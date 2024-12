Sungrow et KTISTOR Energy s'associent pour déployer PowerTitan 2.0 dans le cadre de projets ESS phares en Grèce

Sungrow s'associe à KTISTOR Energy pour le premier déploiement du système PowerTitan 2.0 BESS en Grèce.

Sungrow fournira son système avancé PowerTitan 2.0 BESS pour quatre projets clés de stockage d'énergie en Grèce du Nord et du Centre, totalisant une capacité de 105 MWh.

Les livraisons des systèmes BESS sont prévues pour l'été 2025.

ATHÈNES, Grèce, 23 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Sungrow, leader mondial des solutions d'onduleurs PV et de systèmes de stockage d'énergie, annonce avec fierté son partenariat stratégique avec KTISTOR Energy pour le déploiement du système innovant de stockage d'énergie par batterie (BESS) PowerTitan 2.0 à refroidissement liquide dans plusieurs projets clés en Grèce. KTISTOR Energy, une entreprise de construction en pleine évolution et spécialisée dans les projets d'énergies renouvelables en tant qu'EPC, développe également des projets privés intégrés dans des domaines variés tels que l'éolien, le solaire et les ESS, accompagnés de services auxiliaires. Cette collaboration marque la première utilisation du PowerTitan 2.0 sur le marché grec, renforçant la stabilité du réseau et soutenant les objectifs de transition énergétique du pays.

Les projets couverts par cet accord comprennent quatre installations ESS situées en Grèce du Nord et du Centre, dont deux opérées sous le régime de l'appel d'offres ESS grec et deux participant au marché libre. En détail :

Projet Dokos à Rodopi : licence de 8,875 MW pour 2 heures, capacité initiale installée utilisable de 25,065 MWh.

à Rodopi : licence de 8,875 MW pour 2 heures, capacité initiale installée utilisable de 25,065 MWh. Projet Petra à Kozani : licence de 7,8 MW pour 2 heures, fournissant 20,055 MWh.

à Kozani : licence de 7,8 MW pour 2 heures, fournissant 20,055 MWh. Agia Anna , en Viotia : licence de 7,8 MW pour 3 heures, capacité initiale installée utilisable de 30,09 MWh.

, en Viotia : licence de 7,8 MW pour 3 heures, capacité initiale installée utilisable de 30,09 MWh. Agia Anna II , en Viotia : licence de 7,8 MW pour 3 heures, capacité initiale installée utilisable de 30,09 MWh.

La capacité totale de ces projets s'élève à 105 MWh, tous alimentés par le système de pointe PowerTitan 2.0 de Sungrow. Les livraisons sont prévues pour l'été 2025, illustrant la capacité de production de Sungrow, sa logistique avancée et sa réactivité pour fournir des solutions sur mesure adaptées aux besoins spécifiques.

Le PowerTitan 2.0 est un système de stockage d'énergie hautement avancé conçu pour des applications de formation de réseau. Il offre une résilience accrue, une flexibilité optimale et une efficacité renforcée. Grâce à sa technologie de refroidissement liquide, il assure une gestion thermique optimale, prolongeant la durée de vie du système et réduisant les coûts d'exploitation. De plus, son architecture intelligente AC-DC permet un déploiement rapide et une adaptation optimale à des projets de différentes tailles. L'expérience de Sungrow dans le domaine du stockage d'énergie en fait un acteur clé de la transition mondiale vers les énergies renouvelables.

Déclarations des dirigeants

M. George Fakidis, propriétaire de KTISTOR Energy, a déclaré :

"Nous sommes ravis de collaborer avec Sungrow pour déployer la technologie révolutionnaire PowerTitan 2.0 dans ces projets essentiels en Grèce. Chez KTISTOR Energy, nous nous engageons à accélérer la transition vers un avenir énergétique plus durable et résilient. Ce partenariat témoigne de notre volonté d'intégrer des solutions de pointe qui renforcent la stabilité du réseau et accélèrent l'adoption des énergies renouvelables dans la région. Ensemble avec Sungrow, nous ouvrons la voie à un paysage énergétique plus vert et plus efficace en Grèce."

M. Anastasios Gkinis, directeur régional de Sungrow pour l'Europe du Sud-Est, l'Europe Centrale et de l'Est, et la CEI, a ajouté :

"Nous sommes honorés par la confiance de KTISTOR dans la technologie de pointe de Sungrow et l'engagement de notre équipe à fournir un support de haut niveau à chaque étape de ces projets emblématiques. Le déploiement du PowerTitan 2.0 en Grèce renforcera la stabilité du réseau et contribuera aux efforts de transition énergétique de la nation. Alors que les ESS jouent un rôle crucial dans le développement des énergies renouvelables, Sungrow reste fidèle à sa mission : Une énergie propre pour tous."

Ce partenariat constitue une nouvelle étape importante dans l'engagement de Sungrow pour l'innovation et le soutien à l'intégration à grande échelle des énergies renouvelables en Europe.

À propos de Sungrow

Sungrow, leader mondial dans les technologies d'énergie renouvelable, innove depuis plus de 27 ans pour des solutions énergétiques durables. En juin 2024, l'entreprise avait installé 605 GW de convertisseurs électroniques dans le monde. Sungrow est reconnu comme le numéro 1 mondial en expéditions d'onduleurs PV (S&P Global Commodity Insights) et comme l'entreprise asiatique de stockage d'énergie la plus fiable (BloombergNEF). Avec des projets dans plus de 170 pays et un réseau de 490 points de service, Sungrow garantit une expérience client exceptionnelle. Pour en savoir plus, visitez www.sungrowpower.com.

