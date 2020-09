Subex lanza la plataforma de gestión de ecosistema de socios

- La plataforma basada en la nube permitirá a los proveedores de servicios aprobar por la vía rápida el lanzamiento de nuevos servicios en varios dominios mediante asociaciones digitales, abordando un posible mercado de 582.000 millones de dólares

BENGALUR, India, 18 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Subex, un pionero en confianza digital, anunció el lanzamiento de su plataforma de gestión de ecosistema de socios que permitirá a los proveedores de servicios de comunicación (CSP) acelerar su expansión de cartera de servicios digitales. La plataforma permitirá a los CSP crear un ecosistema de socios basado en el valor y mejorar significativamente el tiempo de comercialización para nuevos servicios identificando y embarcando rápidamente a diversos socios. También habilitará la confianza digital entre CSP y sus socios creando un ecosistema de socios transparente.

La industria de las telecomunicaciones está experimentando un cambio en la conducta del consumidor con la mayor adopción de servicios no tradicionales. Un informe mencionó que el 20-50% de los ingresos para algunos operadores viene de servicios no tradicionales. Esto está abriendo indudablemente las telecomunicaciones a nuevas asociaciones que son fuertes en el ecosistema e impulsan sus ingresos. La gestión de ecosistemas de socios de Subex ofrecerá a los CSP una plataforma de dominio agnóstico para colaborar integradamente con socios en contenido, juego, IoT, 5G, sanidad, fabricación y socios de ecosistema interno como concesionarios, revendedores, etc. Los CSP podrán puntuar a los socios basándose en varios KPI y controlar su rendimiento holísticamente. La plataforma permitirá una mayor visibilidad empresarial, acceso en tiempo real a informes y paneles para tomar decisiones documentadas sobre la marcha.

La gestión de ecosistemas de socios de Subex ayudará a los CSP a cubrir las crecientes demandas de los segmentos de empresa y consumidores. Los CSP pueden ahora generar nuevas cadenas de ingresos mientras también utilizan mejor las corrientes de ingresos existentes. Subex habilita a cualquier CSP en su trayecto para ser proveedor de servicios digitales.

En cuanto a este lanzamiento, Rohit Maheshwari, director de Estrategia y Productos de Subex, dijo: "Con el lanzamiento de la plataforma de gestión de ecosistema de socios, creemos que hemos abordado la cambiante dinámica de mercado y las necesidades de nuestros clientes mientras refuerzan su actual oferta, y además pasar a la era 5G. Crear un robusto ecosistema de socios digitales es necesario ya que las organizaciones solas podrían no tener la infraestructura requerida, destrezas y recursos para ofrecer los servicios que la digitalización promete. Subex Partner Ecosystem Management permitirá a los CSP impulsar asociaciones rentables con el derecho de los socios. La plataforma permitirá a las empresas lanzar servicios y tecnologías más recientes mientras aseguran una experiencia de cliente integrada".

La plataforma de gestión de ecosistema de socios de Subex gestiona el proceso de extremo a extremo de los socios desde incorporación a facturación y liquidación. La serie está formada por diferentes soluciones como Gestión del ciclo de vida de los socios, Gestión del ciclo de vida contractual, Facturación de servicios digitales, Facturación empresarial, Facturación y Enrutado de venta mayorista, y Disposiciones de roaming. La plataforma de gestión de ecosistema de socios de Subex está diseñada para gestionar servicios digitales y tradicionales como IoT, M2M, Content, Wholesale, Voice, SMS y Data.

Acerca de Subex

Subex es una pionera en habilitar confianza digital para empresas de todo el mundo.

Fundada en 1994, Subex ha pasado más de 25 años ayudando a los proveedores de servicios de comunicación globales a maximizar sus ingresos y rentabilidad. Con un legado de haber servido al mercado mediante sus soluciones de clase mundial para optimización y análisis empresarial, Subex lidera ahora el camino permitiendo una confianza digital total en los ecosistemas empresariales de sus clientes. Centrada en la privacidad, seguridad, mitigación del riesgo, predicibilidad e integridad de los datos, Subex ayuda a las empresas a adoptar la disrupción en el panorama empresarial y tener éxito con la confianza digital.

Subex utiliza su reconocida cartera de producto en áreas como Garantía de ingresos, Gestión del fraude, Análisis de red y Gestión de socios, junto con soluciones digitales como IoT Security e Insights. Subex también ofrece servicios gestionados y de consultoría empresarial escalables. Subex tiene más de 300 instalaciones en más de 90 países.

