Subex lance la plateforme Partner Ecosystem Management

BENGALORE, Inde, 18 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Subex, une société pionnière dans le secteur de la confiance numérique, a annoncé le lancement de sa plateforme Partner Ecosystem Management, un outil qui permettra aux fournisseurs de services de communication (FSC) d'accélérer l'expansion de leur gamme de services numériques. Grâce à la plateforme, les FSC pourront créer un écosystème de partenaires axé sur la valeur et réduire considérablement les délais de commercialisation des nouveaux services en cernant et en intégrant rapidement les différents partenaires. Elle contribuera également à instaurer la confiance numérique chez les FSC et leurs partenaires en créant un écosystème de partenaires fondé sur la transparence.

L'industrie des télécommunications assiste à une évolution du comportement des consommateurs, qui sont de plus en plus nombreux à adopter les services numériques. Selon un rapport, chez certains opérateurs, 20 à 50 % des revenus proviennent de services non traditionnels. Cela ouvre assurément la voie à de nouveaux partenariats solides et sources de revenus pour le secteur des télécoms. La plateforme Partner Ecosystem Management de Subex constituera pour les FSC un outil interopérable permettant de faciliter la collaboration avec les partenaires concernant le contenu, le jeu, l'Internet des objets, la 5G, la santé et le secteur manufacturier, et avec les partenaires internes de l'écosystème comme les distributeurs, les revendeurs, etc. Les FSC pourront évaluer les partenaires selon divers indicateurs de performance clés et contrôler leur rendement de manière globale. La plateforme offrira une meilleure visibilité opérationnelle, un accès en temps réel aux rapports ainsi que des tableaux de bord pour prendre des décisions éclairées dans la foulée.

La plateforme Partner Ecosystem Management de Subex aidera les FSC à répondre à la demande croissante des segments « entreprise » et « grand public ». Les FSC peuvent désormais chercher à générer de nouvelles sources de revenus tout en tirant un meilleur parti des sources existantes. Subex permet à n'importe quel FSC de devenir fournisseur de services numériques.

S'exprimant sur ce lancement, Rohit Maheshwari, chef de la stratégie et des produits à Subex, a déclaré : « Avec le lancement de la plateforme Partner Ecosystem Management, nous estimons avoir tenu compte de l'évolution de la dynamique de marché et répondu aux besoins de nos clients à mesure qu'ils renforcent leur offre actuelle et se dirigent vers l'ère de la 5G. Créer un solide écosystème numérique de partenaires apparaît comme une nécessité, car les entreprises ne possèdent sans doute pas, à elles seules, l'infrastructure, les compétences et les ressources nécessaires pour assurer les services promis par la numérisation. La plateforme Partner Ecosystem Management de Subex permettra aux FSC de nouer des partenariats fructueux avec un éventail adapté de partenaires. Elle permettra également aux entreprises de lancer de nouveaux services et de nouvelles technologies tout en garantissant au client une expérience optimisée. »

La plateforme de Subex gère de bout en bout le processus afférent aux partenaires : intégration, facturation, règlement. La suite logicielle est composée de plusieurs solutions comme Partner Lifecycle Management, Contract Lifecycle Management, Digital Services Billing, Enterprise Billing, Wholesale Billing & Routing et Roaming Settlements. La plateforme Partner Ecosystem Management de Subex est destinée à gérer les services numériques et traditionnels comme l'Internet des objets, la communication intermachines (M2M), le contenu, la vente en gros, la voix, les SMS et les données.

À propos de Subex

Subex est un pionnier dans l'instauration de la confiance numérique pour les entreprises du monde entier.

Fondée en 1994, Subex aide depuis plus de vingt-cinq ans les fournisseurs de services de communication du monde à maximiser leurs revenus et leur rentabilité. Forte de son expérience au service du marché grâce à ses solutions de renommée mondiale dans l'optimisation et l'analyse des processus, Subex montre désormais la voie en instaurant la confiance numérique générale au sein des écosystèmes opérationnels de ses clients. En mettant l'accent sur la confidentialité, la sécurité, l'atténuation des risques, la prévisibilité et l'intégrité des données, Subex aide les entreprises à s'adapter à la disruption du paysage commercial et à réussir avec la confiance numérique.

Subex met à profit son portefeuille de produits primés dans des domaines comme l'assurance des revenus, la gestion des fraudes, l'analyse des réseaux et la gestion des partenaires, qu'elle complète avec des solutions numériques comme IoT Security et Insights. Subex propose également des services d'infogérance évolutifs et de conseils aux entreprises. Subex compte plus de 300 sites dans plus de 90 pays.

