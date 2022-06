Sucessão da liderança da Mars: Grant F. Reid decide entregar as rédeas como CEO após impulsionar quase uma década de crescimento, impacto e transformação sem precedentes. Poul Weihrauch assumirá a função a partir do final de setembro.

O Presidente do Conselho da Mars, Frank Mars, homenageou o "legado extraordinário" de Reid – destacando suas inúmeras conquistas – unindo desempenho e propósito, oferecendo crescimento sustentável, ampliando os recursos digitais da Mars, construindo suas marcas icônicas e expandindo para territórios mais novos, como a saúde veterinária, serviços para animais de estimação e lanches saudáveis. Como resultado, disse Mars, as vendas cresceram mais de 50% para quase USD $45 bilhões sob a gestão de Reid e o número de colaboradores aumentou de 60 mil para mais de 140 mil.

Frank Mars acrescentou: "Embora seja muito modesto para admitir isso, nossa significativa transformação e crescimento recorde como um negócio não teriam acontecido sem a liderança de Grant. Ficou patente como Grant visivelmente adotou os nossos princípios e objetivo integrado como o coração de nossa estratégia de negócios. A família Mars é imensamente grata por sua dedicação e serviço.

"Ele tem sido nossa força, ajudando-nos a trilhar novos caminhos e nos levando além do que pensávamos ser possível. Ele representou a Mars no cenário global, particularmente na questão das mudanças climáticas, e garantiu que fôssemos conhecidos por agir, não apenas por assumir compromissos.

"Sentiremos muita falta de sua liderança baseada em princípios, seu estilo altamente colaborativo e envolvente e – não menos importante – de seu senso de humor escocês típico."

Um Legado Poderoso

Reid disse: "Foi um privilégio liderar a equipe da Mars e trabalhar em estreita colaboração com a família Mars. Construímos nossos pontos fortes centrais e nos deslocamos para novas áreas, estabelecendo o negócio para um futuro brilhante e sustentável. Mas a maior diferença que fazemos começa com nossos 140 mil colaboradores, as centenas de comunidades em que operamos e os bilhões de consumidores que atendemos. Estou orgulhoso de que, diante de desafios como uma pandemia global, nunca perdemos de vista nosso caminho estratégico ou nossa ambição de ajudar a criar o mundo que queremos para amanhã – e de impulsionar o propósito e o desempenho. Quer seja nos desafiando a entregar uma cadeia de suprimentos com desperdício zero, verdadeiramente líquida, ou garantindo que nossas matérias-primas mais impactantes, como a palma, não contribuam para o desmatamento, ou inovando com soluções de embalagens que ajudam a garantir que nossos produtos não virem detritos."

Ele acrescentou: "Tendo trabalhado em estreita colaboração com Poul por muitos anos, considero ele e sua família como amigos próximos. Estou muito animado com o futuro do negócio sob sua liderança e parabenizo-o por sua nomeação como CEO desta incrível empresa."

Reid e Weihrauch trabalharam juntos há vários meses para garantir uma sucessão tranquila e organizada que mantenha o ritmo considerável dos negócios. Reid continuará a representar a Mars até o final de 2022, incluindo em eventos importantes como UNGA/Climate Week, COP27, e muito mais.

A partir do próximo ano, Reid se dedicará mais a seguir a sua paixão como um defensor da ação climática, com uma agenda de sustentabilidade e um papel mais amplo nos negócios da sociedade.

Próximo capítulo da Mars

Poul Weihrauch sucederá Reid a partir do final de setembro. Ele trabalhou em muitas partes do negócio desde que ingressou em 2000 como líder europeu da marca Snickers. Tendo liderado o negócio de alimentos da Mars, ele se tornou presidente da Global Petcare em 2014 e, durante esse período, supervisionou um crescimento e diversificação significativos em saúde veterinária, diagnósticos, dados e plataformas, dobrando o tamanho do negócio. Weihrauch também impulsionou o foco e o investimento significativos na agenda de sustentabilidade do Petcare.

Frank Mars disse: "Conheço Poul há 22 anos, trabalhando em estreita colaboração com ele nos últimos 10 anos, e sei que ele será um líder maravilhoso para a próxima etapa de nossa evolução.

"Ele é conhecido por seu estilo de liderança inspirador e inclusivo, por desenvolver empresas e renovar marcas e por seu profundo compromisso com o engajamento e o desenvolvimento dos colaboradores. Após a decisão de Grant, o Conselho e eu somos gratos por poder nomear um líder da Mars tão forte e estamos confiantes de que Poul protegerá nosso legado, ao mesmo tempo em que nos levará ao que promete ser um futuro brilhante e empolgante."

Weihrauch disse: "Estou honrado e agraciado com esta oportunidade de servir a organização e nossos 140 mil colaboradores da Mars. Esta é uma empresa incrível que tem demonstrado consistentemente que fazer o bem é um bom negócio. É esse relacionamento que garantirá que continuemos oferecendo crescimento e desempenho sustentáveis.

"Vivemos tempos difíceis, mas sou um otimista e acredito no poder dos negócios de causar um impacto positivo e, em particular, na liberdade que temos na Mars de fazer a coisa certa para nossos colaboradores e para o mundo em que atuamos."

Ele acrescentou: "Agradeço ao Grant por sua amizade, orientação e colaboração ao longo dos anos, e o parabenizo por sua excepcional carreira na Mars. Muito obrigado ao Conselho de Administração também por confiar em mim para liderar o próximo capítulo de nossa evolução e crescimento."

Como resultado da nomeação de Weihrauch, a Mars anunciou hoje uma série de reuniões subsequentes com funcionários do alto escalão. Loic Moutault, presidente da Royal Canin, se tornará presidente da Mars Global Petcare, e Cecile Coutens assumirá como presidente global da Royal Canin.

Sobre a Mars, Incorporated

Por mais de um século, a Mars, Incorporated, tem sido impulsionada pela crença de que o mundo que queremos amanhã começa com a forma como fazemos negócios hoje. Este objetivo comum une nossos mais de 140 mil colaboradores. No centro dessa empresa global familiar estamos nós, e a empresa alimenta a forma como estamos transformando, inovando e evoluindo de um modo a causar um impacto positivo no mundo.

Todos os anos, nosso portfólio diversificado e em expansão de confeitaria de qualidade, alimentos e produtos e serviços de cuidados com os animais de estimação encanta milhões de pessoas e ajuda milhões de animais de estimação. Com quase 45 bilhões de dólares em vendas anuais, produzimos algumas das marcas mais queridas do mundo, incluindo Ben's Original™, CESAR®, Cocoavia®, DOVE®, EXTRA®, KIND®, M&M's®, SNICKERS®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN® e WHISKAS®. Estamos criando um mundo melhor para animais de estimação por meio da nutrição, programas inovadores em diagnósticos, monitoramento vestível de saúde, testes de DNA, bem-estar animal e cuidados veterinários abrangentes com AniCura, BANFIELD™, BLUEPEARL™, Linnaeus e VCA™.

Sabemos que só poderemos realmente ter sucesso se nossos parceiros e as comunidades em que operamos prosperarem ao nosso lado. Os cinco princípios da Mars — Qualidade, Responsabilidade, Reciprocidade, Eficiência e Liberdade — inspiram nossos colaboradores a agirem todos os dias para ajudar a criar um mundo futuro melhor, em que o planeta, os povos e seus animais de estimação possam prosperar.

