SuanNutra, ein Portfoliounternehmen von Carbyne Equity Partners, erweitert sein Produktportfolio um den Geschäftsbereich für spezielle natürliche Inhaltsstoffe von IFF

MADRID, 20. Juli 2026 /PRNewswire/ -- SuanNutra, ein weltweit tätiger Anbieter von wissenschaftlich fundierten Marken- und funktionellen Inhaltsstoffen, und Carbyne Equity Partners gaben heute bekannt, dass SuanNutra eine Vereinbarung zur Übernahme eines Portfolios von Spezialunternehmen für natürliche Inhaltsstoffe von IFF (NYSE: IFF). Die Unternehmen werden mit den bestehenden Geschäftsbereichen von SuanNutra fusionieren, um eine vergrößerte globale Unternehmensgruppe im Bereich wissenschaftlich fundierter natürlicher Inhaltsstoffe zu schaffen. Die Transaktion wird voraussichtlich bis Ende 2026 abgeschlossen sein, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und der üblichen Abschlussbedingungen.

SuanNutra, a Carbyne Equity Partners Portfolio Company, Expands Product Portfolio with Specialty Natural Ingredients Businesses from IFF

Auf dem besten Weg, Marktführer in einer neuen Kategorie zu werden

Diese Fusion stellt für SuanNutra einen entscheidenden Schritt dar, der direkt der Strategie des Unternehmens entspricht, die Wissenschaft der Nutrazeutika in messbare Ergebnisse umzusetzen und in den Bereich der Lebensmittelzusatzstoffe zu expandieren.

Die neu hinzukommenden Unternehmen bringen ein erweitertes Sortiment an klinisch erprobten Markenwirkstoffen und selbst hergestellten Pflanzenextrakten direkt aus den Anbaugebieten mit, dazu wissenschaftlich fundierte fermentierte Vitamine und Mineralstoffe sowie pflanzliche natürliche Farbstoffe, Antioxidantien und Aromen.

Die Produktionsstandorte umfassen die Gewinnung pflanzlicher Extrakte in Spanien, Slowenien und Peru sowie die Fermentation in den Vereinigten Staaten. Der fusionierte Konzern wird rund 700 Mitarbeiter beschäftigen, die mehr als 1.200 Kunden in über 60 Ländern betreuen. Die Kunden werden weiterhin nahtlos und ohne Unterbrechungen betreut, und der Konzern wird auch künftig in die geschäftlichen Kapazitäten, Forschung und Entwicklung sowie Innovation im gesamten erweiterten Konzern investieren.

Das neu fusionierte Unternehmen stärkt die „Visible Health"-Strategie von SuanNutra – klinisch erprobte Inhaltsstoffe, die den Verbrauchern sichtbare und spürbare Vorteile für ihr Wohlbefinden bieten. Im Bereich der Lebensmittelveredelung sorgen die natürlichen Farbstoffe, Antioxidantien und Aromen dafür, dass die Unternehmensgruppe im Mittelpunkt des branchenweiten Wandels von synthetischen Farbstoffen, Konservierungsstoffen und Aromen hin zu natürlichen und „Clean-Label"-Zutaten steht.

Eine gelungene Kombination aus sich ergänzenden Fachkenntnissen

Anthony Weston, Konzern-CEO von SuanNutra, sagte: „Die engagierten, erfahrenen Mitarbeiter in diesen Unternehmen kennen die Produkte und Kunden sehr gut, und dieses Fachwissen ist von zentraler Bedeutung für alles, was wir erreichen wollen. Gemeinsam werden wir diese Unternehmensgruppe aufbauen, weiterentwickeln und zu einem stärkeren Partner für unsere Kunden machen, der Fertigung vor Ort, klinisch erprobte Inhaltsstoffe und ein breites Sortiment an natürlichen Produkten in den Bereichen Nutrazeutika und Lebensmittelzusatzstoffe anbietet."

Yoni Glickman, nicht geschäftsführender Vorstandsvorsitzender von SuanNutra, fügte hinzu: „Klinisch belegte Markenwirkstoffe sind die Zukunft dieser Branche – bewährte Wirkstoffe, die wissenschaftlich fundiert sind. Mit dieser Expansion nimmt SuanNutra eine Vorreiterrolle bei diesem Wandel ein. Der Übergang von künstlichen Farbstoffen und Konservierungsstoffen zu natürlichen, wissenschaftlich belegten Inhaltsstoffen verändert die Lebensmittel- und Gesundheitsbranche schneller denn je."

Markus Petersen, geschäftsführender Gesellschafter von Carbyne Equity Partners, erklärte: „SuanNutra verfügt über eine klare Strategie und ein Managementteam, das diese Geschäftsbereiche und ihre Märkte versteht. Durch diesen Zusammenschluss entsteht eine Gruppe für pflanzliche Inhaltsstoffe von beachtlicher Größe und wissenschaftlicher Glaubwürdigkeit, und wir freuen uns, das Team beim Aufbau dieser Gruppe zu unterstützen. Wir freuen uns auf die Möglichkeiten, die diese Teams und SuanNutra gemeinsam schaffen werden."

Mai Karas, Investment Director bei Carbyne Equity Partners, fasste zusammen: „Spezialzutaten stehen im Mittelpunkt der Anlagestrategie von Carbyne. Durch diese Transaktion wird das Portfolio der Gruppe um ein globales Angebot an natürlichen Inhaltsstoffen erweitert, und wir verstärken unseren Fokus auf diesen Sektor."

HSF Kramer fungierte als Rechtsberater für SuanNutra und Carbyne, und EY fungierte als Finanzberater.