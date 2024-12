Sumsub étend l'accessibilité numérique en Afrique avec trois langues indigènes

Le leader mondial de la vérification offre aux entreprises africaines des solutions de vérification sur mesure grâce à sa plateforme SDK Web multilingue pour un paysage numérique diversifié

JOHANNESBURG, 10 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Sumsub, un fournisseur de premier plan de solutions KYC, KYB et AML à cycle complet, est fier d'annoncer l'ajout du swahili, du zoulou et du haoussa à sa plateforme SDK Web qui comprend déjà l'arabe, le français, l'anglais et le portugais, rendant ainsi la vérification des utilisateurs et des entreprises disponible dans sept langues largement parlées sur le continent africain. Ce développement stratégique souligne l'engagement de Sumsub à fournir des solutions conviviales, localisées et adaptées aux différents publics du marché africain.

Selon le rapport 2024 de Sumsub sur l'usurpation d'identité, le taux moyen d'usurpation d'identité en Afrique a augmenté de 167 % entre 2023 et 2024, combiné à une croissance notable des deepfake de 393 % en glissement annuel dans toute la région. Ces tendances alarmantes soulignent à la fois la croissance de l'économie en ligne et le besoin urgent de solutions robustes de prévention et de vérification de la fraude.

Avec la transformation numérique rapide de l'Afrique et la demande croissante de services de vérification efficaces, le SDK Web multilingue de Sumsub améliore l'accessibilité et la commodité pour les entreprises et leurs clients. La plateforme permet aux utilisateurs d'effectuer la vérification d'identité de manière transparente dans la langue de leur choix, garantissant des processus d'intégration plus fluides dans des secteurs tels que les technologies financières, les cryptomonnaies, les jeux en ligne, les technologies éducatives, les rencontres en ligne, et bien plus encore.

Le SDK Web localisé de Sumsub s'inscrit dans la vision plus large de l'entreprise qui consiste à favoriser l'inclusion numérique, la confiance et la sécurité dans les interactions en ligne. En répondant aux préférences linguistiques et culturelles, Sumsub vise à renforcer sa présence sur les marchés africains, permettant aux entreprises et aux particuliers de prospérer dans une économie régionale de plus en plus interconnectée et exigeante.

Hannes Bezuidenhout, vice-président des ventes de Sumsub pour l'Afrique, a commenté :

« L'Afrique est un marché dynamique et diversifié, chaque pays offrant des possibilités uniques d'expansion commerciale. En ajoutant le swahili, le zoulou et le haoussa à notre plateforme de vérification SDK Web, nous démontrons notre volonté de répondre aux besoins spécifiques de la région. Nous avons commencé par ces trois langues indigènes, mais nous nous efforçons d'élargir cette liste afin de garantir qu'à l'avenir, un plus grand nombre d'utilisateurs africains seront en mesure de suivre le processus KYC (connaissance du client) dans leur langue maternelle. Cette initiative reflète la mission de Sumsub, qui consiste à fournir des services de vérification de haute qualité permettant aux entreprises de se développer tout en protégeant les utilisateurs contre la fraude numérique. »

Sumsub s'est engagé à offrir des produits d'intégration numérique de premier ordre aux marchés africains, avec une vérification d'identité sans preuve documentaire conforme disponible pour les utilisateurs au Nigeria, au Kenya et en Afrique du Sud, et une validation d'adresse géolocalisée instantanée accessible sur tout le continent.

Pour plus d'informations sur le SDK Web multilingue de Sumsub et ses solutions de vérification, veuillez consulter le site https://sumsub.com/za/kyc-compliance/.

À propos de Sumsub

Sumsub est une plateforme de surveillance continue et de vérification gérant le cycle complet, qui sécurise l'ensemble du parcours utilisateur. Avec les solutions KYC, KYB, de surveillance des transactions, de prévention des fraudes et pour les règles d'acheminement personnalisables de Sumsub, vous pouvez orchestrer votre processus de vérification, accueillir plus de clients dans le monde entier, répondre aux exigences de conformité, réduire les coûts et protéger votre entreprise.

Sumsub compte plus de 2 500 clients dans les secteurs des technologies financières, des cryptomonnaies, des transports, du trading, du commerce électronique et des jeux, parmi lesquels Bitpanda, Wirex, Avis, Bybit, Huobi, Kaizen Gaming et TransferGo.

