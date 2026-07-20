SuanNutra, une société du portefeuille de Carbyne Equity Partners, élargit sa gamme de produits grâce à l'acquisition des activités d'IFF spécialisées dans les ingrédients naturels

MADRID, 20 juillet 2026 /PRNewswire/ -- SuanNutra, fournisseur mondial d'ingrédients de marque et fonctionnels fondés sur la science, et Carbyne Equity Partners ont annoncé aujourd'hui que SuanNutra avait signé un accord en vue d'acquérir un portefeuille d'activités spécialisées dans les ingrédients naturels auprès d'IFF (NYSE : IFF). Ces entreprises fusionneront avec les activités existantes de SuanNutra afin de créer un groupe mondial élargi spécialisé dans les ingrédients naturels fondés sur la science. La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2026, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires et du respect des conditions de clôture habituelles.

SuanNutra, a Carbyne Equity Partners Portfolio Company, Expands Product Portfolio with Specialty Natural Ingredients Businesses from IFF

En passe de devenir le nouveau leader de sa catégorie

Cette alliance marque une étape décisive pour SuanNutra, qui concrétise ainsi sa stratégie visant à transformer la science des nutraceutiques en résultats tangibles et à étendre ses activités aux ingrédients destinés à l'enrichissement des aliments.

Ces nouvelles entreprises apportent une gamme élargie d'ingrédients de marque dont l'efficacité est validée cliniquement, ainsi que des extraits botaniques issus de leurs propres sources, des vitamines et minéraux fermentés dont l'efficacité est scientifiquement prouvée, sans oublier des colorants, antioxydants et arômes naturels d'origine végétale.

L'ensemble des sites de production couvre l'extraction de plantes en Espagne, en Slovénie et au Pérou, ainsi que la fermentation aux États-Unis. Le groupe issu de la fusion comptera environ 700 collaborateurs au service de plus de 1 200 clients dans plus de 60 pays. Les clients continueront à bénéficier d'un service fluide, sans interruption, et le groupe poursuivra ses investissements dans les capacités commerciales, la R&D et l'innovation au sein de l'ensemble du groupe élargi.

La nouvelle entité issue de la fusion renforce la stratégie « Visible Health » de SuanNutra, qui repose sur des ingrédients dont l'efficacité a été cliniquement prouvée et qui apportent des bienfaits pour le bien-être que les consommateurs peuvent voir et ressentir. Dans le domaine de l'enrichissement alimentaire, les colorants, antioxydants et arômes naturels placent le groupe au cœur de la transition de l'industrie, qui passe des colorants, conservateurs et arômes synthétiques à des ingrédients naturels et « clean label ».

Une alliance gagnante entre des compétences complémentaires

Anthony Weston, PDG du groupe SuanNutra, a déclaré : « Les collaborateurs engagés et expérimentés de ces entreprises connaissent parfaitement les produits et les clients, et cette expertise est au cœur de tout ce que nous aspirons à réaliser. Ensemble, nous allons développer, faire croître et transformer ce groupe pour en faire un partenaire plus solide pour nos clients, en leur proposant une fabrication à la source, des ingrédients dont l'efficacité a été cliniquement prouvée, ainsi qu'une large gamme de produits naturels dans les domaines des nutraceutiques et des additifs alimentaires. »

Yoni Glickman, président non exécutif de SuanNutra, a ajouté : « Les ingrédients de marque dont l'efficacité est validée cliniquement représentent l'avenir de ce secteur : des principes actifs dont l'efficacité a été prouvée et qui s'appuient sur des données scientifiques. Cette expansion place SuanNutra à l'avant-garde de cette transition. Le passage des colorants et conservateurs artificiels à des ingrédients naturels, dont l'efficacité est scientifiquement prouvée, est en train de transformer les secteurs de l'alimentation et de la santé à un rythme sans précédent. »

Markus Petersen, associé gérant de Carbyne Equity Partners, a expliqué : « SuanNutra dispose d'une stratégie claire et d'une équipe de direction qui maîtrise ces activités et leurs marchés. Cette fusion donne naissance à un groupe spécialisé dans les ingrédients d'origine végétale, doté d'une envergure réelle et d'une crédibilité scientifique, et nous sommes ravis d'accompagner l'équipe dans son développement. Nous nous réjouissons à l'idée des opportunités que ces équipes et SuanNutra créeront ensemble. »

Mai Karas, directrice des investissements chez Carbyne Equity Partners, a conclu : « Les ingrédients de spécialité sont au cœur de la stratégie d'investissement de Carbyne. Cette opération permet au groupe d'intégrer une gamme mondiale d'ingrédients naturels et renforce notre engagement dans ce secteur. »

Le cabinet HSF Kramer a agi à titre de conseiller juridique auprès de SuanNutra et Carbyne, et EY à titre de conseiller financier.