suade Labs, provedora global de soluções RegTech, levanta fundos estratégicos impulsionados pelo pioneiro em investimentos em tecnologia Glenn Hutchins

LONDRES, 18 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Suade Labs, um líder reconhecido mundialmente no setor de tecnologia financeira e regulatória, levantou uma rodada de financiamento da Série A.

A arrecadação de fundos foi comandada por Glenn Hutchins, bem como por outros investidores estratégicos. Como presidente da North Island, cofundador da Silver Lake e ex-membro do conselho do Federal Reserve Bank de Nova York, Glenn Hutchins traz uma vasta experiência para a empresa no setor de tecnologia financeira e regulatória. Hutchins fará parte do conselho de administração da empresa.

Eugene Ludwig, fundador e presidente do Promontory Financial Group e ex-controlador da moeda durante a administração Clinton, está ingressando na Suade como consultor especial. Entre outros investidores notáveis que participaram da rodada de financiamento estão Michael Corbat, ex-CEO do Citigroup; Tom Glocer, ex-CEO da Thomson Reuters; Philippe Laffont, fundador da Coatue Management; Joe Moglia, ex-presidente do conselho da TD Ameritrade; Randall Stephenson, ex-presidente e CEO da AT&T Inc e Lee Styslinger, presidente e CEO da Altec. O Digital Currency Group, um investidor líder no setor de moedas digitais, também fez parte da rodada da Série A.

"A Suade está revolucionando os relatórios regulatórios e é uma das empresas mais interessantes que já conheci", disse Hutchins. "Sua solução de relatórios e abordagem simplificada de padronização de dados aceleram e harmonizam a implementação de requisitos regulatórios. A Suade está perfeitamente posicionada para impulsionar o setor em direção a um futuro mais focado digitalmente, e estou muito contente de me juntar ao conselho da empresa para apoiá-los nessa jornada."

A plataforma confiável da Suade Labs oferece às instituições financeiras em todo o mundo a capacidade de automatizar e dimensionar recursos de relatórios regulatórios de ponta a ponta por meio de uma abordagem centrada em dados. A pioneira em RegTech, fundada em 2014 por Diana Paredes e Murat Abur, está transformando a interpretação e a entrega regulatórias por meio da utilização do único padrão global de dados regulatórios de código aberto, FIRE e de tecnologias modernas, como aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural.

"As soluções de tecnologia legada são incapazes de escalar ou atender às demandas que a regulamentação pós-crise financeira exige", afirmou Murat, CTO da Suade. "A abordagem tecnológica e orientada por dados da Suade em relação à regulamentação financeira torna o sistema de relatórios regulatórios de uma empresa um investimento de valor agregado, em vez de um passivo oneroso."

"Quando fundamos a empresa, sabíamos que a abordagem para solucionar problemas de harmonização regulatória em grande escala exigiria uma grande quantidade de trabalho de base e o tipo certo de investidor e suporte", afirmou Diana Paredes, CEO da Suade. "Estamos satisfeitos com o fato de, após executarmos nossa visão inicial, termos desenvolvido uma PI tecnológica significativa e agora estarmos impulsionando o mercado como líderes de pensamento e agentes de mudança positiva. Estamos honrados com o suporte que recebemos deste grupo de investidores e sua experiência inigualável na liderança, crescimento e consultoria de negócios em relação a tecnologia, serviços financeiros e muito mais."

Sobre a Suade

Fundada em 2014, a Suade é uma empresa RegTech que oferece regulamentação como serviço para automatizar relatórios regulatórios e conformidade para instituições financeiras. Sua abordagem orientada por dados para a regulamentação, bem como seu uso de tecnologia inovadora, como processamento de linguagem natural e aprendizado de máquina, tem destacado a Suade como líder global no setor. A empresa recebeu vários prêmios e títulos, incluindo o reconhecimento como Inovador Global pelo Fórum Econômico Mundial. A Suade conta com o sistema mais rápido do mercado. Ela atende instituições financeiras em todo o mundo e opera globalmente em escritórios no Reino Unido, Europa, América do Norte e Ásia.

