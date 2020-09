Subex lança plataforma Partner Ecosystem Management

BENGALURU, Índia, 18 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Subex, pioneira em confiança digital, anunciou o lançamento de sua plataforma Partner Ecosystem Management que permitirá aos CSPs acelerar a expansão de seu portfólio de serviços digitais. A plataforma permitirá que os CSPs criem um ecossistema de parceiros que agregam valor e melhorem significativamente o tempo de entrada de novos serviços no mercado, por meio da identificação e integração rápida de diferentes parceiros. Ela também promoverá a confiança digital entre os CSPs e seus parceiros, criando um ecossistema de parceiros transparente.

O setor de telecomunicações está passando por uma mudança no comportamento do consumidor com a maior adoção de serviços digitais. Um relatório mencionou que de 20 a 50% da receita de algumas operadoras vem de serviços não tradicionais. Isso, sem dúvida, está abrindo as empresas de telecomunicações para novas parcerias que são fortes no ecossistema e aumentam suas receitas. A Partner Ecosystem Management da Subex fornecerá aos CSPs uma plataforma neutra onde possa haver perfeita colaboração entre parceiros de vários conteúdos como jogos, IoT, 5G, saúde, manufatura e, também, parceiros de ecossistema interno como distribuidores, revendedores, etc. Os CSPs serão capazes de avaliar os parceiros com base em vários KPIs e monitorar seu desempenho de forma abrangente. A plataforma permitirá maior visibilidade do negócio, acesso em tempo real a relatórios e painéis para a tomada de decisões sempre bem informadas.

A Partner Ecosystem Management da Subex ajudará os CSPs a atender às crescentes demandas dos segmentos corporativo e de consumo. Os CSPs agora podem buscar gerar novos fluxos de receita e, ao mesmo tempo, aproveitar melhor os fluxos de receita já existentes. A Subex capacita todo CSP em sua jornada para se tornar um provedor de serviços digitais.

Ao comentar sobre o lançamento, Rohit Maheshwari, Diretor de Estratégia e Produtos da Subex, disse: "Com o lançamento da plataforma Partner Ecosystem Management, acreditamos que atendemos às mudanças na dinâmica do mercado e às necessidades de nossos clientes a medida que fortalecem sua oferta atual e também entram na era 5G. É necessário criar um ecossistema de parceiros digitais robusto, pois as organizações sozinhas podem não ter a infraestrutura, as habilidades e os recursos necessários para fornecer os serviços que a digitalização promete. A Partner Ecosystem Management da Subex permitirá que os CSPs realizem parcerias lucrativas com o conjunto certo de parceiros. A plataforma permitirá que as empresas lancem novos serviços e tecnologias, ao mesmo tempo que mantém uma experiência uniforme para o cliente."

A Partner Ecosystem Management da Subex gerencia o processo dos parceiros de ponta a ponta, desde a integração até o faturamento e o acordo final. O pacote compreende diferentes soluções como o gerenciamento da parceria, gerenciamento do contrato, faturamento de serviços digitais, faturamento corporativo, faturamento de atacado e roteamento e acordos de roaming. A plataforma Partner Ecosystem Management da Subex foi projetada para gerenciar tanto os serviços digitais quanto os tradicionais como IoT, M2M, Conteúdo, Atacado, Voz, SMS e Dados.

A Subex é pioneira na viabilização da confiança digital a empresas do mundo todo.

Fundada em 1994, ela passou mais de 25 anos ajudando os provedores de serviços de comunicações mundiais a maximizar suas receitas e lucratividade. Com o legado de ter fornecido ao mercado suas soluções de classe mundial para otimização e análise de negócios, a Subex continua liderando ao propiciar a confiança digital completa nos ecossistemas de negócios de seus clientes. Focada na privacidade, segurança, mitigação de risco, previsibilidade e integridade de dados, a Subex ajuda as empresas a lidar com as conturbações no cenário de negócios e a ter sucesso com a confiança digital.

Seu portfólio contém produtos premiados em áreas como garantia de receita, gerenciamento de fraude, análise de rede e gerenciamento de parcerias, além de soluções digitais como segurança e percepções de IdC. A Subex também oferece serviços escaláveis de Consultoria Gerenciada e de Negócios. E tem mais de 300 filiais em mais de 90 países.

